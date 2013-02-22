2013 başı Retina MacBook Pro'ların ilk test sonuçları geldi

Apple'ın geçen hafta içerisinde fiyat ve işlemci açısından revize ettiği 2013 başı Retina MacBook Pro'ların performans testlerinden ilk sonuçlar geldi. Mac platformu için önemli test yazılımlarından olan Geekbench 2'nin geliştiricisi Primate Labs'in yayınladığı test sonuçlarında 2013 başı modellerin, seleflerine kıyasla %3-5 daha performanslı olduğu görülüyor.
Örneğin geçen yılın 15" rMBP baz modeli i7-3615QM işlemcisiyle 10790 puan aldığı Geekbench 2'de, revize edilmiş 2013 başı baz model ise 11214 puan alıyor. Ancak burada bir parantez açarak; yapılan revizyon işlemciler açısından çok bir fark yaratmamış gibi görünse de üst model 15" rMBP'nun artık fabrika çıkışlı olarak 16GB'lık bellek ile geldiğini hatırlatalım.
15" rMBP'lardaki %3-5'lik performans artışını benzer şekilde 13" rMBP'larda da görebiliyoruz. Fakat gerek 200-300 dolarlık indirim, gerekse de üst model 13" rMBP'nun artık 256GB'lık SSD ile gelmesi (geçen yılın aynı modeli 128GB SSD ile geliyordu) , revizyonun daha çok bellek-depolama ve fiyat üçgeninde etkili olduğunu söyleyebiliriz.
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macbook pro lar hakkında bi sorum olacaktı. macbook pro modelleri hangi tarihten sonra modellerde kasa ince oluyor?
veya retina ekranlı macbook larda kasa en ince seviyede mi?
ve macbook pro (ME664 , MC975 ve MC976) modellerinde bi kasa tasarım farkı varmı. bilgisi olanların yardımcı olmasını dilerim.
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER...
Nakit 5429.24 TL
Taksitli 5775.78 TL
Yani bari sürekli müşterilere indirim yapsınlar
o zaman şöyle yapalım,
hatırlayan olacaktır, bundan bir iki ay kadar önce vatanbilgisayar %30 indirim yaptı. bende bu indirim oranıyla mac book pro nun avantajlı bir fiyata geleceğini düşünerek kardeşime bu bilgisayardan aldırdım.
ghosting problemi baş gösterdi, vatanbilgisayar ile iletişime geçerek ürünün ayıplı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini istedik. neyse, bir süre beklemenin sonunda bir başka mac book pro geldi. bir hafta bile geçmeden, kardeşim bu yeni gelen makinede de aynı problemin olduğunu söyledi. bende tamam uğraşmayın, geri verin o zaman dedim. ikinci makineyi de ayıplı olduğu gerekçesiyle geri vererek paramızı kurtardık.
kardeşime bu haberde duyurulan mac book pro ları sordum, olum bak elki bu yeni olanlar güncellenmiştir dedim, o da bir kaç meşhur apple kullanıcı foruma girip bakınmış ve aynı problemin revize gören seride de devam ettiği ile ilgili bana dönüş yaptı.
steve jobs öldü arkadaşlar...
iste sans isi o. ekran samsung olursa problem olmuyor, lg olursa problem var. yeni nesilde de varmis o zaman kardesinin dedigine gore.
geri vermek aslinda cozum degil. cunku verdikleri cihaz daha once acilip test edilmediginden gene problemli cikma sansi var. teknik servise verip ben bunun ekraninin samsung olani ile degistirilmesini istiyorum derseniz, lg ekrani cikarip samsung olani ile degistiriyorlar. amerika'dan alinma cihazi bile turkiye'de degistirdiler ekranini.
aslinda problem olumcul bir sorun degil. ancak can sikiyor iste.
Nasıl bir performansa para verilir sizce??
Bu performansta olan, 2880x1800 cozunurluk ve sadece 2kg olan baska bir cihaz olsaydi alirdik, sorun su ki alet rakipsiz.
Not: Dedigim 15" icin gecerli, 13" Retina basarili degil bence
Hepsi bozuk degil lg olan panellerde sorun olabiliyor.
Bu söylediğiniz size mantıklı geliyor mu?
Geçen sene Haziran ayında çıkan modellerde ghosting problemi var deniliyordu ancak 3 farklı retina Macbook pro kullanmama ve marketlerde teşhirde bir çok farklı Retina MacbookPro yu 5-10 dk kurcalama fırsatı bulmuş biri olarak böyle bir problemle karşılaşmadım.
Üretilen her elektronik cihazda belirli bir yüzdenin kusurlu olması gayet doğaldır ve Apple'ın bu konudaki istatistikleri olumlu yönde çok çok yüksektir. Genelde %1 veya 1.5 gibi rakamlardır bunlar.
Ancak rağbet gören bir marka olmasından kaynaklı internette o kadar çok asparagas haberi vardır ki.
Bu söylediğim iphone içinde geçerli.
Bu yazdığınız problemde asparagas haber.
Bu markanın sayısız ürününü kullanmış ve hala kullanmakta olan biri olarak gül ve geç diyorum...
MBP with retina'yı bilmem ama thunderbolt ekranların çoğu sorunlu idi