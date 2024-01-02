2023'de üst seviye telefon satışları arttı, Apple'ın payı düştü

Üst seviye telefon pazar payı %300 arttı
TrendForce daha önce Apple'ın 2024'e doğru yeni zorluklarla karşılaşacağını ve Huawei'nin yeniden yükselişinin birincil tehditlerden biri olacağını vurgulamıştı. Verilere bakıldığında, toptan satış fiyatı 600 doların üstünde olan cihazların 2023'te %24'lük bir pazar payına sahip olduğu görülüyor. Bu segmentteki telefonların pazar payı 2016'dan bu yana %300 artış kaydetti. Counterpoint Research'ün Kıdemli Analisti Varun Mishra, tüketicilerin bir kısmının daha uzun süre kullanabilecekleri için, diğer kısmının ise statü sembolü olduğu için daha pahalı telefonlara yöneldiğini belirtiyor.
Özellikle 1000 dolar ve üstü fiyata sahip ultra premium telefon satışlarının artışı bu durumda önemli rol oynadı. 1000 dolar üstü telefon satışları premium segment satışların %33'ünü oluşturdu. 2024 yılında titanyum çerçeveli Galaxy S24 Ultra ve daha büyük ekranlar ile gelecek olan iPhone 16 Pro ve Pro Max serisi ile amiral gemisi segmentinin yine hareketli olacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.