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2012 yılının en dikkat çekici iOS oyunları 1.Bölüm

6 yıl
8,2b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Geride bıraktığımız 2012 yılına damgasını vuran iOS oyunları programımızın ilk bölümünde sizler için birbirinden keyifli ve farklı iOS oyunlarını derledik.

  • Crumble Zone                                  ios
  • Minigore 2: Zombie                         ios
  • Into The Dead                                  ios
  • SpaceTeam                                       ios
  • Finger Tied                                       ios
  • Hungry Shark Evolution                  ios
  • Follow the Rabbit                             ios
  • Bastion                                              ios
  • The Room                                          ios
  • Clash of Clans                                   ios
  • Verticus                                              ios
  • Girls Like Robots                               ios
  • Dream of Pixels                                      ios
  • Squids Wild West                               ios
  • Tentacles: Enter the Dolphin             ios
  • God of Blades                                   ios
  • catch-22                                              ios
  • Wimp: Who stole my panties                 ios
  • Apocalypse Max: Better Dead Than Undead   ios
  • Field Runners 2                                      ios
  • Wonderputt                                           ios
  • Super Hexagon                                       ios
  • Gasketball                                               ios
  • Fairway Solitaire HD                              ios
  • The Walking Dead                                   ios
  • ShellRazer                                               ios
  • Tiny Wings 2.0                                        ios
  • Nihilumbra                                                ios
  • Left2die                                                    ios
  • CSR Racing                                              ios

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LesEnfantsTerribles 6 yıl en beğenilen
Herkese selamlar

Şimdi arkadaşlar 2 bölüm dahilinde Android işletim sistemli cihazlarında oynanabilen 60 oyun yayınladık sizler için bu bölümde ve bi sonraki bölümde ise iOS için hazırlanan oyunları derledik..

Bir oyunun Android kullanıcıları için yayınlandıgında yanında iOS linkinin olmasının Android kullanıcılarına zararı nedir? 2012'nin en iyi iOS oyunları videosunda ve haftasonu yayınlacanak bölümünde sadece iOS özel oyunları derledik. Android tarafında sadece Android'e özel ve ciddi anlamda dikkat çekici oyun yok veya listelenecek kadar cok değil eğer aksi yönde düşünen varsa lütfen oyun isimleriyle bana PM atsın..

Aylardır söylemekten yoruldum fakat yine söylüyorum herhangi bir işletim sistemi ve marka kayırmamız yok.. Olsa da benim tercihim Android işletim sisteminden yana olur..

Herkese saygılar
Kaan
Herkese selamlarŞimdi arkadaşlar 2 bölüm dahilinde Android işletim sistemli cihazlarında oynanabilen 60 oyun yayınladık sizler için bu bölümde ve bi ...
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Yanıtla +14
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2 Avatar Avatar
sherlock66 6 yıl
dark dragon
sherlock66
Pulstar
sherlock66
Pulstar
sherlock66
Shodaime Dead trigger
Final Fantasy İV
Final Fantasy Dimesions
dead trigger özel değil ki ios a bu arada madem ios için yapıyosunuz tarafsızsanız aynısını android içinde yayınlayın
Yayınlandı zaten. Bir önceki program Android oyunlarıydı. Aynı oyunlar iOSte de var tabii ki. Sadece Androide özel (iOSte olmayan) güzel oyun yok. En azından ben hiç görmedim.
Peki neden yok anlamış değilim hala
Ne, neden yok hocam? Tam olarak anlamadım.
yani demek istediğim neden ios daha kapsamlı android in ne eksiği var ios gelişmiş android oyun ve uygulama olarak geri kalmış
androidde çok rahat korsan oyun kullanmak mümkün epk cok kisi de para verip almiyor, iosda ise bu daha az ve firmalar cok fazla gelir elde ediyor iosdan, hatta bu videoda bile csr racing oyunundan bir ayda 10 milyon dolar gelir elde ettigi soyleniyor. sen bir oyun yapsan hangisine çıkarırsın tabii ki para kazanacagin yere

