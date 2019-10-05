2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir

Apple'ın geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı iPhone modellerine, iPhone 11 adı verilmişti. Eğer şirketin isimlendirme alışkanlıklarına bakacak olursak, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone modellerinin iPhone 11S olması bekleniyor. Ancak Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 3GS'den bu yanan benimsenmiş olan bu isimlendirme modeli değişecek.
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iPhone 12 isimlendirmesi kullanılabilir
Apple teknolojileri konusunda güvenilir bir analist olan Ming-Chi Kuo'nun yeni raporunda, 2020 iPhone modellerinin iPhone 11S yerine iPhone 12 olarak isimlendirileceği beliritliyor. Bu iddia geçtiğimiz günlerde yayınlanan başka raporlarda da belirtildiği için, doğru olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek mümkün.
Apple, iPhone modellerinin isimlendirmelerini genel olarak yeni tasarım ve özelliklerle gelen bir model ve ertesi yıl ise bu cihazın gelişmiş özelliklerini içeren S model olarak belirliyor. 2020 iPhone modellerinin, iPhone 12 olarak piyasaya sürülme iddiası ise, cihazda geliştirmelerin değil, radikal yeniliklerin olabileceği düşüncesini de akıllara getirmiş durumda.
https://www.cultofmac.com/656760/no-iphone-11s-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tabi bu telefonu kendime almadım Tayvan'daki kız arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak aldım. Bunu niye söylüyorum telefonu Türkiye'ye getirtip gümrük + imei kaydı ücretlerini ödersen aynı hesaba gelir demeyesiniz diye söylüyorum.
Tüm bunları niye anlatıyorum? Nasıl soyulduğumuzun farkına varın diye anlatıyorum elbette.
Tayvan da kız arkadaşım araba parçaları üreten bir firmanın yerel küçük ofislerinden birinde çalışıyor ve maaşı Türk Lirası ile 5-6 bin TL civarında. Öyle yüksek bir pozisyonda veya mevkide değil 1 ay önce alelade bulduğu bir iş bu ve ondan önce de bunun gibi 3-4 yere girip çıktı işi beğenmediği için.(Lükse bak be dediğinizi duyar gibiyim, bizde bir de kahrolası yüksek bir işsizlik sorunu vardı değil mi?) Yani istese kendisi de 1 aylık maaşı ile bu telefonu kolayca alabilir. Siz kaç maaşınıza alabilirsiniz? 3 mü ? 4 mü ?
Ülkemizde hem fiyatlar 1.5 katı kadar yüksek hem alım gücü 3-4 kat düşük ironik olansa alışveriş sitelerinde kaç yıllık iPhone 6 64 GB'nin 5-6 Bin TL ye satılmaya çalışılıyor olması.
Allah sonumuzu hayır etsin, bu ülkede bu şartlarla yaşamak gerçekten çok zor. İnsanları bu hale düşürenler utansın, onları Allah'a havale ediyorum diyecek pek bir şey yok.
2020 yılı için ayfon20
2021 yılı için ayfon21