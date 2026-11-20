Yapay Zeka Özeti:
- Xbox kullanıcıları için bu hafta sonu toplam bin lira değerindeki üç farklı oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Game Pass üyelerine özel sunulan bu etkinlikte Deadlink, Slayers X ve Polterguys Possession Party oyunları hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek. Ücretsiz erişim süresi bittiğinde oyunu satın alan kullanıcılar, kaydettiği ilerlemeyi kaybetmeden maceraya devam edebilecek. Fırsattan yararlanmak isteyenler oyunlara konsol mağazasındaki ilgili sekmeden hızlıca erişebilir.
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Xbox'ta 3 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential üyeleri, 20 Kasım Cuma gününden 22 Kasım'a kadar Deadlink, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer ve Polterguys Possession Party dahil 3 farklı oyuna ücretsiz erişebilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulan ücretsiz oyunlar ise bu hafta ile atlanmış oldu.
- Deadlink
- Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer
- Polterguys Possession Party
Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?
Free Play Days kapsamında sunulan oyunlara Xbox konsollarındaki Xbox Store üzerinden ulaşılabiliyor. Bunun için mağazadaki abonelikler bölümünden Ücretsiz Oyun Günleri sekmesine ilerlemek yeterli. Game Pass üyeleri ise doğrudan Microsoft Store üzerinden ilgili oyunu bulup cihazlarına yükleyebilir. Ücretsiz erişim süresi sona erdiğinde oyunları satın almak isteyen kullanıcıların ilerlemeleri korunuyor. Böylece oyunu satın aldıktan sonra kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: