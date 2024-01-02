2023'de üst seviye telefon satışları arttı, Apple'ın payı düştü

Tam Boyutta Gör Üst seviye telefon satışları 2023 yılında artmaya devam etti. Daha önceki yıllarda olduğu gibi premium segmentte Apple satışların büyük bölümünü oluşturdu.

Tam Boyutta Gör 2022'de üst seviye telefon satışlarından Apple'ın elde ettiği pay %75 idi, Samsung ise %16 pay ile ikinci sırada yer almıştı. 2023 yılında ise Apple'ın payı %71'e düşerken Samsung'un payı %17'ye çıktı. Counterpoint Araştırma Şirketi'nin belirttiğine göre Huawei Mate 60 serisi Apple'ın düşüşündeki ana etken oldu. Huawei üst segmentte %5 pay sahibi oldu.

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Üst seviye telefon pazar payı %300 arttı

TrendForce daha önce Apple'ın 2024'e doğru yeni zorluklarla karşılaşacağını ve Huawei'nin yeniden yükselişinin birincil tehditlerden biri olacağını vurgulamıştı. Verilere bakıldığında, toptan satış fiyatı 600 doların üstünde olan cihazların 2023'te %24'lük bir pazar payına sahip olduğu görülüyor. Bu segmentteki telefonların pazar payı 2016'dan bu yana %300 artış kaydetti. Counterpoint Research'ün Kıdemli Analisti Varun Mishra, tüketicilerin bir kısmının daha uzun süre kullanabilecekleri için, diğer kısmının ise statü sembolü olduğu için daha pahalı telefonlara yöneldiğini belirtiyor.

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Özellikle 1000 dolar ve üstü fiyata sahip ultra premium telefon satışlarının artışı bu durumda önemli rol oynadı. 1000 dolar üstü telefon satışları premium segment satışların %33'ünü oluşturdu. 2024 yılında titanyum çerçeveli Galaxy S24 Ultra ve daha büyük ekranlar ile gelecek olan iPhone 16 Pro ve Pro Max serisi ile amiral gemisi segmentinin yine hareketli olacağını söyleyebiliriz.

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