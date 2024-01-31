2023, Samsung için iyi geçmedi: Kârda yedi kat düşüş!

4.9 milyar dolar kâr!
Samsung’un faaliyet kârı 2023 yılının tamamı için 4.9 milyar dolar. Kıyaslama açısından, 2022’de 32.58 milyar dolardı.
Samsung, dördüncü çeyrek gelir ve kârının önceki üç aylık dönemle karşılaştırıldığında arttığını, bunun büyük ölçüde artan performans ve yüksek bellek fiyatlarının yanı sıra premium ekran ürünlerinin satışlarındaki artıştan kaynaklandığını söylüyor.
Galaxy S24 serisinden beklentiler büyük!
2024'ün ilk çeyreği için Samsung’un planı, yüksek katma değerli ürünlerin (üretken yapay zeka ürünlerine yönelik donanımlar gibi) satışını artırarak kârı artırmak. Şirket, bu yıl bilgisayar ve mobil sektörde çiplerine yönelik talebin daha güçlü olmasını bekliyor ancak müşterilerinin hâlâ stoklarını küçültmeye devam etmesi nedeniyle kazançlarının yakın zamanda önemli ölçüde toparlanamayacağını da kabul ediyor. Samsung’un Galaxy S24 serisinden beklentisi yüksek ve cihazların yapay zeka yeteneklerinin, mobil işinin 2024'te çift haneli bir büyüme elde etmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.