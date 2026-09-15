200 km elektrik menzilli yeni Volvo XC60 tanıtıldı

200 kilometreye varan elektrikli menzil
Yenilenen modellerde batarya kapasitesi 19 kWsa'ten tam 41.2 kWsa seviyesine (37.9 kWsa kullanılabilir) çıkarıldı. Bu sayede XC60 T6 versiyonu, sadece elektrik motorunu kullanarak tam 200 kilometre menzil vadediyor. Bu değer, şu anda dünyada satılan tüm PHEV modeller arasındaki en uzun elektrikli menzillerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Volvo'nun yeni 4x4 PHEV mimarisi, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motoru daha güçlü bir elektrik motoru ve devasa bataryayla birleştiriyor. Bu sayede, 178 beygirlik benzinli motor ve elektrik motorundan güç alan XC60 T6, 200 kilometrelik elektrikli menziliyle en yakın rakiplerini açık farkla geride bırakıyor.
Devasa bataryaya rağmen akıllı paketleme sayesinde XC60'ın 468 litrelik bagaj hacminden ödün verilmediği belirtiliyor. Ev tipi şarj cihazıyla aracın %0-100 şarj süresi ise 4 saat sürüyor.
Tasarım mimarisi ve iç mekan da yenilendi
Kabin içerisinde ise XC40 ve EX30 modellerinden tanınan 11.2 inçlik dev multimedya ekranı ve en güncel Volvo arayüzü yer alıyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi, Google Gemini AI sesli asistanı entegrasyonuyla sürücüyle doğal dilde iletişim kurabiliyor.
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