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2016 yılı Donanım Haber’de nasıl geçti?

Yeni yıla oldukça kısa bir süre kala Donanım Haber’in 2016 verileri belli oldu. İşte en çok okunan haberlerden popüler yorumlara, en fazla izlenen videolardan en aktif üyelere kadar DH’nin 2016 özeti.
2 yıl
3,3b
1
36
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen teknoloji sitesi Donanım Haber ailesi olarak siz değerli okurlarımızla birlikte koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yayınladığımız içerikler ve yorumlarınızla dolu dolu geçen 2016 yılı boyunca milyonlarca kişi dijital dünyadaki gelişmeleri yine donanimhaber.com üzerinden takip etti.
180 bin 833 yeni üyenin aramıza katıldığı bu sene sırasıyla en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Mersin ve Samsun illerinden ziyaret edildik. Yurt dışında ise Amerika birinci sırada gelirken onu Almanya, Hollanda, İngiltere ve Azerbaycan takip etti.
Toplam 1.1 milyardan fazla sayfa görüntüleme sayısına imza attığımız 2016 yılında 2 milyon tekil ziyaretçi ile 28 Mart Pazartesi bizler için en yoğun gün oldu. Sosyal ağlarda en çok "Aselsan ile Temsa’dan Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü: Temsa Avenue EV" başlıklı bu haber paylaşıldı ve en fazla Diyanet-Sen başkanının Pokemon-Go’yu yasaklamak istediği yönündeki açıklamaları dikkat çekti.
2017 yılının ülkemize güven ve huzur dolu, hep birlikte güzel günler getirmesi dileğiyle… Yeni yılınız kutlu olsun!

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Haberlere Yorumlarıyla Katkı Sağlayan En Aktif Üyeler

1) kadirirdem
2) Bekir Temel
3) umut_baris
4) Master_Evil
5) joven
6) OverClocK1ng
7) aycibin
8) alemburda34
Twitter       : https://twitter.com/donanimhaber

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TnesQuare 2 yıl en beğenilen
DH ekibinden 2017 beklentilerim:
Forumun mobil sürümünü düzeltin,
Forumun tablet versiyonunu düzeltin,
Forumu düzeltin.
Teşekkürler.
Yanıtla +92
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GreyParrot 2 yıl Das Boot
Orijinalden alıntı: Das Boot
@kadirirdem Haberlere yorumlarıyla katkı mı sağlıyormuş?


Yandık şimdi liste yapmışlar birde(ödül), gelecek yılda oraya çıkayım diye her haberin altına daha bir ilgisiz alakasız yorumlar görmezsek iyidir.
Bir de mu5tafa vardı sahi onu unutmuşlar sanırım
Orijinalden alıntı: Das Boot@kadirirdemHaberlere yorumlarıyla katkı mı sağlıyormuş?Yandık şimdi liste yapmışlar bi...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Das Boot 2 yıl
@kadirirdem Haberlere yorumlarıyla katkı mı sağlıyormuş?
3 Yanıt Yanıtla +21
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1 Avatar
furkanakca 2 yıl
Çoh eyi
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barbaros433 2 yıl
mükembel
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[A]narchy 2 yıl
2017de umarım ahmet. adlı arkadaşımız ecek acak haberlerini bırakıp du dı haberlerini yapar
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SEO-Uzmanı 2 yıl
DH gelirleri %300 artış gösterdi falan filan :)
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eto83 2 yıl
Reklamlardan forummu kaldı ama büyük başarı elde ettim yanlışlıkla bile hiçbir reklama tıklamadım
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fuujitsu 2 yıl
Samsun un ortalamasını brn yükseltiyorum. Beni de listeye alın yhaaaa
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asiruhh1903 2 yıl
İşidin yaktığı 2 askerimizin konusunun neden silindiğini hala açıklamadınız ?
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alemburda34 2 yıl asiruhh1903
Acikladilar yanilmiyorsam onceki hafta 2si1 de
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MarjinaL_Kedi 2 yıl
forum artık interaktif her konuya misafir ler mesaj yazabilsin mesela
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darkdiva 2 yıl
Yılın editörü: Ekrem 71 :D
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Tr@mmler 2 yıl
2017 için sizden ricam; lütfen sayın editörler, adam akıllı bilgi ile dolu ve doyurucu içerikleri haber olarak sunun. Teknoloji sitesi olduğunuzu hatırlayın. Forumdan ibaret bir görüntü çizer oldunuz bunun farkına varın. Tarafsız olun. Ve en önemlisi kullanıcılarınızı dinlemeyi ihmal etmeyin. Ben ve eminimki bir çok kullanıcı eski anasayfa haberlerini özlüyordur. Eski Dh kalitesini bize geri verin.
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