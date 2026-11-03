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    200 derece sıcaklığa dayanan katı hal batarya 1.000 km menzil vadediyor

    Sunwoda'nın katı hal bataryası, 200°C sıcaklıkta alev oluşmadan test edildi. Şirket, yüksek enerji yoğunluğuyla elektrikli araçlarda 1.000 kilometreyi aşan menzil hedefliyor.

    200 derece sıcaklığa dayanan katı hal batarya geliyor Tam Boyutta Gör

    Çinli batarya üreticisi Sunwoda, yeni nesil katı hal bataryası Xin Bixiao ile enerji yoğunluğu, çevrim ömrü ve termal dayanıklılık alanlarında önemli sonuçlar elde ettiğini açıkladı. Şirket, bataryanın 200°C sıcaklıkta alev almadan veya patlamadan test edildiğini ve elektrikli araçlarda 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sağlayabileceğini belirtiyor.

    200°C sıcaklıkta test edildi

    Sunwoda'nın 20 Ah kapasiteli Xin Bixiao adlı bataryası, polimer-kompozit elektrolit teknolojisini temel alıyor. Şirketin geliştirdiği hücre, nano ölçekli yüksek entropili silikon anot kullanıyor.

    Geliştirilen batarya testlerde yaklaşık 200 derece seviyesine kadar ısıtıldığında alev almadı ve patlamadı. Ancak Sunwoda, söz konusu termal test sonuçlarının henüz bir elektrikli aracın batarya paketinde doğrulanmadığını vurguluyor. Şirketin hücre üzerindeki testleri mayıs ayında başladı ve süreç devam ediyor.

    1.000 km menzil ve 1.200'den fazla şarj döngüsü

    Xin Bixiao, daha önce gerçekleştirilen testlerde 400 Wh/kg'ın üzerinde enerji yoğunluğuna ulaşmıştı. Batarya ayrıca 1 MPa gibi düşük bir dış basınç altında 1.200'den fazla şarj-deşarj döngüsünü tamamladı.

    Şirketin verilerine göre batarya, 1.200 şarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyabiliyor. Yılda 20.000 kilometreden fazla yol yapan bir araçta bu performansın on yılı aşkın kullanım ömrünü destekleyebileceği belirtiliyor.

    Sunwoda, yüksek enerji yoğunluğunun elektrikli araçlarda 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sağlayabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte, enerji yoğunluğu, döngü ömrü ve termal dayanıklılık sonuçlarının tamamı henüz araç üzerindeki batarya paketi testleriyle doğrulanmış değil.

    İkinci nesil sülfür tabanlı batarya için üretim hazırlığı

    200 derece sıcaklığa dayanan katı hal batarya geliyor Tam Boyutta Gör

    Sunwoda, gelecek yıl ikinci nesil sülfür tabanlı katı hal bataryasını üretmeyi planlıyor. Bu çalışmalar, şirketin ticari öncesi katı hal bataryası üretim hattında yürütülecek.

    Üretim hattının yıllık kapasitesi 0,2 GWh olarak belirlenmiş durumda. Batarya sektörünün ölçeği düşünüldüğünde sınırlı kalan bu kapasiteyle yılda yaklaşık 2.600-2.700 elektrikli araç için batarya üretilebileceği ifade ediliyor.

    Şirket, otomotiv bataryalarının yanı sıra havacılık alanında da yüksek enerji yoğunluklu hücreler geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda en az 450 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip havacılık bataryaları üzerinde Guangdong Mühendislik Araştırma Merkezi ile çalışıyor.

    Sunwoda ayrıca elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) hava araçları için batarya geliştirmeyi planlıyor. Bu bataryalarda en az 1.000 W/kg sürekli deşarj güç yoğunluğu hedefleniyor.

    Şirket, bu yüksek enerji yoğunluklu bataryaların hiçbiri için henüz resmi bir takvim, üretim hacmi veya ticari sipariş hedefi açıklamadı.

    Sunwoda, bu yılın başlarında hızlı şarj teknolojisiyle de gündeme gelmişti. Şirketin yeni 15C lityum demir fosfat (LFP) bataryası, oda sıcaklığında dakikada yaklaşık 100 kilometre menzil ekleyebiliyor. Sunwoda'nın açıklamasına göre batarya, yüzde 10 doluluk seviyesinden yüzde 70'e yaklaşık 5 dakikada, yüzde 97'ye ise toplam 9 dakikada ulaşabiliyor.

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