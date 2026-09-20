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    BİM marketlerde Baseus dahili kablolu powerbank ve Nokia 105 telefon var

    20 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Baseus markasına ait Enfill FC31 powerbank modeli ve özelliklerle Nokia 105 tuşlu telefon modeli yer alıyor.     

    20 Eylül BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta sonu Aktüel kataloğunda tuşlu telefonlardan akıllı telefonlara, kişisel bakım ürünlerinden akıllı televizyonlara ve powerbank modellerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    20 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri

    20 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri Baseus markasına ait Enfill FC31 powerbank modeli yer alıyor. Son dönemde popüler olan dahili şarj kablosu trendine katılan modelde iki adet USB Tip-C kablosu bulunuyor. 45W çift yönlü hızlı şarj destekleyen model toplamda 4 adet porta sahip. LCD bilgi ekranı da olan powerbank modeli 1490TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan 1.8 inçlik QQVGA ekran, 1000mAh batarya ile günlerce kullanım, FM radyo, sadece 2G ağlarına destek, çift SIM yuvası, S30+ kullanıcı arayüzü, el feneri, mini oyunlar gibi özelliklerle Nokia 105 tuşlu telefon da 2190TL fiyat etiketine sahip.

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