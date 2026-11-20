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Oynat Xbox kullanıcıları için bu hafta sonu toplam bin lira değerindeki üç farklı oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Game Pass üyelerine özel sunulan bu etkinlikte Deadlink, Slayers X ve Polterguys Possession Party oyunları hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek. Ücretsiz erişim süresi bittiğinde oyunu satın alan kullanıcılar, kaydettiği ilerlemeyi kaybetmeden maceraya devam edebilecek. Fırsattan yararlanmak isteyenler oyunlara konsol mağazasındaki ilgili sekmeden hızlıca erişebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass kullanıcıları için Microsoft'un düzenlediği Free Play Days etkinliği kapsamında yeni ücretsiz oyunlar erişime açıldı. Bu hafta sonu Polterguys Possession Party dahil olmak üzere toplam 3 oyun kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek.

Xbox'ta 3 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential üyeleri, 20 Kasım Cuma gününden 22 Kasım'a kadar Deadlink, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer ve Polterguys Possession Party dahil 3 farklı oyuna ücretsiz erişebilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulan ücretsiz oyunlar ise bu hafta ile atlanmış oldu.

Deadlink

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer

Polterguys Possession Party

Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?

Free Play Days kapsamında sunulan oyunlara Xbox konsollarındaki Xbox Store üzerinden ulaşılabiliyor. Bunun için mağazadaki abonelikler bölümünden Ücretsiz Oyun Günleri sekmesine ilerlemek yeterli. Game Pass üyeleri ise doğrudan Microsoft Store üzerinden ilgili oyunu bulup cihazlarına yükleyebilir. Ücretsiz erişim süresi sona erdiğinde oyunları satın almak isteyen kullanıcıların ilerlemeleri korunuyor. Böylece oyunu satın aldıktan sonra kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

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20-22 Kasım Xbox ücretsiz oyunları açıklandı!

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