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20 yıllık Yahoo, Altaba oluyor

Bir dönemin en popüler arama motoru olan Yahoo, rekabet şartlarına daha fazla dayanamadı ve Verizon ile çekirdek internet hizmetlerinin satışı konusunda anlaşma sağladı.
2 yıl
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17
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir internet devi Yahoo’nun Verizon operatörüne satışı ile ilgili görüşmeler sürüyor. 5 milyar dolar civarındaki bu satışın sonlanması ile birlikte Yahoo bünyesinde önemli değişiklikler yaşanacak.

Bir Devrin Sonu

Satış kapsamında Yahoo’nun çekirdek internet hizmetleri Verizon’a devrediliyor. Alibaba’daki 40 milyar dolarlık hisse ve Yahoo Japonya iştiraki ise Yahoo’da kalıyor. Zaten Alibaba hisselerinin toplamda 8 milyar dolar vergi yükü çıkarması nedeniyle internet hizmetlerinin satılması kararı alınmıştı.

İnternet hizmetleri devredildikten sonra Altaba olarak Verizon altında faaliyet gösterecek. Asıl Yahoo ise yatırım firması haline gelecek. Firmanın CEO’su Marissa Mayer örevine devam edecek ancak o ve Yahoo'nun eski kurucusu David Filo yönetim kurulu görevlerini bırakacak. Ayrıca 4 kurul üyesinin daha görevden ayrılacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Razer’ın önemli prototipleri fuarda çalındı"

1995 yılında ticari hayatına başlayan Yahoo, internetin patlaması ile birlikte kısa sürede arama motoru devi haline gelmişti. Bununla birlikte Google’ın yükselişi ve gerekli karşı hamlelerin yapılamayışı nedeniyle Yahoo yavaş yavaş alt sıralara doğru inmeye başladı.

Google'dan ayrılarak 2012 yılında firmanın başına getirilen Marissa Mayer, Tumblr satın alımı gibi önemli işlere imza attı ancak bu da çıkış için yeterli olmadı. Son olarak firmanın farklı tarihlerdeki siber saldırılarda bir milyar kullanıcısının gizli bilgilerini çaldırdığı ortaya çıkmıştı.

 

http://www.ibtimes.co.uk/yahoo-ceo-marissa-mayer-step-down-after-verizon-deal-company-change-name-altaba-1600162 Yorum Yaz
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exterminant 2 yıl en beğenilen
bir marka nasıl yok olur kitabını yazdılar
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GrıezmaNN 2 yıl Audi383848
Audi383848
Benim önemsemediğim arama motoru.Ülkemizde yahoo kullanan var mı acaba?

Ben mailini kullanıyorum. Uygulaması ve web sitesi en rahat site yahoo bence mail olarak.
Audi383848Benim önemsemediğim arama motoru.Ülkemizde yahoo kullanan var mı acaba?Ben mailini kullanıyorum. Uygulaması ve web s...
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Mr. Jingles 2 yıl
Flickr'ı kapatmazlar umarım.
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DH Misafiri 2 yıl
Mail servisi ne olacak bilgi var mı? Yahoo uzantısı gidecek mı? 20 yıldır kullandığım mail adresi
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infra_dark 2 yıl
neydim demeyecen ne olacam diyecen. yazık ettiler
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javaprof 2 yıl
yok altavista.
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Kerim5100 2 yıl
Marka Yok etmek 101
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alemburda34 2 yıl
Yahoo yaptigi son donemde en akillica hamle alibaba hisseleri satmamak heralde. 1 operator arama motorunu satin aliyor vay be
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alemburda34 2 yıl
Yahoo yaptigi son donemde en akillica hamle alibaba hisseleri satmamak heralde. 1 operator arama motorunu satin aliyor vay be
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CoreXXX 2 yıl
ataba diye adaptör markası vardı. gerçi bu altaba ama onu hatırlattı bana:)
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Wolf Larsen 2 yıl
Uzun yıllardır Yahoo Mail kullanıyorum. Acaba bir gün komple kapanırsa bizim maile ne olacak.
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pataron 2 yıl
Zamanında Steam için Valve'den Yahoo ile görüşme talep edip projeyi anlatıyorlar. Yahoo "Öyle bir şey yapılamaz." cevabını veriyor. Valve kendi imkanları ike Steam'i hayata geçiriyor. Günümüzde Steam üzerinden Valve'in kazandığı parayı tartışmaya gerek bile yok. Üst üste alınan yanlış kararlarla bir dönemin çok kullanılan uzantısı artık alınamayacak sanıyorum.
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2K 2 yıl pataron
pataron
Zamanında Steam için Valve'den Yahoo ile görüşme talep edip projeyi anlatıyorlar. Yahoo "Öyle bir şey yapılamaz." cevabını veriyor. Valve kendi imkanları ike Steam'i hayata geçiriyor. Günümüzde Steam üzerinden Valve'in kazandığı parayı tartışmaya gerek bile yok. Üst üste alınan yanlış kararlarla bir dönemin çok kullanılan uzantısı artık alınamayacak sanıyorum.

Bunu bende okumuştum hatta Yahoo baya öyle bir şey yapılamaz derken dalga falan da geçiyor. Fakat Steam fikrini zamanında sadece Yahoo değil daha birçok firma da geri çevirmiş.
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