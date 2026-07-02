A101 marketler PS5 Slim dijital sürüm ve Dyson V16 Piston Animal süpürge satıyor

2 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri
2 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Sony markasına ait PS5 Slim dijital versiyon yer alıyor. Disk sürücüsü olmayan versiyonda 825GB depolama kapasitesi ve 1 adet DualSense kontrolcü yer alıyor. Fiyatı 33999TL.
Diğer taraftan Dyson markasına ait evcil hayvan özelinde geliştirilen V16 Piston Animal Submarine dikey süpürge 70 dakika çalışma süresi ve ıslak-kuru temizlik özellikleri ve askı aparatı ile birlikte 51499TL fiyat etiketine sahip.
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş