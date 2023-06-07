Honda, yeni kompakt SUV modeli Elevate'i tanıttı

Yeni Honda Elevate'e yandan baktığımızda A sütunları, yan ayna kapakları ve tavanın siyah renkte tasarlandığını görmekteyiz. Aynaların altında 360 derece görüş sistemine işaret eden kameralar bulunuyor. Diğer Honda modellerinden tanıdık gelen çok kollu jantların da dikkat çektiği modelin arkasında boydan boya uzanan L şekilli stoplara yer verilmiş.
Arka yolcular için havalandırma ızgaraları ve elektrikli sunroof gibi özelliklere de sahip olan Elevate, 458 litre bagaj hacmi sunuyor. Ayrıca otomobilde Honda Sensing paketi altında toplanan pek çok sürüş asistan sistemine ve standart olarak altı adet hava yastığına yer verilmiş.
Kompakt SUV'un kaputu altında 121 PS güç ve 145 Nm tork üreten 1.5 litre i-VTEC benzinli motor bulunuyor. Gücün ön tekerleklere aktarılması için 6 ileri manuel ve 7 ileri CVT seçenekleri mevcut. Önümüzdeki üç yıl içerisinde Honda Elevate'in %100 elektrikli versiyonunun geleceği de söyleniyor.
Honda Elevate için siparişler temmuz ayında alınmaya başlanacak. Fiyat henüz belli değil. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi