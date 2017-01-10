20 yıllık Yahoo, Altaba oluyor

Bir süredir internet devi Yahoo’nun Verizon operatörüne satışı ile ilgili görüşmeler sürüyor. 5 milyar dolar civarındaki bu satışın sonlanması ile birlikte Yahoo bünyesinde önemli değişiklikler yaşanacak.

Bir Devrin Sonu

Satış kapsamında Yahoo’nun çekirdek internet hizmetleri Verizon’a devrediliyor. Alibaba’daki 40 milyar dolarlık hisse ve Yahoo Japonya iştiraki ise Yahoo’da kalıyor. Zaten Alibaba hisselerinin toplamda 8 milyar dolar vergi yükü çıkarması nedeniyle internet hizmetlerinin satılması kararı alınmıştı.

İnternet hizmetleri devredildikten sonra Altaba olarak Verizon altında faaliyet gösterecek. Asıl Yahoo ise yatırım firması haline gelecek. Firmanın CEO’su Marissa Mayer örevine devam edecek ancak o ve Yahoo'nun eski kurucusu David Filo yönetim kurulu görevlerini bırakacak. Ayrıca 4 kurul üyesinin daha görevden ayrılacağı ifade ediliyor.

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1995 yılında ticari hayatına başlayan Yahoo, internetin patlaması ile birlikte kısa sürede arama motoru devi haline gelmişti. Bununla birlikte Google’ın yükselişi ve gerekli karşı hamlelerin yapılamayışı nedeniyle Yahoo yavaş yavaş alt sıralara doğru inmeye başladı.

Google'dan ayrılarak 2012 yılında firmanın başına getirilen Marissa Mayer, Tumblr satın alımı gibi önemli işlere imza attı ancak bu da çıkış için yeterli olmadı. Son olarak firmanın farklı tarihlerdeki siber saldırılarda bir milyar kullanıcısının gizli bilgilerini çaldırdığı ortaya çıkmıştı.