Anladım saol bilgi için
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dockhanger 6 yıl
cep telefonunda oyun oynamak başlı başına bi sacmalık ben oyun için 4 bin liralık pc yapacam bide kalkacam elimde telefonla oyun oynayacam
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Rwenzori 6 yıl
iyice saçmaladılar.
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eulogy 6 yıl
Kaan Bey 2013 yılında programınızın içeriğini Windows Phone platformu ile genişletme planlarınız var mı acep ? Eğer varsa tahminen kabaca bizimle bir tarih paylaşır mısınız :)
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sherlock66 6 yıl
Pulstar
sherlock66
Pulstar
sherlock66
Shodaime Dead trigger
Final Fantasy İV
Final Fantasy Dimesions
dead trigger özel değil ki ios a bu arada madem ios için yapıyosunuz tarafsızsanız aynısını android içinde yayınlayın
Yayınlandı zaten. Bir önceki program Android oyunlarıydı. Aynı oyunlar iOSte de var tabii ki. Sadece Androide özel (iOSte olmayan) güzel oyun yok. En azından ben hiç görmedim.
Peki neden yok anlamış değilim hala
Ne, neden yok hocam? Tam olarak anlamadım.

yani demek istediğim neden ios daha kapsamlı android in ne eksiği var ios gelişmiş android oyun ve uygulama olarak geri kalmış
1 Yanıt Yanıtla
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dark dragon 6 yıl sherlock66
sherlock66
Pulstar
Orijinalden alıntı: sherlock66
Pulstar
Orijinalden alıntı: sherlock66
Orijinalden alıntı: Shodaime Dead trigger
Final Fantasy İV
Final Fantasy Dimesions
dead trigger özel değil ki ios a bu arada madem ios için yapıyosunuz tarafsızsanız aynısını android içinde yayınlayın
Yayınlandı zaten. Bir önceki program Android oyunlarıydı. Aynı oyunlar iOSte de var tabii ki. Sadece Androide özel (iOSte olmayan) güzel oyun yok. En azından ben hiç görmedim.
Peki neden yok anlamış değilim hala
Ne, neden yok hocam? Tam olarak anlamadım.

yani demek istediğim neden ios daha kapsamlı android in ne eksiği var ios gelişmiş android oyun ve uygulama olarak geri kalmış

android'de çok rahat korsan oyun kullanmak mümkün epk cok kisi de para verip almiyor, ios'da ise bu daha az ve firmalar cok fazla gelir elde ediyor ios'dan, hatta bu videoda bile csr racing oyunundan bir ayda 10 milyon dolar gelir elde ettigi soyleniyor. sen bir oyun yapsan hangisine çıkarırsın tabii ki para kazanacagin yere
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Exelente 6 yıl
Left2die'ı arama ile appstore'da aratırsanız karşınıza hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar,Free2die diye aratırsanız oyuna ulaşırsınız.
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DH Misafiri 6 yıl
Tamam biraz bedavacı olabilirim ama burdan çıkardığım kadarıyla ücretsiz güzel uygulama doğru düzgün yok
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Grignard 6 yıl
Bastion Türkiye app storeda yok.. Tıpkı Google Maps gibi. Kim sorumlu yav bu işten iki çift lafım var
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Ju1i@~ 6 yıl
Kaan ve Gün hocam öncelikle güzel derleme için teşekkürler. Bastion'u AppStore'da bulamıyorum. Sitedeki bağlantıya tıkladığımda ise uygulamanın Türkiye mağazasında bulunmadığını, uygulamaya erişmek için mağaza değiştirmem gerektiğini söyleyen bir uyarıyla karşılaşıyorum. Değiştir seçeneğini seçtiğimde de iTunes Store'a bağlanamıyor diye başka bir uyarı çıkıyor. Oyunu nasıl yükleyebilirim?
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Dentrassi 6 yıl
Test
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Kerem- 6 yıl
İyi paylaşım
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