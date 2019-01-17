2019 Toyota RAV4 Hybrid Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Japon üretici tarafından açıklanan fabrika verilerine göre 2019 Toyota RAV4 Hybrid’in 4x2 versiyonu 4.5 lt / 100 km ortalama yakıt tüketimi vadediyor. RAV4 Hybrid AWD-i olarak adlandırılan 4x4 versiyonda ise bu değer 4.8 lt / 100 km’ye yükseliyor. CO2 emisyonları da sırasıyla 105 g / km ve 107 g / km olarak ölçülüyor.

Yenilenen AWD-i sistemi arazi yeteneğini arttırıyor

2019 Toyota RAV4 Hybrid’in AWD-i versiyonu önemli derecede geliştirilmiş dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte geliyor. Bunun sonucunda aracın farklı arazi koşullarına daha kolay uyum sağladığı ve zorlu koşullarla daha kolay başa çıkabildiği söyleniyor. Daha güçlü performans sağlaması için elden geçirilen AWD-i sistemiyle birlikte ön/arka tork dağılımı sürüş koşullarına bağlı olarak 100:0 ile 20:80 arasında değişebiliyor. Araçta Trail Mode adı verilen otomatik sınırlı kaydırmalı diferansiyel kontrol sistemi de bulunuyor.

Kabindeki malzeme kalitesi de yükseltilen 2019 Toyota RAV4 Hybrid’in içerisinde yumuşak materyal kullanımının yanı sıra bolca saklama alanı sunuluyor. Bu alanların yanı sıra bagaj kapasitesi de 580 litreye yükseltilmiş durumda. Bu da selefine kıyasla 79 litre artış anlamına geliyor. Diğer özellikler arasında elektrikli sunroof, soğutmalı koltuklar, kablosuz şarj, 5 adet USB yuvası ve dijital dikiz aynası bulunuyor. Araçta Toyota’nın Safety Sense paketine dahil pek çok sürücü asistan desteği sunuluyor.

2019 Toyota RAV4 Hybrid fiyatı

2019 Toyota RAV4 Hybrid’in satış fiyatları Almanya’da 32 bin 990 euro’dan başlıyor. Hybrid AWD-i versiyonuna ait en yüksek satış fiyatı ise 46 bin 990 euro.

https://newsroom.toyota.eu/2019-the-new-rav4/