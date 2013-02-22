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2013 başı Retina MacBook Pro'ların ilk test sonuçları geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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2013 başı Retina MacBook Pro'ların ilk test sonuçları geldi
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Apple'ın geçen hafta içerisinde fiyat ve işlemci açısından revize ettiği 2013 başı Retina MacBook Pro'ların performans testlerinden ilk sonuçlar geldi. Mac platformu için önemli test yazılımlarından olan Geekbench 2'nin geliştiricisi Primate Labs'in yayınladığı test sonuçlarında 2013 başı modellerin, seleflerine kıyasla %3-5 daha performanslı olduğu görülüyor.

Örneğin geçen yılın 15" rMBP baz modeli i7-3615QM işlemcisiyle 10790 puan aldığı Geekbench 2'de, revize edilmiş 2013 başı baz model ise 11214 puan alıyor. Ancak burada bir parantez açarak; yapılan revizyon işlemciler açısından çok bir fark yaratmamış gibi görünse de üst model 15" rMBP'nun artık fabrika çıkışlı olarak 16GB'lık bellek ile geldiğini hatırlatalım.

15" rMBP'lardaki %3-5'lik performans artışını benzer şekilde 13" rMBP'larda da görebiliyoruz. Fakat gerek 200-300 dolarlık indirim, gerekse de üst model 13" rMBP'nun artık 256GB'lık SSD ile gelmesi (geçen yılın aynı modeli 128GB SSD ile geliyordu) , revizyonun daha çok bellek-depolama ve fiyat üçgeninde etkili olduğunu söyleyebiliriz.

2013 başı Retina MacBook Pro'ların ilk test sonuçları geldi
2013 başı Retina MacBook Pro'ların ilk test sonuçları geldi
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Serhat1796 6 yıl
merhaba
macbook pro lar hakkında bi sorum olacaktı. macbook pro modelleri hangi tarihten sonra modellerde kasa ince oluyor?
veya retina ekranlı macbook larda kasa en ince seviyede mi?
ve macbook pro (ME664 , MC975 ve MC976) modellerinde bi kasa tasarım farkı varmı. bilgisi olanların yardımcı olmasını dilerim.
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER...
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tunlab 6 yıl
retina ekrana neden o kadar para verilir anlayamadım, hadi iphone yada ipad tamamda mb pro da bana göre fazla, hem fiyat olarakda fazla, bende late 2009 15.4 mb pro var, ram ve hdd upgrade ile canavar gibi çalışıyor bazen düşünüyorum satıp i7 alsammı diye ama bir kere olsun beni yarıda bırakmadı, şişme yapmadı, biz iphone ları işletim sistemi yüzünden seviyoruz ya, aynısı mac ler içinde geçerli.
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akmac 6 yıl
En düşük model MC975TU/A MBP15" Retina QC i7 2.3GHz/8GB/256GB flash/HDG/GT650M 1GB
Nakit 5429.24 TL
Taksitli 5775.78 TL

