2013 başı Retina MacBook Pro'ların ilk test sonuçları geldi

Apple'ın geçen hafta içerisinde fiyat ve işlemci açısından revize ettiği 2013 başı Retina MacBook Pro'ların performans testlerinden ilk sonuçlar geldi. Mac platformu için önemli test yazılımlarından olan Geekbench 2'nin geliştiricisi Primate Labs'in yayınladığı test sonuçlarında 2013 başı modellerin, seleflerine kıyasla %3-5 daha performanslı olduğu görülüyor.

Örneğin geçen yılın 15" rMBP baz modeli i7-3615QM işlemcisiyle 10790 puan aldığı Geekbench 2'de, revize edilmiş 2013 başı baz model ise 11214 puan alıyor. Ancak burada bir parantez açarak; yapılan revizyon işlemciler açısından çok bir fark yaratmamış gibi görünse de üst model 15" rMBP'nun artık fabrika çıkışlı olarak 16GB'lık bellek ile geldiğini hatırlatalım.

15" rMBP'lardaki %3-5'lik performans artışını benzer şekilde 13" rMBP'larda da görebiliyoruz. Fakat gerek 200-300 dolarlık indirim, gerekse de üst model 13" rMBP'nun artık 256GB'lık SSD ile gelmesi (geçen yılın aynı modeli 128GB SSD ile geliyordu) , revizyonun daha çok bellek-depolama ve fiyat üçgeninde etkili olduğunu söyleyebiliriz.