2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir

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Apple'ın geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı iPhone modellerine, iPhone 11 adı verilmişti. Eğer şirketin isimlendirme alışkanlıklarına bakacak olursak, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone modellerinin iPhone 11S olması bekleniyor. Ancak Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 3GS'den bu yanan benimsenmiş olan bu isimlendirme modeli değişecek.

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iPhone 12 isimlendirmesi kullanılabilir

Apple teknolojileri konusunda güvenilir bir analist olan Ming-Chi Kuo'nun yeni raporunda, 2020 iPhone modellerinin iPhone 11S yerine iPhone 12 olarak isimlendirileceği beliritliyor. Bu iddia geçtiğimiz günlerde yayınlanan başka raporlarda da belirtildiği için, doğru olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek mümkün.

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Apple, iPhone modellerinin isimlendirmelerini genel olarak yeni tasarım ve özelliklerle gelen bir model ve ertesi yıl ise bu cihazın gelişmiş özelliklerini içeren S model olarak belirliyor. 2020 iPhone modellerinin, iPhone 12 olarak piyasaya sürülme iddiası ise, cihazda geliştirmelerin değil, radikal yeniliklerin olabileceği düşüncesini de akıllara getirmiş durumda.

https://www.cultofmac.com/656760/no-iphone-11s-2020/