2022 Volkswagen Virtus sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Sedan modeller birçok pazarda popülerliğini kaybetse de henüz tamamen havlu atmış değiller. Örneğin 2022 model Volkswagen Virtus bugün Hindistan'da tanıtıldı. MQB A0-IN platformunu kullanan yeni Virtus, Skoda Slavia'nın platform ikizi.
Yeni Volkswagen Virtus özellikleriyle neler sunuyor?
2022 Volkswagen Virtus, tasarımındaki güncellemeler sayesinde artık Polo sedan gibi durmaktan ziyade kendi benliğini kazanmış gibi. 2.651 mm'lik aks mesafesi ve 1.752 mm'lik genişlik Slavia ile aynı fakat 4.561 mm uzunluk ve 1.507 mm yükseklik ile ikizinden daha uzun ve yüksek. Bagaj kapasitesi de 521 litre olarak iki modelde de aynı.
Yeni Virtus, 25'ten fazla ülkede satılacak ancak Avrupa'da göremeyeceğiz. Yenilenen modelin LED farları üst panjurla daha uyumlu görünüyor. Parlak siyah ve krom detaylara sahip tampon tasarımı da Virtus'u daha sportif ve geniş göstermiş diyebiliriz. Arkada ise yeni grafiklere sahip LED stoplar, siyah renkli bagaj üstü spoyler ve yine krom süslemelere sahip arka difüzör dikkat çekiyor.
Yeni donanım seviyeleriyle gelen 2022 Volkswagen Virtus'un iç mekanında 8 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Otomatik klima kontrolleri, koltuk havalandırma, kablosuz şarj ünitesi, sunroof, 8 hoparlörlü ses sistemi, geri görüş kamerası ve 6 hava yastığı da Virtus'un özellikleri arasında.
Kompakt sedan iki farklı motor seçeneğine sahip. Dynamic Line adı verilen versiyonda 1.0 TSI üç silindirli motor 115 beygir güç üretiyor. GT rozeti taşıyan Performance Line versiyonunda ise 150 beygirlik 1.5 TSI EVO dört silindirli ünite görev yapıyor. Her iki seçenekte de 6 ileri manuel şanzıman standart. Opsiyon olaraksa düşük hacimli motorda 6 ileri tork konvertörlü otomatik, 1.5 TSI'da 7 ileri DSG mevcut.
Hindistan, Mayıs 2022'de yeni Virtus'un satışa sunulduğu ilk ülke olacak ve kompakt sedan Vento'nun yerini alacak. Kompakt model halihazırda ön siparişe açılmış durumda ve diğer ülkelerde de yıl bitmeden satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..