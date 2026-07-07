2008 krizini bilen ünlü yatırımcıdan AI balonu için kritik uyarı: "Sona yaklaştık!"

Tam Boyutta Gör Bugün Amerikan ekonomisinin bel kemiğini oluşturan teknoloji şirketleri, son birkaç yılda yaşanan yapay zekâ patlaması sayesinde hem daha da büyüdü, hem de çok daha kritik bir konuma geldi. OpenAI ve Anthropic gibi şirketler bir anda Silikon Vadisi'nin en önemli oyuncuları arasına girerken, onları donanımlarıyla besleyen Nvidia ve Samsung gibi şirketler de değerlerine değer kattı. Ne var ki bu muazzam büyümenin gerçek bir karşılığı olmadığı korkusu, tüm bu şirketlerin üzerinde adaletin kılıcı gibi sallanmaya devam ediyor. Üstelik gün geçtikçe bu korku daha da büyüyor. Pek çok uzman, tüm teknoloji dünyasının patlamaya hazır bir "AI balonu" üzerinde oturduğunu düşünüyor. Üstelik ünlü yatırımcı Michael Burry'ye göre bu balon artık patlamaya epey yakın.​​​​​

2008 krizini önceden bilerek Wall Street'te adeta bir efsaneye dönüşen, hatta hakkında The Big Short adlı bir film de çekilen Michael Burry, yapay zekâ yüzünden pek çok şirketin değerinin şişirildiğini ve bunun büyük bir çöküşe sebep olacağını savunan isimlerin başında geliyor. Nitekim kendisi bir süredir borsada yapay zekâ şirketlerinin karşısında pozisyon alıyor. Yani bu şirketlerin değer kaybedeceği öngörüsü üzerine yatırım yapıyor. Bu yüzden Burry'nin açıklamaları ve yatırım hamleleri yakından takip ediliyor.

Michael Burry: "Artık Sona Yaklaştık"

Aylardır bu konuda insanları uyaran Michael Burry, AI balonu konusunda artık sona yaklaştığımızı düşünüyor. Zira kendisi bu hafta sosyal medya hesabından tam da bunu söyledi. "Son yaklaşıyor" diyen Burry, yapay zekâ etrafında oluşan anlatının artık "kitlesel bir bağımlılığa" dönüştüğünü öne sürerken, bu hikâyenin "binlerce küçük darbeyle çökeceğini" ve şimdiden bunun ilk işaretlerinin görülmeye başlandığını iddia etti.

Tam Boyutta Gör Burry'nin temel argümanı, yapay zekâ hisselerindeki yükselişin artık şirketlerin gerçek performansından ziyade yatırımcı psikolojisiyle besleniyor olması. Ona göre yatırımcılar, yapay zekâ harcamalarının yıllarca aynı hızla artacağını varsayarak şirketleri şimdiden aşırı iyimser beklentilerle fiyatlandırdı ve yakında bu gerçekle yüzleşilmesi gerekecek.

Burry, bu görüşünü desteklemek için paylaştığı grafiklerde iki önemli veriye dikkat çekiyor. Bunlardan ilki, yapay zekâ çip üreticileriyle bu çipleri satın alarak milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımı yapan büyük bulut şirketlerinin borsadaki performansı arasındaki giderek açılan fark. Burry'ye göre yapay zekâ ekosisteminin temelini oluşturan bu iki grubun uzun vadede benzer bir ekonomik döngü içinde hareket etmesi beklenirken, son dönemde çip üreticilerinin hisseleri çok daha hızlı yükseldi. Yani yatırımcılar, yapay zekâ altyapısını sağlayan şirketleri, bu altyapının en büyük müşterilerinden bile daha agresif şekilde fiyatlıyor.

Burry'nin dikkat çektiği ikinci nokta ise sektörün ulaştığı değerleme seviyeleri. Philadelphia Semiconductor Index ile iShares Semiconductor ETF gibi yarı iletken sektörünü temsil eden göstergeler, ileriye dönük fiyat/kazanç (forward P/E) oranına göre son 15 yılın en yüksek seviyelerine oldukça yakın işlem görüyor. Forward P/E oranı, şirketlerin gelecek dönemde elde etmesi beklenen kârlara göre bugünkü piyasa değerini gösteren önemli değerleme ölçütlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu oranın tarihsel ortalamaların çok üzerine çıkması ise yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentilerini şimdiden büyük ölçüde fiyatladığına işaret ediyor. Burry de tam bu noktada, beklentilerin karşılanmaması hâlinde özellikle yarı iletken hisselerinde sert değer kayıpları yaşanabileceğini savunuyor.

Burry'ye göre tüm bu göstergeler, yapay zekâ hisselerindeki yükselişin artık şirketlerin mevcut finansal performansından ziyade geleceğe yönelik iyimser beklentiler tarafından beslendiğini gösteriyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (6 Temmuz 2026) 17 sa. önce eklendi

Yapay Zekâ Sektörü Kendi Kendini Şişiren Bir Döngü Oluşturdu

Ünlü yatırımcıya göre bugün oluşan döngü kendi kendini besleyen bir yapıya dönüşmüş durumda. Büyük teknoloji şirketleri yapay zekâ için daha fazla harcama yaptıkça çip üreticileri yükseliyor, çip üreticileri kapasite artırdıkça ekipman üreticileri değer kazanıyor, yatırımcılar da her yeni yatırım planını talebin sonsuza kadar süreceğinin kanıtı olarak görüyor. Burry ise bu beklentilerin gerçekçi olmadığını düşünüyor.

Tabii Michael Burry'nin geçmişte yaptığı tüm tahminlerin doğru çıkmadığını belirtmemiz gerekiyor. 2008 finans krizini önceden öngörmesiyle ün kazanan yatırımcı, sonraki yıllarda da benzer şekilde piyasanın aşırı değerlendiğini savunan pek çok tahminde bulundu ancak bunların bir kısmı gerçekleşmedi ya da beklediğinden çok daha uzun sürede sonuç verdi. Bu nedenle Burry'nin son açıklamasını da kayda değer ama spekülatif bir uyarı olarak değerlendirmekte fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

2008 krizini bilen ünlü yatırımcıdan AI balonu için kritik uyarı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: