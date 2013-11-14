20 inçlik 4K ekrana sahip Toughpad 4K UT-MB5 tablet modeli Ocak ayında ülkemizde satışa çıkıyor





Panasonic'in dayanıklılığı ile ön plana çıkan ToughPad tablet serisine eklediği 20 inçlik 4K ekrana sahip Toughpad 4K UT-MB5, ülkemizde bugün düzenlenen bir etkinlikle resmi olarak tanıtıldı.





Dünyanın en ince ve en hafif 20 inçlik tableti olarak tanımlanan Toughpad 4K UT-MB5, 3840x2560 piksel çözünürlük ile 230 ppi piksel yoğunluğuna ulaşıyor. Panasonic, cihaza ekran kalemi desteği de kazandırmış. Böylece profesyonellere büyük kolaylık sağlanıyor.





Panasonic Elektronik Dokunmatik Kalem, ekrandaki her bir pikseli ayrı ayrı okumak için kızılötesi sinyaller kullanıyor ve piksellerle tablet arasındaki iletişimi Bluetooth teknolojisi üzerinden sağlıyor. Kalem böylelikle hareketlenme eğimlerini tanıyor, kaydediyor ve basıncın 2048 seviyesini yorumlayabiliyor. Bunun sonucunda da çizimler ve el yazıları en küçük ayrıntılarına kadar görülebiliyor.





Modelde bunun yanında Intel Core i5 vPro işlemciler, 8GB'ye kadar RAM, 256GB SSD, NVIDIA GeForce grafikler, Windows 8.1 Pro, USB 3.0, SD kart yuvası, 12.5mm kalınlık ve 2.35 kg ağırlık şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Panasonic Toughpad 4K UT-MB5 modeli Ocak ayından itibaren 6000 Avro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.