2012 Olimpiyatlarına özel Nintendo'dan mavi renk temalı Wii paketi

Nintendo firması popüler Wii oyun konsolu ve DS taşınabilir konsoluyla uzun süre pazarda büyük satışlar elde etti. Ancak mobil cihazların artan oyun kalitesi, içerik eksikliği ve rakipleri tarafından piyasaya sürülen ürünler Nintendo'nun büyük umutlarla piyasaya sürdüğü gözlüksüz 3 boyutlu oyun deneyimi sunan 3DS modelinin satışlarının beklentilerin altında kalmasına neden oldu.





Nintendo'nun yakın zamanda 80$'lık indirime gitmesi de 3DS'in çıkışa geçmesine yetmedi. Bununla birlikte Nintendo Wii konsoluna yatırım yapmaya devam ediyor. Firma Wii modelini şimdi farklı bir temayla tüketicilere sunuyor.





2012 yılında Londra'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına özel 2012 Olympic Games Limited Edition Pack sürümü 18 Kasım'dan itibaren sadece Avrupa pazarında yerini alacak. Konsol ve Wiimote kumandası mavi temalı olarak dikkat çekiyor. Pakete Mario&Sonic London 2012 Olympics oyunu dahil edilmiş.





Nintendo Avrupa paketin fiyatı ile ilgili bilgi vermedi ancak yıl sonuna doğru yeni paketlerin piyasaya sürüleceğini belirtti.