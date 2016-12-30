2016 yılı Donanım Haber’de nasıl geçti?

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen teknoloji sitesi Donanım Haber ailesi olarak siz değerli okurlarımızla birlikte koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yayınladığımız içerikler ve yorumlarınızla dolu dolu geçen 2016 yılı boyunca milyonlarca kişi dijital dünyadaki gelişmeleri yine donanimhaber.com üzerinden takip etti.

180 bin 833 yeni üyenin aramıza katıldığı bu sene sırasıyla en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Mersin ve Samsun illerinden ziyaret edildik. Yurt dışında ise Amerika birinci sırada gelirken onu Almanya, Hollanda, İngiltere ve Azerbaycan takip etti.

1.1 milyardan fazla sayfa görüntüleme sayısına imza attığımız 2016 yılında 2 milyon tekil ziyaretçi ile 28 Mart Pazartesi bizler için en yoğun gün oldu. Sosyal ağlarda en çok "Aselsan ile Temsa’dan Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü: Temsa Avenue EV" başlıklı Toplamsayısına imza attığımız 2016 yılındaile 28 Mart Pazartesi bizler için en yoğun gün oldu. Sosyal ağlarda en çok "Aselsan ile Temsa’dan Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü: Temsa Avenue EV" başlıklı bu haber paylaşıldı ve en fazla Diyanet-Sen başkanının Pokemon-Go’yu yasaklamak istediği yönündeki açıklamaları dikkat çekti.

2017 yılının ülkemize güven ve huzur dolu, hep birlikte güzel günler getirmesi dileğiyle… Yeni yılınız kutlu olsun!

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1) "Akşam internet namına hiçbirşey yoktu,ailemle hep beraber muhabbet ettik…İyi insanlarmış." - "Akşam internet namına hiçbirşey yoktu,ailemle hep beraber muhabbet ettik…İyi insanlarmış." - cengizhan72

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