    A101 marketler Tiny House ve çekme karavan satacak

    20 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Escamp markasına ait 6500 Flat Tiny House ve Erba markasına ait 4 metrelik çekme karavan yer alıyor.            

    20 Kasım A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda tiny house modellerinden çekme karavanlara, elektrikli mopedden taşınabilir dizel ısıtıcılara ve akü takviye cihazlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    20 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

    20 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Escamp markasına ait Tiny House yer alıyor. Üründe bir yatak odası, bir salon ve bir banyo mevcut. 2 adet torsiyon frenli dingili olan ürün, tekerlekli yapısı ile imar iznine gerek bırakmıyor. Altyapı ısı tesisatı olan evde 24’lü sigorta kutusu, kaçak akım rölesi, mutfak tezgâhı, dolap, havalandırma sistemi, laminat parke kaplama gibi ekstralar da bulunuyor. Firma tarafından 15 gün içerisinde teslimatı olan Tiny House modeli 385000TL ve kredi kartına 6 taksit yapılıyor.

    Diğer taraftan Erba markasına ait 4 metrelik çekme karavan; 2 kişilik ranza, 205W güneş paneli, O2 tip onay belgeli, 30 amper MPTT, 80L temiz su tankı, 750Kg altı, 12V buzdolabı, LED aydınlatma gibi özelliklerle 299000TL olarak satılacak. 
     

