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20 inçlik 4K ekrana sahip Toughpad 4K UT-MB5 tablet modeli Ocak ayında ülkemizde satışa çıkıyor

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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20 inçlik 4K ekrana sahip Toughpad 4K UT-MB5 tablet modeli Ocak ayında ülkemizde satışa çıkıyor

Panasonic'in dayanıklılığı ile ön plana çıkan ToughPad tablet serisine eklediği 20 inçlik 4K ekrana sahip Toughpad 4K UT-MB5, ülkemizde bugün düzenlenen bir etkinlikle resmi olarak tanıtıldı.

Dünyanın en ince ve en hafif 20 inçlik tableti olarak tanımlanan Toughpad 4K UT-MB5, 3840x2560 piksel çözünürlük ile 230 ppi piksel yoğunluğuna ulaşıyor. Panasonic, cihaza ekran kalemi desteği de kazandırmış. Böylece profesyonellere büyük kolaylık sağlanıyor.

Panasonic Elektronik Dokunmatik Kalem, ekrandaki her bir pikseli ayrı ayrı okumak için kızılötesi sinyaller kullanıyor ve piksellerle tablet arasındaki iletişimi Bluetooth teknolojisi üzerinden sağlıyor. Kalem böylelikle hareketlenme eğimlerini tanıyor, kaydediyor ve basıncın 2048 seviyesini yorumlayabiliyor. Bunun sonucunda da çizimler ve el yazıları en küçük ayrıntılarına kadar görülebiliyor.

Modelde bunun yanında Intel Core i5 vPro işlemciler, 8GB'ye kadar RAM, 256GB SSD, NVIDIA GeForce grafikler, Windows 8.1 Pro, USB 3.0, SD kart yuvası, 12.5mm kalınlık ve 2.35 kg ağırlık şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Panasonic Toughpad 4K UT-MB5 modeli Ocak ayından itibaren 6000 Avro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

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BeYaBaN. 5 yıl en beğenilen
6000 Avroluk bu cihazla hangi profesyonel ne kadar para kazanabiliyor cidden merak ettim cihazın parasını ne kadar sürede çıkarıyor ? Ona göre pahalı veya ucuz yorumunu yapmak istiyorum.
6000 Avroluk bu cihazla hangi profesyonel ne kadar para kazanabiliyor cidden merak ettim cihazın parasını ne kadar sürede çıkarıyor ? Ona göre pahalı veya ucuz ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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mementopolis 5 yıl
haberin özeti --- "6000 Avro",diyor hadi millet simdi dagilin :D
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hidoriumen 5 yıl
fiyat olarak çok pahalı,umarım başka bu büyüklükte tabletlerde gelir.İşim gereği bana çok yarayacak bi ürün ama bu parayı bağlamam açıkçası.Rekabet artarsa fiyatlar düşecektir.Wacom cintiq serisi ile kapışabilir mi?Gelsin görelim.
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Life Loading DH 5 yıl
Bukadar büyük ekranlı tablet vaybe diyesim geldi.
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emekli öğretmen 1 5 yıl ekrem71
tablete neden para verirler anlamam.
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PuLaTMeTiN 5 yıl
4K 24" Led monitör şu anda tasarım sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu ürün. 4K lik tablet kaç kişiye hitab eder?
peki 4K monitör istemeyen tasarımcı varmı ???
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ihsando77 5 yıl
Wacom cintiq sadece tablet ekranı o nerdeyse paradan satıyor.Bunun içinde birde sıkı bir donanım var.Tam dream machine! şu anda yeryüzünde rakipsiz bir ürün ve bu yüzden fiyatı bizim için anormalde olsa wacom ile karşılaştırıldığında makul duruyor..
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hddddd 5 yıl
artenis
BeYaBaN. 6000 Avroluk bu cihazla hangi profesyonel ne kadar para kazanabiliyor cidden merak ettim cihazın parasını ne kadar sürede çıkarıyor ? Ona göre pahalı veya ucuz yorumunu yapmak istiyorum.
Profesyoneller calıstıgı projeye gore iyi yada kotu para kazanır, ikinci bir secenek ürettiği eseri satma durumu . Öncellikli sorun hangi profesyonel bunu kullanır demek olmalıydı o fiyata CINTIQ serisi varken bunun yüzüne kim bakar (hangi pro bakar) SOn olarak TÜrkiye logoya paramı verilir yaağğğ diyen bir toplumdur. Bunu ölçek olarak kabul edin durumu tahlil edin.

Cintiq serisinin 3 cihazını kullandım 12wxin ekranı güzel diğer 21uxler beş para etmez ekranı saglam ama hep kumlu gibi görünüyor(elinizde varsa beyaz bi sayfa açınca ne kadar iğnenç bi cihaz olduğunu anlarsınız)..takmışsınız bi wacom bu ne ya.. wacom sadece ekrandır adamlar ona 10bin istiyor, panasonicin bu makinesi grafik tablet değil!!! taplet pcdir bunu anlayın önce.. wacom kadar fırsatçı bi marka olamaz, ki panasonicin kalitesi yanında wacoma beş para vermem, kullandığım için biliyorum isteyen gider sadece ekrana 11bin tl bayılır bişey diyemem.. bu arad evet panasonic de biraz uçmuş ama makine çok güzel, kalemini biraz daha ince yapsalardı tadından yenmezdi =)
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zingfth 5 yıl
ben bu cihazı 3.500 avroya yaparım
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DH Misafiri 5 yıl
teknoloji bu fiyata hic sokaga inmesin cunki bu fiyatiyla 4k 3.5 attiriyor!!!
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shadowtr 5 yıl
Ev kullanıcısı için lüks bir ürün zaten.
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haqy 5 yıl
Araba ile takas da yapıyorlar mı?
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kimi_raikonen 5 yıl
6000 euro ne ya 2.el araba ilanı gibi :D
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killnOd 5 yıl
Umarim 20" 4K 120hz IPS ve VA panel monitorleride onumuzdeki yillarda goruruz.
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