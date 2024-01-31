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    Anlık Bildirim

    2023, Samsung için iyi geçmedi: Kârda yedi kat düşüş!

    Alphabet'in ardından Samsung da 2023 dördüncü çeyrek ve takvimine ilişkin mali sonuçları açıkladı. Geçtiğimiz yılın tablosu hiç iç açıcı değil, tam bir hayal kırıklığı!
    samsung 2023 finansal rapor zarar Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2022'de yaşadığı keskin kâr düşüşünden sonra toparlanmayı başaramadı. Güney Koreli şirket, son açıkladığı kazanç raporunda yıllık 194 milyar dolar gelir ve 4,9 milyar dolar işletme kârı bildirdi. Yıllık bazda toplam satışlar üst üste ikinci kez düştü. Bu rakamlar, Samsung’un son on yıldaki en düşük kazancını temsil ediyor.

    4.9 milyar dolar kâr!

    Samsung’un faaliyet kârı 2023 yılının tamamı için 4.9 milyar dolar. Kıyaslama açısından, 2022’de 32.58 milyar dolardı.

    Samsung, dördüncü çeyrek gelir ve kârının önceki üç aylık dönemle karşılaştırıldığında arttığını, bunun büyük ölçüde artan performans ve yüksek bellek fiyatlarının yanı sıra premium ekran ürünlerinin satışlarındaki artıştan kaynaklandığını söylüyor.

    Galaxy S24 serisinden beklentiler büyük!

    2024'ün ilk çeyreği için Samsung’un planı, yüksek katma değerli ürünlerin (üretken yapay zeka ürünlerine yönelik donanımlar gibi) satışını artırarak kârı artırmak. Şirket, bu yıl bilgisayar ve mobil sektörde çiplerine yönelik talebin daha güçlü olmasını bekliyor ancak müşterilerinin hâlâ stoklarını küçültmeye devam etmesi nedeniyle kazançlarının yakın zamanda önemli ölçüde toparlanamayacağını da kabul ediyor. Samsung’un Galaxy S24 serisinden beklentisi yüksek ve cihazların yapay zeka yeteneklerinin, mobil işinin 2024'te çift haneli bir büyüme elde etmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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