Yani bari sürekli müşterilere indirim yapsınlar
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face1tr 6 yıl
ilk makinenin ekranı lg, ikinci gelendeki ekran samsung idi, problem her iki ekranda da var. ancak özellikle sorun lg olanlardaymış. ingilizcem yetersiz olduğundan ben buradan yardımcı olamıyorum ancak ilgili yabancı sitelerde bunun muhabbeti dönüyor. kaba bir tabirler her 4 mbp dan 1i hatalı gibi bişey... biz apple'ı böyle bilmez idik.
ertanunver
face1tr o zaman şöyle yapalım, hatırlayan olacaktır, bundan bir iki ay kadar önce vatanbilgisayar %30 indirim yaptı. bende bu indirim oranıyla mac book pro nun avantajlı bir fiyata geleceğini düşünerek kardeşime bu bilgisayardan aldırdım. ghosting problemi baş gösterdi, vatanbilgisayar ile iletişime geçerek ürünün ayıplı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini istedik. neyse, bir süre beklemenin sonunda bir başka mac book pro geldi. bir hafta bile geçmeden, kardeşim bu yeni gelen makinede de aynı problemin olduğunu söyledi. bende tamam uğraşmayın, geri verin o zaman dedim. ikinci makineyi de ayıplı olduğu gerekçesiyle geri vererek paramızı kurtardık. kardeşime bu haberde duyurulan mac book pro ları sordum, olum bak elki bu yeni olanlar güncellenmiştir dedim, o da bir kaç meşhur apple kullanıcı foruma girip bakınmış ve aynı problemin revize gören seride de devam ettiği ile ilgili bana dönüş yaptı. steve jobs öldü arkadaşlar...
ertanunver
mertgraph1979
face1tr bu tüm retina mac book pro serisinin ekranlarının bozuk olduğu konuşuluyor, bu konuda bir iki kelam edecek biri varsa beri çıksın.
Bu söylediğiniz size mantıklı geliyor mu? Geçen sene Haziran ayında çıkan modellerde ghosting problemi var deniliyordu ancak 3 farklı retina Macbook pro kullanmama ve marketlerde teşhirde bir çok farklı Retina MacbookPro yu 5-10 dk kurcalama fırsatı bulmuş biri olarak böyle bir problemle karşılaşmadım. Üretilen her elektronik cihazda belirli bir yüzdenin kusurlu olması gayet doğaldır ve Appleın bu konudaki istatistikleri olumlu yönde çok çok yüksektir. Genelde %1 veya 1.5 gibi rakamlardır bunlar. Ancak rağbet gören bir marka olmasından kaynaklı internette o kadar çok asparagas haberi vardır ki. Bu söylediğim iphone içinde geçerli. Bu yazdığınız problemde asparagas haber. Bu markanın sayısız ürününü kullanmış ve hala kullanmakta olan biri olarak gül ve geç diyorum...
asparagas filan degil. bizzat kullandigim cihazin ekraninda ghost problemi var. ancak rahatsiz etmiyor oyle. cok takintili iseniz rahatsiz eder. alistiktan sonra problem olmuyor acikcasi. simdi ozetlemek gerekirse: apple icin 2 retina ekran ureticisi var birincisi LG digeri ise SAMSUNG. samsungun ekranlarinda ghost problemi yok. ama lgde problem var. tum lglerde yok sanirim ama ben hangi lgyi gorduysem var. zaten appleda bunu bilincinde ve eger aldiginda ghost problemini fark edersen hemen cihazi degistiriyorlar. ama sonralarda fark edersen bu sefer garantisi bitmeden lg ekranin yerine samsung ekrani takiyorlar. bu guncellemede buyuk ihtimalle bu problemi cozduler. ayni zamanda fiyatlar da dustu ve 100 mhzlik islemci hizlanmasi da oldu. bir de bu problem sanirim sadece 15 incliklerde var. 13luklerde hic rastlamadim ben. ghost problemi ne derseniz bu videoya bakabilirsiniz: youtube.com/... test etmek isteyenler de buradan test edebilirler: test-retina.appspot.com/... fiyat konusuna gelirsek bundan daha iyi cihaz yok arkadaslar. bosuna fiyat hak etmiyor ile gelmeyin.
iste sans isi o. ekran samsung olursa problem olmuyor, lg olursa problem var. yeni nesilde de varmis o zaman kardesinin dedigine gore. geri vermek aslinda cozum degil. cunku verdikleri cihaz daha once acilip test edilmediginden gene problemli cikma sansi var. teknik servise verip ben bunun ekraninin samsung olani ile degistirilmesini istiyorum derseniz, lg ekrani cikarip samsung olani ile degistiriyorlar. amerikadan alinma cihazi bile turkiyede degistirdiler ekranini. aslinda problem olumcul bir sorun degil. ancak can sikiyor iste.

