BİM marketler kablosuz fotoğraf yazıcısı ve ANC kablosuz kulaklık satacak

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tabletlerden kablosuz kulaklıklara, fotoğraf yazıcısından akıllı prizlere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

20 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri

20 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Hanin markasına ait MT53 fotoğraf yazıcısı yer alıyor. Mürekkepsiz Zink termal baskı teknolojisini kullanan cihaz bir fotoğrafı 45 saniyede basabiliyor. Uygulamada oynatılabilecek zengin gerçeklik temelli videolar da basabilen yazıcı 15 Zink kâğıdını da hediye ediyor. Fiyatı 3990TL.

Diğer taraftan Baseus markasına ait kablosuz kulaklık 12mm sürücü, kutusu ile birlikte 41 saate kadar kullanım süresi, 43 desibele kadar gürültü engelleme, Bluetooth 6.0 bağlantısı, 2+2 mikrofon ile çevresel gürültü engelleme şeklinde özelliklerle 899TL fiyat etiketine sahip.

