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    A101 marketler PS5 Slim dijital sürüm ve Dyson V16 Piston Animal süpürge satıyor

    2 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Sony markasına ait PS5 Slim dijital versiyon ve Dyson V16 Piston Animal Submarine dikey süpürge yer alıyor.     

    2 Temmuz A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin hafta içi Ekstra kataloğunda oyun konsollarından akıllı televizyonlara, dikey süpürgelerden akıllı telefonlara ve tablet modellerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün oluyor.

    2 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    2 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Sony markasına ait PS5 Slim dijital versiyon yer alıyor. Disk sürücüsü olmayan versiyonda 825GB depolama kapasitesi ve 1 adet DualSense kontrolcü yer alıyor. Fiyatı 33999TL.

    Diğer taraftan Dyson markasına ait evcil hayvan özelinde geliştirilen V16 Piston Animal Submarine dikey süpürge 70 dakika çalışma süresi ve ıslak-kuru temizlik özellikleri ve askı aparatı ile birlikte 51499TL fiyat etiketine sahip.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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