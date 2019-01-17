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2019 Toyota RAV4 Hybrid Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

TNGA platformu üzerine kurulu yeni gövdesiyle tanıtılan 2019 Toyota RAV4 Hybrid Avrupa'da satışa sunuldu. 2.5 litre benzinli motora sahip 4x2 ve 4x4 versiyonlarla satılacak aracın fiyatı haberimizde..
4 ay
14,6b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Toyota RAV4 Hybrid Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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Japon üretici tarafından açıklanan fabrika verilerine göre 2019 Toyota RAV4 Hybrid’in 4x2 versiyonu 4.5 lt / 100 km ortalama yakıt tüketimi vadediyor. RAV4 Hybrid AWD-i olarak adlandırılan 4x4 versiyonda ise bu değer 4.8 lt / 100 km’ye yükseliyor. CO2 emisyonları da sırasıyla 105 g / km ve 107 g / km olarak ölçülüyor.

Yenilenen AWD-i sistemi arazi yeteneğini arttırıyor 

2019 Toyota RAV4 Hybrid’in AWD-i versiyonu önemli derecede geliştirilmiş dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte geliyor. Bunun sonucunda aracın farklı arazi koşullarına daha kolay uyum sağladığı ve zorlu koşullarla daha kolay başa çıkabildiği söyleniyor. Daha güçlü performans sağlaması için elden geçirilen AWD-i sistemiyle birlikte ön/arka tork dağılımı sürüş koşullarına bağlı olarak 100:0 ile 20:80 arasında değişebiliyor. Araçta Trail Mode adı verilen otomatik sınırlı kaydırmalı diferansiyel kontrol sistemi de bulunuyor.

Kabindeki malzeme kalitesi de yükseltilen 2019 Toyota RAV4 Hybrid’in içerisinde yumuşak materyal kullanımının yanı sıra bolca saklama alanı sunuluyor. Bu alanların yanı sıra bagaj kapasitesi de 580 litreye yükseltilmiş durumda. Bu da selefine kıyasla 79 litre artış anlamına geliyor. Diğer özellikler arasında elektrikli sunroof, soğutmalı koltuklar, kablosuz şarj, 5 adet USB yuvası ve dijital dikiz aynası bulunuyor. Araçta Toyota’nın Safety Sense paketine dahil pek çok sürücü asistan desteği sunuluyor.

2019 Toyota RAV4 Hybrid fiyatı 

2019 Toyota RAV4 Hybrid’in satış fiyatları Almanya’da 32 bin 990 euro’dan başlıyor. Hybrid AWD-i versiyonuna ait en yüksek satış fiyatı ise 46 bin 990 euro.


https://newsroom.toyota.eu/2019-the-new-rav4/ Yorum Yaz
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erincar 4 ay en beğenilen
Yok mu daha fiyat düşüren? Az daha düşürürseniz alacağım.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Proopiomelanocortin 4 ay
DH Misafiri

Şu ekranı atın şeyi gibi dışarda bırakıyorlar deli oluyorum. Gömmek bukadar zor mu

Sürücünün yoldan gözünü ayırmaması için mümkün olduğunca yükseğe koyuluyor. Gömülse daha aşağıda kalacak.
DH MisafiriŞu ekranı atın şeyi gibi dışarda bırakıyorlar deli oluyorum. Gömmek bukadar zor muSürücünün yoldan gözünü ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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osmangeris 4 ay
Toyota sonunda tasarım işini çözmüş. Arka görünüm çok başarılı
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1 Avatar
DH Misafiri 3 hf.
Türkiye'ye özürlü fiyatı ne olur ki
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leaderz 4 ay
devlet bundan on araba parası vergi alır..maaşlı normal vatandaşın alması imkansız...ancak devlete iş yapan müthaait iseniz zaten buna tenezzül etmezsiniz bmw si audisi varken
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kerotobil 4 ay
400-500 neyse alınır da 6bin küsür mtvsi var. Yakmadığı benzin vergiye gidiyor.
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Tenvir 4 ay
Araba cok guzel bayildim. Ama birak almayi icine bile binemeyecegim.
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TITAN 4 ay
hayret kimse dememiş ama 32 bin euro'ya cillop gibi arabalar dururken gibi toyota alan arabadan anlamıyordur (avrupada yaşayanlar için diyorum)
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MÜŞAVİR 4 ay
Son dönemlerde gördüğüm en güzel tasarım. Önden, arkadan görünüşü harika. İç tasarımını da beğendim. Aracın genel hatları da ben arabayım diyor.
Fotoğrafları inceledim, arabamdan soğudum. Bu arabaysa bendeki ne?
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DH Misafiri 4 ay
Şu ekranı atın şeyi gibi dışarda bırakıyorlar deli oluyorum. Gömmek bukadar zor mu
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Proopiomelanocortin 4 ay
DH Misafiri

Şu ekranı atın şeyi gibi dışarda bırakıyorlar deli oluyorum. Gömmek bukadar zor mu

Sürücünün yoldan gözünü ayırmaması için mümkün olduğunca yükseğe koyuluyor. Gömülse daha aşağıda kalacak.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Emin KOÇ 4 ay
40k€ çarp 6 ile 240k? vergileri ekle ya da ekleme buda yeter fiyatı baya
güzel.(!) Kişi başı yıllık 10k$ dolar düşüyor. Ki ortalama zaten bildiğiniz gibi alım gücüne bir şeyler oluyor ama anlamadım.
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erincar 4 ay en beğenilen
Yok mu daha fiyat düşüren? Az daha düşürürseniz alacağım.
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porsoro 4 ay erincar
Keşke totemimiz tutsaydı alırdık birer tane. :)))
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porsoro 4 ay
200 250 bin arası gelir Türkiyey'e. Çok güzel olmuş.
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Akbell 4 ay porsoro
300'e dayanır.
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