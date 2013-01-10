2012 yılının en dikkat çekici iOS oyunları 1.Bölüm

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Geride bıraktığımız 2012 yılına damgasını vuran iOS oyunları programımızın ilk bölümünde sizler için birbirinden keyifli ve farklı iOS oyunlarını derledik.
- Crumble Zone ios
- Minigore 2: Zombie ios
- Into The Dead ios
- SpaceTeam ios
- Finger Tied ios
- Hungry Shark Evolution ios
- Follow the Rabbit ios
- Bastion ios
- The Room ios
- Clash of Clans ios
- Verticus ios
- Girls Like Robots ios
- Dream of Pixels ios
- Squids Wild West ios
- Tentacles: Enter the Dolphin ios
- God of Blades ios
- catch-22 ios
- Wimp: Who stole my panties ios
- Apocalypse Max: Better Dead Than Undead ios
- Field Runners 2 ios
- Wonderputt ios
- Super Hexagon ios
- Gasketball ios
- Fairway Solitaire HD ios
- The Walking Dead ios
- ShellRazer ios
- Tiny Wings 2.0 ios
- Nihilumbra ios
- Left2die ios
- CSR Racing ios
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Şimdi arkadaşlar 2 bölüm dahilinde Android işletim sistemli cihazlarında oynanabilen 60 oyun yayınladık sizler için bu bölümde ve bi sonraki bölümde ise iOS için hazırlanan oyunları derledik..
Bir oyunun Android kullanıcıları için yayınlandıgında yanında iOS linkinin olmasının Android kullanıcılarına zararı nedir? 2012'nin en iyi iOS oyunları videosunda ve haftasonu yayınlacanak bölümünde sadece iOS özel oyunları derledik. Android tarafında sadece Android'e özel ve ciddi anlamda dikkat çekici oyun yok veya listelenecek kadar cok değil eğer aksi yönde düşünen varsa lütfen oyun isimleriyle bana PM atsın..
Aylardır söylemekten yoruldum fakat yine söylüyorum herhangi bir işletim sistemi ve marka kayırmamız yok.. Olsa da benim tercihim Android işletim sisteminden yana olur..
Herkese saygılar
Kaan