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face1tr 6 yıl

o zaman şöyle yapalım,
hatırlayan olacaktır, bundan bir iki ay kadar önce vatanbilgisayar %30 indirim yaptı. bende bu indirim oranıyla mac book pro nun avantajlı bir fiyata geleceğini düşünerek kardeşime bu bilgisayardan aldırdım.
ghosting problemi baş gösterdi, vatanbilgisayar ile iletişime geçerek ürünün ayıplı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini istedik. neyse, bir süre beklemenin sonunda bir başka mac book pro geldi. bir hafta bile geçmeden, kardeşim bu yeni gelen makinede de aynı problemin olduğunu söyledi. bende tamam uğraşmayın, geri verin o zaman dedim. ikinci makineyi de ayıplı olduğu gerekçesiyle geri vererek paramızı kurtardık.
kardeşime bu haberde duyurulan mac book pro ları sordum, olum bak elki bu yeni olanlar güncellenmiştir dedim, o da bir kaç meşhur apple kullanıcı foruma girip bakınmış ve aynı problemin revize gören seride de devam ettiği ile ilgili bana dönüş yaptı.
steve jobs öldü arkadaşlar...
ertanunver
mertgraph1979
face1tr bu tüm retina mac book pro serisinin ekranlarının bozuk olduğu konuşuluyor, bu konuda bir iki kelam edecek biri varsa beri çıksın.
Bu söylediğiniz size mantıklı geliyor mu? Geçen sene Haziran ayında çıkan modellerde ghosting problemi var deniliyordu ancak 3 farklı retina Macbook pro kullanmama ve marketlerde teşhirde bir çok farklı Retina MacbookPro yu 5-10 dk kurcalama fırsatı bulmuş biri olarak böyle bir problemle karşılaşmadım. Üretilen her elektronik cihazda belirli bir yüzdenin kusurlu olması gayet doğaldır ve Appleın bu konudaki istatistikleri olumlu yönde çok çok yüksektir. Genelde %1 veya 1.5 gibi rakamlardır bunlar. Ancak rağbet gören bir marka olmasından kaynaklı internette o kadar çok asparagas haberi vardır ki. Bu söylediğim iphone içinde geçerli. Bu yazdığınız problemde asparagas haber. Bu markanın sayısız ürününü kullanmış ve hala kullanmakta olan biri olarak gül ve geç diyorum...
asparagas filan degil. bizzat kullandigim cihazin ekraninda ghost problemi var. ancak rahatsiz etmiyor oyle. cok takintili iseniz rahatsiz eder. alistiktan sonra problem olmuyor acikcasi. simdi ozetlemek gerekirse: apple icin 2 retina ekran ureticisi var birincisi LG digeri ise SAMSUNG. samsungun ekranlarinda ghost problemi yok. ama lgde problem var. tum lglerde yok sanirim ama ben hangi lgyi gorduysem var. zaten appleda bunu bilincinde ve eger aldiginda ghost problemini fark edersen hemen cihazi degistiriyorlar. ama sonralarda fark edersen bu sefer garantisi bitmeden lg ekranin yerine samsung ekrani takiyorlar. bu guncellemede buyuk ihtimalle bu problemi cozduler. ayni zamanda fiyatlar da dustu ve 100 mhzlik islemci hizlanmasi da oldu. bir de bu problem sanirim sadece 15 incliklerde var. 13luklerde hic rastlamadim ben. ghost problemi ne derseniz bu videoya bakabilirsiniz: youtube.com/... test etmek isteyenler de buradan test edebilirler: test-retina.appspot.com/... fiyat konusuna gelirsek bundan daha iyi cihaz yok arkadaslar. bosuna fiyat hak etmiyor ile gelmeyin.

1 Yanıt Yanıtla +1
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EddyCue 6 yıl face1tr
face1tr



o zaman şöyle yapalım,

hatırlayan olacaktır, bundan bir iki ay kadar önce vatanbilgisayar %30 indirim yaptı. bende bu indirim oranıyla mac book pro nun avantajlı bir fiyata geleceğini düşünerek kardeşime bu bilgisayardan aldırdım.

ghosting problemi baş gösterdi, vatanbilgisayar ile iletişime geçerek ürünün ayıplı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini istedik. neyse, bir süre beklemenin sonunda bir başka mac book pro geldi. bir hafta bile geçmeden, kardeşim bu yeni gelen makinede de aynı problemin olduğunu söyledi. bende tamam uğraşmayın, geri verin o zaman dedim. ikinci makineyi de ayıplı olduğu gerekçesiyle geri vererek paramızı kurtardık.

kardeşime bu haberde duyurulan mac book pro ları sordum, olum bak elki bu yeni olanlar güncellenmiştir dedim, o da bir kaç meşhur apple kullanıcı foruma girip bakınmış ve aynı problemin revize gören seride de devam ettiği ile ilgili bana dönüş yaptı.


steve jobs öldü arkadaşlar...

ertanunver

mertgraph1979
face1tr bu tüm retina mac book pro serisinin ekranlarının bozuk olduğu konuşuluyor, bu konuda bir iki kelam edecek biri varsa beri çıksın.
Bu söylediğiniz size mantıklı geliyor mu? Geçen sene Haziran ayında çıkan modellerde ghosting problemi var deniliyordu ancak 3 farklı retina Macbook pro kullanmama ve marketlerde teşhirde bir çok farklı Retina MacbookPro yu 5-10 dk kurcalama fırsatı bulmuş biri olarak böyle bir problemle karşılaşmadım. Üretilen her elektronik cihazda belirli bir yüzdenin kusurlu olması gayet doğaldır ve Appleın bu konudaki istatistikleri olumlu yönde çok çok yüksektir. Genelde %1 veya 1.5 gibi rakamlardır bunlar. Ancak rağbet gören bir marka olmasından kaynaklı internette o kadar çok asparagas haberi vardır ki. Bu söylediğim iphone içinde geçerli. Bu yazdığınız problemde asparagas haber. Bu markanın sayısız ürününü kullanmış ve hala kullanmakta olan biri olarak gül ve geç diyorum...
asparagas filan degil. bizzat kullandigim cihazin ekraninda ghost problemi var. ancak rahatsiz etmiyor oyle. cok takintili iseniz rahatsiz eder. alistiktan sonra problem olmuyor acikcasi. simdi ozetlemek gerekirse: apple icin 2 retina ekran ureticisi var birincisi LG digeri ise SAMSUNG. samsungun ekranlarinda ghost problemi yok. ama lgde problem var. tum lglerde yok sanirim ama ben hangi lgyi gorduysem var. zaten appleda bunu bilincinde ve eger aldiginda ghost problemini fark edersen hemen cihazi degistiriyorlar. ama sonralarda fark edersen bu sefer garantisi bitmeden lg ekranin yerine samsung ekrani takiyorlar. bu guncellemede buyuk ihtimalle bu problemi cozduler. ayni zamanda fiyatlar da dustu ve 100 mhzlik islemci hizlanmasi da oldu. bir de bu problem sanirim sadece 15 incliklerde var. 13luklerde hic rastlamadim ben. ghost problemi ne derseniz bu videoya bakabilirsiniz: youtube.com/... test etmek isteyenler de buradan test edebilirler: test-retina.appspot.com/... fiyat konusuna gelirsek bundan daha iyi cihaz yok arkadaslar. bosuna fiyat hak etmiyor ile gelmeyin.




