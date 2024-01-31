Tam Boyutta Gör Samsung, 2022'de yaşadığı keskin kâr düşüşünden sonra toparlanmayı başaramadı. Güney Koreli şirket, son açıkladığı kazanç raporunda yıllık 194 milyar dolar gelir ve 4,9 milyar dolar işletme kârı bildirdi. Yıllık bazda toplam satışlar üst üste ikinci kez düştü. Bu rakamlar, Samsung’un son on yıldaki en düşük kazancını temsil ediyor.

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4.9 milyar dolar kâr!

Samsung’un faaliyet kârı 2023 yılının tamamı için 4.9 milyar dolar. Kıyaslama açısından, 2022’de 32.58 milyar dolardı.

Samsung, dördüncü çeyrek gelir ve kârının önceki üç aylık dönemle karşılaştırıldığında arttığını, bunun büyük ölçüde artan performans ve yüksek bellek fiyatlarının yanı sıra premium ekran ürünlerinin satışlarındaki artıştan kaynaklandığını söylüyor.

Galaxy S24 serisinden beklentiler büyük!

2024'ün ilk çeyreği için Samsung’un planı, yüksek katma değerli ürünlerin (üretken yapay zeka ürünlerine yönelik donanımlar gibi) satışını artırarak kârı artırmak. Şirket, bu yıl bilgisayar ve mobil sektörde çiplerine yönelik talebin daha güçlü olmasını bekliyor ancak müşterilerinin hâlâ stoklarını küçültmeye devam etmesi nedeniyle kazançlarının yakın zamanda önemli ölçüde toparlanamayacağını da kabul ediyor. Samsung’un Galaxy S24 serisinden beklentisi yüksek ve cihazların yapay zeka yeteneklerinin, mobil işinin 2024'te çift haneli bir büyüme elde etmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.

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2023, Samsung için iyi geçmedi: Kârda yedi kat düşüş!