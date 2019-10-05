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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir

    Güvenilir analist Ming-Chi Kuo'nun raporuna göre, teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone modellerinde yıllardır uygulanan isimlendirme düzeni değişebilir.
    6 gün
    7,7b
    2
    20
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir
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    Apple'ın geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı iPhone modellerine, iPhone 11 adı verilmişti. Eğer şirketin isimlendirme alışkanlıklarına bakacak olursak, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone modellerinin iPhone 11S olması bekleniyor. Ancak Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 3GS'den bu yanan benimsenmiş olan bu isimlendirme modeli değişecek.

    Ayrıca Bkz. "Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun"

    iPhone 12 isimlendirmesi kullanılabilir

    Apple teknolojileri konusunda güvenilir bir analist olan Ming-Chi Kuo'nun yeni raporunda, 2020 iPhone modellerinin iPhone 11S yerine iPhone 12 olarak isimlendirileceği beliritliyor. Bu iddia geçtiğimiz günlerde yayınlanan başka raporlarda da belirtildiği için, doğru olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek mümkün.

    2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir
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    Apple, iPhone modellerinin isimlendirmelerini genel olarak yeni tasarım ve özelliklerle gelen bir model ve ertesi yıl ise bu cihazın gelişmiş özelliklerini içeren S model olarak belirliyor. 2020 iPhone modellerinin, iPhone 12 olarak piyasaya sürülme iddiası ise, cihazda geliştirmelerin değil, radikal yeniliklerin olabileceği düşüncesini de akıllara getirmiş durumda.



    https://www.cultofmac.com/656760/no-iphone-11s-2020/ Yorum Yaz
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    Sacred Spirit 6 gün en beğenilen
    Çok önemli bir değişiklik. Bu durumda fiyatların yüzde 10 kadar artması isabet olur.
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    blue7 5 gün
    Aşağıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüz 2 kalem harcama bugün kredi kartım ile Apple Tayvan websitesi üzerinden yapılmıştır. İlk kalem ödeme olan 4494 TL iPhone XR 128 GB versiyonu içindir (Türkiye Apple Store Fiyatı 6949 TL), daha sonra iPhone 11 ile aralarında çok fark olmadığını gördüm bunu iptal edip iPhone 11 128 GB versiyonunu sipariş ettim fiyat gördüğünüz üzere 5158 TL Türkiye fiyatı henüz belli değil ama en az 8000 TL civarında olmasını bekliyorum daha fazla da olabilir).
    Tabi bu telefonu kendime almadım Tayvan'daki kız arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak aldım. Bunu niye söylüyorum telefonu Türkiye'ye getirtip gümrük + imei kaydı ücretlerini ödersen aynı hesaba gelir demeyesiniz diye söylüyorum.
    Tüm bunları niye anlatıyorum? Nasıl soyulduğumuzun farkına varın diye anlatıyorum elbette.
    Tayvan da kız arkadaşım araba parçaları üreten bir firmanın yerel küçük ofislerinden birinde çalışıyor ve maaşı Türk Lirası ile 5-6 bin TL civarında. Öyle yüksek bir pozisyonda veya mevkide değil 1 ay önce alelade bulduğu bir iş bu ve ondan önce de bunun gibi 3-4 yere girip çıktı işi beğenmediği için.(Lükse bak be dediğinizi duyar gibiyim, bizde bir de kahrolası yüksek bir işsizlik sorunu vardı değil mi?) Yani istese kendisi de 1 aylık maaşı ile bu telefonu kolayca alabilir. Siz kaç maaşınıza alabilirsiniz? 3 mü ? 4 mü ?
    Ülkemizde hem fiyatlar 1.5 katı kadar yüksek hem alım gücü 3-4 kat düşük ironik olansa alışveriş sitelerinde kaç yıllık iPhone 6 64 GB'nin 5-6 Bin TL ye satılmaya çalışılıyor olması.
    Allah sonumuzu hayır etsin, bu ülkede bu şartlarla yaşamak gerçekten çok zor. İnsanları bu hale düşürenler utansın, onları Allah'a havale ediyorum diyecek pek bir şey yok.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Aşağıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüz 2 kalem harcama bugün kredi kartım ile Apple Tayvan websitesi üzerinden yapılmıştır. İlk kalem ödeme olan 449...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    antique 6 gün
    FIFA futbol oyunu gibi numaralandırmayı bırakıp yıl uygulamasına geçmeleri daha mantıklı olacaktır..
    2020 yılı için ayfon20
    2021 yılı için ayfon21
    FIFA futbol oyunu gibi numaralandırmayı bırakıp yıl uygulamasına geçmeleri daha mantıklı olacaktır.. 2020 yılı için ayfon20 2021 yılı için ayfon21
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    sankii 6 sa.
    Aynen yeni isim radikal yeniliklerden ve kasa değişiminden dolayı gelir. Yoksa rakam ve rakamS diye gider yine
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    Askaparta 4 gün
    2020 iphone12 1200 dolar anlaşalım.
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    .Space. 4 gün
    Apple da artık rayından çıktı. Önceden neyin ne olduğu belliydi. Halada belli ama 4 4S 5S sıralı giderdi,sonra işler karıştı X XR pro max pro vs derken karışıklığa doğru yol alıyor. Samsung gibi a m s bütün alfabeyi sıralayacaklar sanırım. Direk yıl olayı daha mantıklı veya direk sayıdan ve S ten git. Kafayı sayıyla bozacaklarına yeni teknoloji getirirler umarım.
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    snoppy 4 gün
    isim değişikliği sonrası apple kullanıcıları: twitter.com/...
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    RaptorFX 4 gün
    Vietnamda arkadaş özel okulda ücretli öğretmen ve aylığı 10binTL'ye geliyor. Bizde 12 yıllık öğretmenim maaş 4bin TL. Güzel değil mi? Bizde aynı kalitedeki özel okulda aylık 3binTL. Bu yüzden yurt dışına kaçtı.
    Neden yazdım bunu, fiyatlar pahalı değil bizim alım gücümüz ölmüştü. Gömdük, çürüdü, yok oldu.
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    Johan Elmander 5 gün
    Zaten Apple 3 yıllık döngüye gireli çok oldu. 6, 6s, 7; X, Xs, 11. 11s gelmemesi normal.
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    galaxyg 5 gün
    Bunun böyle olcağını tahmin ediyordum zaten ama artık depolaması yetmediği için mecbur bi telefon alacağım .. o d 11 olacak büyük olasılıkla
    Üzücü
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    Start Again 5 gün yeni yorumcu
    XS XR Pro Pro Max derken çorba oldu zaten.
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    SEİCO 5 gün
    iphone 7den 8e geçiştede aynısı yaptılar s takısını atlamışlardı öyle radikal bi değişiklikte yoktu apple kafasına göre takılıyo pek ne yaptıklarını kendileride bilmiyo bence🤣🤣
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    mehmehcik_71 5 gün
    Artık evi satıp alırlar!
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