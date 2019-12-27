2019 YILININ SON İNDİRİMİ

Doğru donanım ve ekipmanları nasıl seçerim?

İndirim oranı tabii ki en önemli etkenlerden biridir fakat senenin son kampanyası olduğu için ve sonraki indirim tarihine daha büyük bir aralık olduğu için ihtiyaçlarımızı sıralamamız daha önemli eğer performans olarak bizi aşağı çeken bir parçamız varken daha üst bir modele geçmen mantıklı iken kozmetik olarak bir yükseltme yapmak ilk tercihiniz olmamalı.

Seneye satın alsam olmaz mı?

En önemli sorulardan biri şimdi almak zorunda mıyım? “Yeni yılda daha ucuzu olabilir mi, sonuçta ürünler eskiyor” şeklinde düşünebilirsiniz ama her sene değişen vergi oranlarının üzerine özellikle bilgisayar, gaming ekipman ve donanımlarda 2017, 2018, 2019 gibi bir modelleme olmaması bu son kampanyayı en iyi şekilde değerlendirmemizi sağlıyor.

Hazır bilgisayar satın almalı mıyım?

Eğer size en uygun bilgisayarı bulduysanız hazır sistemleri düşünmeden alabilirsiniz. Artık seçenekler çok fazla artmış durumda. Hatta Itopya’da artık monitör dahil isterseniz ekipmanları bile tek seferde alabildiğiniz hazır bilgisayarlar bulunmaktadır.

Sadece sistem mi? Oyuncu ekipmanları ve monitörler ne kadar önemli?

Oyuncu ekipmanlarının sadece ışık ve kozmetikten oluştuğunu düşünenler mevcut hala… Fakat bu algının kırılması gerektiğinin farkındasınızdır diye düşünüyoruz. İnternette “144 Hz vs 60 Hz” karşılaştırmaları konusunda çok fazla kıyaslama yapılmakta. Farkını kendiniz görmek isterseniz Youtube üzerinden ufak bir arama yeterli ve yine aynı zamanda mouse tarafında makro tuşların işimizi kolaylaştırması ile uzun komboları tek tuşla yapmamız; mekanik klavyelerin ise çok daha hızlı tepki sürelerine sahip olduğunu biliyoruz.

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2019 Yılının son ekipman ve donanım indirimleri başladı!