2014'ün en kötü şifreleri listesi yayınlandı, 123456 yine birinci sırada

2014 yılı özellikle son döneminde meydana gelen sanal saldırı olaylarıyla güvenlik konusunun tekrar önemini kazandığı bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl içinde Snapchat, Sony gibi devlerin sanal saldırılardan büyük darbeler yemesi ve bunlar dışında bir çok kullanıcının farklı platformlardaki bilgilerinin çalınması güvenlik konusunda kafalarda soru işareti oluşmasına sebep oldu. SplashData isimli araştırma şirketi ise 2014 yılında sızdırılan 3 milyon şifreyi araştırarak en kötü şifre listesini yayınladı.

1 123456

2 password

3 12345 (17 sıra yükseldi)

4 12345678 (1 sıra geriledi)

5 qwerty (1 sıra geriledi)

6 1234567890

7 1234 (9 sıra yükseldi)

8 baseball (Listeye yeni girdi)

9 dragon (Listeye yeni girdi)

10 football (Listeye yeni girdi)

11 1234567 (4 sıra geriledi)

12 monkey (5 sıra yükseldi)

13 letmein (1 sıra yükseldi)

14 abc123 (9 sıra geriledi)

15 111111 (8 sıra geriledi)

16 mustang (Listeye yeni girdi)

17 access (Listeye yeni girdi)

18 shadow

19 master (Listeye yeni girdi)

20 michael (Listeye yeni girdi)

21 superman (Listeye yeni girdi)

22 696969 (Listeye yeni girdi)

23 123123 (12 sıra geriledi)

24 batman (Listeye yeni girdi)

25 trustno1 (1 sıra geriledi)

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Listenin başında geçen yıl olduğu gibi 123456 şifresi yer alıyor, ayrıca baseball, football gibi spor isimlerinin de listeye girdiği görülüyor. superman,batman gibi film kahramanları da bu yıl listede kendine yer bulabilmiş.Listeden önce hacklerların kolay hedefi olmamak için gerekli ufak hatırlatmaları sizlerle paylaşalım.1- Şifrenizi en az 8 karakter uzunluğunda sayıları,harfleri ve işaretleri karıştırarak belirleyin2- Her platformda aynı kullanıcı adı / şifre kombinasyonunu kullanmaktan kaçının