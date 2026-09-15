200 km elektrik menzilli yeni Volvo XC60 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Tam elektrikli modellere geçiş stratejisini yumuşatarak şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojilerine devasa bir yatırım yapan Volvo, SUV ailesi için yeni altyapısını duyurdu. Markanın çok satan modelleri XC60 ve XC90, bir PHEV modelde bugüne kadar görülmemiş devasa bir batarya güncellemesine kavuştu.

200 kilometreye varan elektrikli menzil

Yenilenen modellerde batarya kapasitesi 19 kWsa'ten tam 41.2 kWsa seviyesine (37.9 kWsa kullanılabilir) çıkarıldı. Bu sayede XC60 T6 versiyonu, sadece elektrik motorunu kullanarak tam 200 kilometre menzil vadediyor. Bu değer, şu anda dünyada satılan tüm PHEV modeller arasındaki en uzun elektrikli menzillerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Volvo'nun yeni 4x4 PHEV mimarisi, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motoru daha güçlü bir elektrik motoru ve devasa bataryayla birleştiriyor. Bu sayede, 178 beygirlik benzinli motor ve elektrik motorundan güç alan XC60 T6, 200 kilometrelik elektrikli menziliyle en yakın rakiplerini açık farkla geride bırakıyor.

Tam Boyutta Gör Benzinli motor gücünün 246 beygire çıktığı XC60 T8 versiyonunda ise elektrikli menzil 188 kilometreye düşüyor. Markanın 7 kişilik amiral gemisi konumundaki XC90 T8 de yeni bataryasıyla elektrikli menzilini 61 kilometreden 160 kilometreye çıkarmış durumda.

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Devasa bataryaya rağmen akıllı paketleme sayesinde XC60'ın 468 litrelik bagaj hacminden ödün verilmediği belirtiliyor. Ev tipi şarj cihazıyla aracın %0-100 şarj süresi ise 4 saat sürüyor.

Tasarım mimarisi ve iç mekan da yenilendi

Tam Boyutta Gör Menzil rekorunun yanı sıra XC60, kapsamlı bir tasarım güncellemesi de geçirdi. A sütununun önünde kalan tüm gövde panelleri, tamponlar, çamurluklar ve kaput tamamen yenilenirken, incele "Thor'un Çekiçi" matris LED farlar ve yeni ön ızgara araca entegre edildi.

Kabin içerisinde ise XC40 ve EX30 modellerinden tanınan 11.2 inçlik dev multimedya ekranı ve en güncel Volvo arayüzü yer alıyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi, Google Gemini AI sesli asistanı entegrasyonuyla sürücüyle doğal dilde iletişim kurabiliyor.

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200 km elektrik menzilli yeni Volvo XC60 tanıtıldı

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