2013 yılında satılacak plazma televizyonların %86'sı 3D özellikli olabilir

3D görüntüleme teknolojilerine olan ilgi her geçen gün artarken, piyasa araştırma yapan bağımsız araştırma kuruluşları da gelişmeler yakından takip ediyor. DisplayBank tarafından ortaya konan yeni bir çalışmaya göre, 2013 yılında satılacak plazma televizyonların %86'sı 3D olacak. Güney Kore merkezli firmaya göre, Samsung ve Panasonic hali hazırda 63-inçe kadar 3D plazma televizyon üretebilirken, LG'nin kendi 3D PDP TV'lerini önümüzdeki ay içerisinde lanse edeceği belirtiliyor.

Plazma televizyonların da yakın zamanda hızlı bir 3D teknolojisine adapte olması beklenirken, asıl savaşın LCD TV'lerde yaşanması bekleniyor zira hem üretim kapasitesi hem de kullanıcı ilgisi açısından LCD TV'ler, plazmalara kıyasla çok daha popüler ve yaygınlar.