20 inçlik 4K ekrana sahip Toughpad 4K UT-MB5 tablet modeli Ocak ayında ülkemizde satışa çıkıyor

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Panasonic'in dayanıklılığı ile ön plana çıkan ToughPad tablet serisine eklediği 20 inçlik 4K ekrana sahip Toughpad 4K UT-MB5, ülkemizde bugün düzenlenen bir etkinlikle resmi olarak tanıtıldı.
Dünyanın en ince ve en hafif 20 inçlik tableti olarak tanımlanan Toughpad 4K UT-MB5, 3840x2560 piksel çözünürlük ile 230 ppi piksel yoğunluğuna ulaşıyor. Panasonic, cihaza ekran kalemi desteği de kazandırmış. Böylece profesyonellere büyük kolaylık sağlanıyor.
Panasonic Elektronik Dokunmatik Kalem, ekrandaki her bir pikseli ayrı ayrı okumak için kızılötesi sinyaller kullanıyor ve piksellerle tablet arasındaki iletişimi Bluetooth teknolojisi üzerinden sağlıyor. Kalem böylelikle hareketlenme eğimlerini tanıyor, kaydediyor ve basıncın 2048 seviyesini yorumlayabiliyor. Bunun sonucunda da çizimler ve el yazıları en küçük ayrıntılarına kadar görülebiliyor.
Modelde bunun yanında Intel Core i5 vPro işlemciler, 8GB'ye kadar RAM, 256GB SSD, NVIDIA GeForce grafikler, Windows 8.1 Pro, USB 3.0, SD kart yuvası, 12.5mm kalınlık ve 2.35 kg ağırlık şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Panasonic Toughpad 4K UT-MB5 modeli Ocak ayından itibaren 6000 Avro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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peki 4K monitör istemeyen tasarımcı varmı ???
Cintiq serisinin 3 cihazını kullandım 12wxin ekranı güzel diğer 21uxler beş para etmez ekranı saglam ama hep kumlu gibi görünüyor(elinizde varsa beyaz bi sayfa açınca ne kadar iğnenç bi cihaz olduğunu anlarsınız)..takmışsınız bi wacom bu ne ya.. wacom sadece ekrandır adamlar ona 10bin istiyor, panasonicin bu makinesi grafik tablet değil!!! taplet pcdir bunu anlayın önce.. wacom kadar fırsatçı bi marka olamaz, ki panasonicin kalitesi yanında wacoma beş para vermem, kullandığım için biliyorum isteyen gider sadece ekrana 11bin tl bayılır bişey diyemem.. bu arad evet panasonic de biraz uçmuş ama makine çok güzel, kalemini biraz daha ince yapsalardı tadından yenmezdi =)
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Taşınabilir Bilgisayarlar, panasonic