iste sans isi o. ekran samsung olursa problem olmuyor, lg olursa problem var. yeni nesilde de varmis o zaman kardesinin dedigine gore.

geri vermek aslinda cozum degil. cunku verdikleri cihaz daha once acilip test edilmediginden gene problemli cikma sansi var. teknik servise verip ben bunun ekraninin samsung olani ile degistirilmesini istiyorum derseniz, lg ekrani cikarip samsung olani ile degistiriyorlar. amerika'dan alinma cihazi bile turkiye'de degistirdiler ekranini.

aslinda problem olumcul bir sorun degil. ancak can sikiyor iste.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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DaOzy 6 yıl
Bu performansa bu para verilmez bence.
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akmac 6 yıl
Retinalı modellerin fiyatları gerçekten çok yüksek.
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carman1tr 6 yıl DaOzy
DaOzy

Bu performansa bu para verilmez bence.

Nasıl bir performansa para verilir sizce??
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Zordion 6 yıl DaOzy
DaOzy

Bu performansa bu para verilmez bence.

Bu performansta olan, 2880x1800 cozunurluk ve sadece 2kg olan baska bir cihaz olsaydi alirdik, sorun su ki alet rakipsiz.

Not: Dedigim 15" icin gecerli, 13" Retina basarili degil bence
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face1tr 6 yıl
bu tüm retina mac book pro serisinin ekranlarının bozuk olduğu konuşuluyor, bu konuda bir iki kelam edecek biri varsa beri çıksın.
3 Yanıt Yanıtla
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Evolution 6 yıl face1tr
face1tr
bu tüm retina mac book pro serisinin ekranlarının bozuk olduğu konuşuluyor, bu konuda bir iki kelam edecek biri varsa beri çıksın.

Hepsi bozuk degil lg olan panellerde sorun olabiliyor.
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mertgraph1979 6 yıl face1tr
face1tr

bu tüm retina mac book pro serisinin ekranlarının bozuk olduğu konuşuluyor, bu konuda bir iki kelam edecek biri varsa beri çıksın.

Bu söylediğiniz size mantıklı geliyor mu?
Geçen sene Haziran ayında çıkan modellerde ghosting problemi var deniliyordu ancak 3 farklı retina Macbook pro kullanmama ve marketlerde teşhirde bir çok farklı Retina MacbookPro yu 5-10 dk kurcalama fırsatı bulmuş biri olarak böyle bir problemle karşılaşmadım.

Üretilen her elektronik cihazda belirli bir yüzdenin kusurlu olması gayet doğaldır ve Apple'ın bu konudaki istatistikleri olumlu yönde çok çok yüksektir. Genelde %1 veya 1.5 gibi rakamlardır bunlar.
Ancak rağbet gören bir marka olmasından kaynaklı internette o kadar çok asparagas haberi vardır ki.
Bu söylediğim iphone içinde geçerli.

Bu yazdığınız problemde asparagas haber.
Bu markanın sayısız ürününü kullanmış ve hala kullanmakta olan biri olarak gül ve geç diyorum...
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multiTYRT 6 yıl face1tr
face1tr

bu tüm retina mac book pro serisinin ekranlarının bozuk olduğu konuşuluyor, bu konuda bir iki kelam edecek biri varsa beri çıksın.

MBP with retina'yı bilmem ama thunderbolt ekranların çoğu sorunlu idi
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TuVNeRa 6 yıl
Fiyatı herşeyi öldürür
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