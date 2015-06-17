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2015 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri Sahiplerini Buldu

3 yıl
2,1b
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iPhone
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri Sahiplerini Buldu
 İlk iPhone'un satışa sunulduğu 2007 yılından bei düzenlenen ve iPhone ile şahane fotoğaflar çekilebileceğini göstermeyi amaçlayan iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nin bu yıl dokuzuncusu düzenlendi. Dünya genelinde 120 ülkeden gönderilen binlerce iPhone fotoğrafının değerlendirildiği 2015 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nde kazanan, Polonya'dan Michal Koalewski oldu.
 Polonyalı Michal Koalewski'nin bi pazar alanından geçerken fark ettiği yaşlı bir akordiyon çalgıcısını görüntülediği bu siyah beyaz fotoğraf, Koalewski'ye büyük ödülü kazandırdı. Yaşlı adamın daha ilk bakışta birçok şey anlatan yüzünü gördüğü anda iPhone'una sarılan Koalewski, fotoğrafı telefonuyla çektiği için yaşlı akordiyoncuyu rahatsız etmeden istediği kareyi yakalayabildiğini belirtti.

http://www.telegraph.co.uk/technology/apple/iphone/11677947/iPhone-Photography-Awards-2015-The-winners.html?frame=3342789 Yorum Yaz
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XQS 3 yıl

guldurmeyin
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Zamzungçular anca selfie yapar zaten. Bakın elit kesim nasıl olurmuş görün.
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malkooklam 3 yıl
Keşke yollayayım fotoları
Etiyopyadaki çektiklerimi.
İyi çekiyor beyler ilginç olan 808 mi döver oldu bu kadar küçük lensle.
Küçük bir hatırlatma here indirin ve haritaları yükleyin artık bir nokia haritası sahibisiniz. Her yer offline.
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malkooklam 3 yıl
Hiç sevmediğim halde kullanıyorum.
Lakin araçta giderken,camı açıp foto çekmek mükemmel ötesi bu iphone la,yakalama hızı beni çok şaşırttı,
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yunus626emre 3 yıl
Fotoğraf çok güzel ama
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LaHeL 3 yıl
Fotograf cok guzel lakin bi iphone fotografcisi olarak daha guzellerini gordum. Kaliteye ve mekana pek bakmiyorlar sanirim, onlar kadar konusu da onemli fotografin...
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deejaycluber 3 yıl
İphone hızlı şipşak sorunsuz net güzel bence tartışmasız en iyisi.

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Elsa 3 yıl deejaycluber
deejaycluber
İphone hızlı şipşak sorunsuz net güzel bence tartışmasız en iyisi.



6+'ı tepsi olarak kullanıyorum memnunum
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doctor_bey 3 yıl deejaycluber
deejaycluber
İphone hızlı şipşak sorunsuz net güzel bence tartışmasız en iyisi.



Yoooookartık

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Elsa 3 yıl
Vay arkadaş her yerde viral
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BekirTemel 3 yıl
Galiba dünya üzerinde mobil olarak en çok fotoğraf da iPhone lar üzerinden çekiliyor.
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DubSteq 3 yıl
Filtresiz mi filtreli mi(Siyah-beyaz dışında)? Filtreliyse N95 ile de çekebilirsiniz o fotoğrafı.
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