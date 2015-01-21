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2014'ün en kötü şifreleri listesi yayınlandı, 123456 yine birinci sırada

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
1
24
Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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2014'ün en kötü şifreleri listesi yayınlandı, 123456 yine birinci sırada
2014 yılı özellikle son döneminde meydana gelen sanal saldırı olaylarıyla güvenlik konusunun tekrar önemini kazandığı bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl içinde Snapchat, Sony gibi devlerin sanal saldırılardan büyük darbeler yemesi ve bunlar dışında bir çok kullanıcının farklı platformlardaki bilgilerinin çalınması güvenlik konusunda kafalarda soru işareti oluşmasına sebep oldu. SplashData isimli araştırma şirketi ise 2014 yılında sızdırılan 3 milyon şifreyi araştırarak en kötü şifre listesini yayınladı.

Listenin başında geçen yıl olduğu gibi 123456 şifresi yer alıyor, ayrıca baseball, football gibi spor isimlerinin de listeye girdiği görülüyor. superman,batman gibi film kahramanları da bu yıl listede kendine yer bulabilmiş.

Listeden önce hacklerların kolay hedefi olmamak için gerekli ufak hatırlatmaları sizlerle paylaşalım.
1- Şifrenizi en az 8 karakter uzunluğunda sayıları,harfleri ve işaretleri karıştırarak belirleyin
2- Her platformda aynı kullanıcı adı / şifre kombinasyonunu kullanmaktan kaçının
1    123456 
2    password 
3    12345 (17 sıra yükseldi) 
4    12345678 (1 sıra geriledi) 
5    qwerty (1 sıra geriledi) 
6    1234567890 
7    1234 (9 sıra yükseldi) 
8    baseball (Listeye yeni girdi) 
9    dragon (Listeye yeni girdi) 
10    football (Listeye yeni girdi) 
11    1234567 (4 sıra geriledi) 
12    monkey (5 sıra yükseldi) 
13    letmein (1 sıra yükseldi) 
14    abc123 (9 sıra geriledi) 
15    111111 (8 sıra geriledi) 
16    mustang (Listeye yeni girdi) 
17    access (Listeye yeni girdi) 
18    shadow 
19    master (Listeye yeni girdi) 
20    michael (Listeye yeni girdi) 
21    superman (Listeye yeni girdi) 
22    696969 (Listeye yeni girdi) 
23    123123 (12 sıra geriledi) 
24    batman (Listeye yeni girdi) 
25    trustno1 (1 sıra geriledi)

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zafercalskan 4 yıl
741852963 der geçerim
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Rockstar1907 4 yıl
19071905 2sini yan yana kim düşünür :D
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lido 4 yıl
Doğum yılını atm kartına şifre yapan emeklilier konuya bekleniyor :)
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Holy Templar 4 yıl
benimde işim düştüğünde üyelik aldığım ve birdaha uğramadığım bir sürü site üyeliğim var ve bu üyeliklerin kullanıcı adı ve şifresi hep aynıdır.

atıyorum

kullanıcı adı : turuncusite1234
parola : 1234turuncusite

bu şekil girerseniz çoğu siteye erişim sağlarsınız inaktiflikten iptal olanlar hariç.

onun dışında aktif kullandığım siteler filan içinde ayrı ayrı şifrelerim mevcut
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CoreXXX 4 yıl
2580 nerde benim bolca gorduğum bir sifre:) neyse benim şifrelerim bunlara uymuyor Allahtan:)
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WarSaw 4 yıl
123456 'yı veren adam zaten tırt bir yerde tırt bir account açtığı için veriyordur
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Her isi ters giden adam 4 yıl WarSaw
WarSaw
123456 'yı veren adam zaten tırt bir yerde tırt bir account açtığı için veriyordur

+1
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DaRKFoRCeS 4 yıl
ülke sıralaması olsa Türkiye bu konuda 1. olur.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
En temizi benimki :D O kadar kolay ki kimsenin aklına gelmez heralde :)
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alito 4 yıl
Hadi diğerlerini geçtim ama "password" nedir olm ya. Bu kadar dangozlukta çok fazla gerçekten.
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Gece772 4 yıl
123456789 değişmez....
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ø 4 yıl
Artık bir hacker bir hesabı hacklemek istiyorsa şifrenin falan önemi kalmıyor.
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Fenomenon 4 yıl
Ben bi ara şifreyi sitenin ismi yapıyordum :) hem şifre değişmiş oluyordu hem de unutmamış oluyordum.
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odyssa 4 yıl
alın size güvenli olan şifrem rama.135611345
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