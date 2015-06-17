2015 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri Sahiplerini Buldu

İlk iPhone'un satışa sunulduğu 2007 yılından bei düzenlenen ve iPhone ile şahane fotoğaflar çekilebileceğini göstermeyi amaçlayan iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nin bu yıl dokuzuncusu düzenlendi. Dünya genelinde 120 ülkeden gönderilen binlerce iPhone fotoğrafının değerlendirildiği 2015 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nde kazanan, Polonya'dan Michal Koalewski oldu.

Polonyalı Michal Koalewski'nin bi pazar alanından geçerken fark ettiği yaşlı bir akordiyon çalgıcısını görüntülediği bu siyah beyaz fotoğraf, Koalewski'ye büyük ödülü kazandırdı. Yaşlı adamın daha ilk bakışta birçok şey anlatan yüzünü gördüğü anda iPhone'una sarılan Koalewski, fotoğrafı telefonuyla çektiği için yaşlı akordiyoncuyu rahatsız etmeden istediği kareyi yakalayabildiğini belirtti.



http://www.telegraph.co.uk/technology/apple/iphone/11677947/iPhone-Photography-Awards-2015-The-winners.html?frame=3342789