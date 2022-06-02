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    2022'nin ilk beş ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    ODD'nin açıkladığı Türkiye otomotiv pazarı 2022 Ocak-Mayıs verileri ışığında söz konusu dönemde en çok satılan sıfır otomobil modellerini sizler için listeledik. 
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    2022'nin ilk beş ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomotiv pazarının 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, otomobil satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51.750 adet oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 13,6 azalışla 214.148 adet otomobil satıldı.

    Gövde tipine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,8 pay ve 87.313 adet ile SUV'lar oldu. Sedanlar ise yüzde 35 pay ve 74.990 adet ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli otomobiller Ocak-Mayıs döneminde 151.116 adetle yüzde 70,6 pay aldı. Hibrit otomobillerin payı yüzde 10,3 seviyesinde karşımıza çıkarken, 1.764 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

    Tedarik sıkıntılarının devam ettiği pazarda, vatandaşlar bayilerde araç bulmakta zorlansa da fiyatlar sürekli artıyor. Öyle ki mevcut durumda sıfır otomobil alanların çoğu da yatırım için alıyor. ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, birikimi olanların gayrimenkul ve otomobil arasında seçim yapması durumunda otomobili daha fazla tercih ettiklerini belirterek bunu iki ana sebebe bağlıyor. Birincisi, otomobil fiyatlarının gayrimenkulden görece daha erişilebilir olması. İkincisi ise ihtiyaç halinde daha hızlı nakde çevrilebilecek olması.

    Peki bu sorunların devam ettiği pazarda en çok satış yapan otomobil marka ve modelleri hangileri oldu? Marka olarak baktığımızda Mayıs ayında 9.392 adetle Fiat'ın lider olduğunu görmekteyiz. Volkwagen, 5.963 adetle Renault'nun biraz üzerinde yer alarak ikinci sıraya yerleşmiş. Fransız marka ise 5.709 adetle üçüncü sırada.

    2022 Mayıs'ta en çok otomobil satan markalar
    Sıra Marka Adet
    1. Fiat 9.392
    2. Volkswagen 5.963
    3. Renault 5.709
    4. Opel 3.793
    5. Toyota 3.537
    6. Hyundai 3.354
    7. Dacia 3.321
    8. Honda 2.064
    9. Peugeot 1.636
    10. Mercedes 1.604

    İlk beş aylık süreçte ise 32.477 adetle Renault ipi göğüslüyor. Fiat ise 27.550 adetle rakibinin hemen arkasında. Volkswagen'in 19.879 adetle üçüncü sırada yer aldığı listede Hyundai, 18.757 adetle dördüncülüğü elinde tutuyor.

    2022 Ocak-Mayıs'ta en çok otomobil satan markalar
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 32.477
    2. Fiat 27.550
    3. Volkswagen 19.879
    4. Hyundai 18.757
    5. Toyota 15.507
    6. Dacia 14.530
    7. Opel 10.970
    8. Honda 9.766
    9. Citroen 8.170
    10. Peugeot 7.969

    2022'nin Mayıs ayında en çok satılan otomobil modellerine baktığımızda ise ilk sırada 6.686 adetle Egea Sedan karşımıza çıkıyor. Corolla, 3.144 adetle ikinci sırada yer alırken Egea Cross, 2.517 adet satışla Clio'yu dördüncülüğe itmiş.

    2022 Mayıs'ta en çok satılan otomobil modelleri
    Sıra Model Adet
    1. Egea Sedan 6.686
    2. Corolla 3.144
    3. Egea Cross 2.517
    4. Clio 2.443
    5. Taliant 2.063
    6. Duster 1.845
    7. Crossland 1.747
    8. Corsa 1.527
    9. T-Roc 1.484
    10. Bayon 1.226

    Son olarak ilk beş aylık dönemdeki listeye baktığımızda en çok satılan otomobilin son ayda yaptığı atakla Egea Sedan olduğunu görüyoruz. Toplam 19.364 adet satılan popüler modeli 17.104 adetle Clio takip ediyor. İşte bu yılın Ocak-Mayıs döneminde en çok satılan otomobil modelleri:

    2022 Ocak-Mayıs'ta en çok satılan otomobil modelleri
    Sıra Model Adet
    1. Egea Sedan 19.364
    2. Clio 17.104
    3. Corolla 14.065
    4. Duster 10.812
    5. Megane Sedan 7.421
    6. Egea Cross 7.291
    7. Taliant 5.988
    8. Bayon 5.856
    9. i20 5.579
    10. Polo 4.781
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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    biembo 2 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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