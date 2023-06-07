Honda, yeni kompakt SUV modeli Elevate'i tanıttı

Tam Boyutta Gör Son dönemde Honda'dan yeni HR-V ve ZR-V gibi belli başlı tasarımlar gördük. Elevate'in tasarımı ise bunlardan oldukça farklı. Daha köşeli hatlara sahip olan otomobilin ön bölümünde sekizgen panjur ve ince farlar, kalın bir krom parça ile birbirine bağlanmış. Yüksek burun kısmı ve gri koruma plakası ile aracın SUV karakterine gönderme yapılmış.

Yeni Honda Elevate'e yandan baktığımızda A sütunları, yan ayna kapakları ve tavanın siyah renkte tasarlandığını görmekteyiz. Aynaların altında 360 derece görüş sistemine işaret eden kameralar bulunuyor. Diğer Honda modellerinden tanıdık gelen çok kollu jantların da dikkat çektiği modelin arkasında boydan boya uzanan L şekilli stoplara yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör İç mekâna göz attığımızda Honda'nın deri yüzeyler ve sahte ahşap trimler ile lüks bir kabin inşa etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Fonksiyon tuşlarına sahip deri direksiyon simidinin hemen arkasında analog kadranlar dikkat çekiyor. Merkezde ise 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı ve klima kontrolleri yer alıyor. Bunun dışında alttaki gözde de kablosuz cep telefonu şarj ünitesine yer verilmiş.

Arka yolcular için havalandırma ızgaraları ve elektrikli sunroof gibi özelliklere de sahip olan Elevate, 458 litre bagaj hacmi sunuyor. Ayrıca otomobilde Honda Sensing paketi altında toplanan pek çok sürüş asistan sistemine ve standart olarak altı adet hava yastığına yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Honda City ile aynı altyapıyı kullandığı belirtilen Elevate; 4312 mm uzunluğa, 1790 mm genişliğe, 1650 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin yerden yüksekliği ise 220 mm. Bu ölçülerle Avrupa'da satılan HR-V ile benzer proporsiyona sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu da doğrudan Hindistan pazarındaki Hyundai Creta, Kia Seltos ve VW Taigun gibi rakiplerle mücadele edeceği anlamına geliyor.

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Kompakt SUV'un kaputu altında 121 PS güç ve 145 Nm tork üreten 1.5 litre i-VTEC benzinli motor bulunuyor. Gücün ön tekerleklere aktarılması için 6 ileri manuel ve 7 ileri CVT seçenekleri mevcut. Önümüzdeki üç yıl içerisinde Honda Elevate'in %100 elektrikli versiyonunun geleceği de söyleniyor.

Honda Elevate için siparişler temmuz ayında alınmaya başlanacak. Fiyat henüz belli değil. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2024 Honda Elevate tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri