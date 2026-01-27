Giriş
    200°C sıcaklığa dayanabilen bu drone, itfaiyecilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor

    Yüksek sıcaklıklara dayanabilen ve içeriden görüntü aktarabilen FireDrone sayesinde itfaiyecilerin işleri yakında kolaylaşabilir.                               

    200°C sıcaklığa dayanabilen drone geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Yüksek sıcaklıklara dayanabilen ve içeriden görüntü aktarabilen dronlar sayesinde itfaiyecilerin işleri yakında bir miktar kolaylaşabilir.

    İsviçre’nin Dübendorf kentindeki İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarları’nda (EMPA) uzun süredir geliştirilen FireDrone, 2023 yılında yapılan testlerde 200°C’ye varan aşırı sıcaklıklara başarıyla dayanarak önemli bir eşiği aşmıştı. Bu değer, sıradan dronların dayanabildiği yaklaşık 40°C’nin oldukça üzerinde.

    Yüksek sıcaklığa dayanıklılık nasıl sağlandı?

    Araştırmacılar bu başarıyı, dronun elektronik aksamını saran, hava cepleri içeren son derece hafif ve gözenekli bir jel sayesinde elde etti. Isıya dayanıklı plastikle birlikte kullanılan bu yalıtım katmanı, iç bileşenleri yüksek sıcaklıktan koruyor.

    Ekip, FireDrone’un yalıtım yapısını daha da geliştirerek cam elyaf takviyeli kompozit yapıdan vazgeçti ve yerine saf polimid aerogel kullandı. Bu yeni malzeme istenilen herhangi bir biçimde dökülebiliyor, böylece dronun tüm elektronik parçaları tek parça halinde koruyucu bir tabakayla kaplanabiliyor. Drone ayrıca, iç sıcaklığı sürekli izleyen bir sistemle donatıldı. Gerekli durumlarda devreye giren aktif soğutma mekanizması sayesinde FireDrone, yaklaşık 10 dakika boyunca 200 °C sıcaklığa maruz kalabiliyor.

    FireDrone, yüksek çözünürlüklü termal görüntüler ve kamera verilerini gerçek zamanlı olarak büyük ekranlı bir kontrol ünitesine aktarabiliyor. Bu sayede birden fazla kişi aynı anda durumu inceleyebiliyor. Dronun uçuş sistemi, bina içleri, tüneller veya endüstriyel tesislerde GPS sinyali olmasa bile konumlama ve pilot destek sistemleriyle manevra yapabiliyor.

    200°C sıcaklığa dayanabilen drone geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Geniş kullanım alanı vadediyor

    Bu tür bir dronun en bariz kullanım alanı, yanan binalarda mahsur kalan insanları kurtarma operasyonları. Bununla birlikte, yüksek sıcaklıkların günlerce düşmediği fırınlar veya kimyasal rafineriler gibi endüstriyel yangınlarda da büyük avantaj sağlıyor. İnsanların girmesi riskli olan bu alanlar, dronlar sayesinde daha erken ve güvenli biçimde incelenebiliyor.

    Bu durum hem tesislerdeki maddi kayıpları azaltabiliyor hem de itfaiyecilerin hayatını tehlikeye atmasını önlüyor. FireDrone’lar, apartmanlar veya otoparklar gibi karmaşık yapılara ekiplerden önce girerek, yoğun duman altında neler olup bittiğine dair genel bir tablo sunabiliyor. Böylece müdahaleler hızlanıyor, zehirli gazlara maruz kalma süresi azalıyor ve patlama riskleri daha iyi yönetilebiliyor.

    Son birkaç yılda FireDrone, bir araştırma projesi olmaktan çıkıp EMPA’dan doğan bir şirket tarafından geliştirilen ticari bir ürüne dönüştü. Şirket, dronun bir eğitim sahasında ve bir İsviçre çimento fabrikasında kapsamlı testlerden geçtiğini belirtiyor.

    FireDrone’un ileride gaz algılama, ortam sıcaklığı ölçümü gibi ek sensörlerle donatılması planlanıyor. Ayrıca uçuş sonrası bakım ve hazırlık için kullanılacak, termal olarak yalıtılmış taşınabilir bir iniş ve servis istasyonu üzerinde de çalışılıyor. Bu istasyonun itfaiye araçlarına entegre edilmesi ve drondan elde edilen verileri analiz ederek raporlayan yazılımların geliştirilmesi de hedefler arasında.

    Kaynakça https://newatlas.com/drones/firedrone-extreme-heat-resistance-firefighting-empa/ https://www.empa.ch/web/s604/firedrone-spin-off
