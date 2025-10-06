Dacia Spring, LFP batarya ve daha güçlü motorlarla yenilendi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dacia Spring, 2024’te kapsamlı bir tasarım yenilemesi gördükten bir yıl sonra, motor ve batarya güncellemesiyle yenilendi. Avrupa’nın en ucuz elektrikli otomobili olan Spring, artık daha güçlü motorlara, daha dayanıklı ve uygun maliyetli bataryaya ve daha yüksek şarj hızına sahip.

2025 Dacia Spring neler sunuyor?

Yaklaşık 16.900 euro başlangıç fiyatına sahip olan yenilenmiş Spring, artık güçlendirilmiş bir muhafaza içine yerleştirilmiş lityum demir fosfat (LFP) batarya ile geliyor. Bu yeni yapı, aracın rijitliğini artırıyor ve ağırlık dağılımını iyileştiriyor. Önceki nikel bazlı bataryaya kıyasla LFP teknolojisi daha uzun ömür vadediyor.

Yeni bataryanın kapasitesi 24,3 kWh. Bu, eski 25 kWh’lik bataryadan biraz daha küçük olsa da, daha verimli iki yeni motor ve aerodinamik iyileştirmeler sayesinde aynı menzili sunuyor. Araç, WLTP ölçümlerine göre tek şarjla 225 km yol gidebiliyor.

Tam Boyutta Gör Şarj tarafında da gelişmeler bulunuyor. Opsiyonel DC hızlı şarj paketiyle maksimum şarj gücü 30 kW’tan 40 kW’a çıkarılmış. Dacia, bu artışla beraber bataryanın %20’den %80 doluma 29 dakikada ulaşılabildiğini belirtiyor. LFP bataryanın avantajı sayesinde AC şarj da daha kısa sürüyor. Otomobil, 7 kW’lık dahili şarj cihazıyla %20’den %100’e 3 saat 20 dakikada şarj oluyor (önceden 4 saatti). Ev tipi 240V priz kullanıldığında ise şarj işlemi 10 saat 11 dakikada tamamlanıyor.

Dacia Spring 2025, performans tarafında da önemli iyileştirmeler sunuyor. Önceden sunulan 45 ve 65 beygirlik motorların yerini 70 ve 100 beygir gücünde iki yeni motor seçeneği alıyor. Ek olarak fren sistemi de elden geçirilmiş. Artık daha güçlü bir fren desteği mevcut ve araca denge çubuğu da eklenmiş.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ise değişiklik bulunmuyor. 10,1 inçlik merkezi dokunmatik ekran, Android Automotive OS işletim sistemiyle geliyor ve Apple CarPlay ile Android Auto desteği sunuyor. Bu ekran, üst paketlerde standart, giriş seviyesinde ise opsiyonel olarak sunuluyor.

2025 Renault Megane E-Tech Elektrikli Türkiye’de satışta 3 gün önce eklendi

Dacia Spring üç farklı versiyonla geliyor. Essential versiyonu, 70 beygir gücünde ön motor, 7 inç dijital gösterge paneli, hidrolik direksiyon, hız sabitleyici, elektrikli ön camlar, arka park sensörleri ve uzaktan kapı kilidiyle geliyor. Klima ve bilgi-eğlence sistemi ise bulunmuyor. Bunun yerine, kullanıcılar akıllı telefonlarını ve bir Dacia uygulamasını kullanabiliyorlar.

Orta donanım seviyesi Expression, manuel klima ve 15 inç jantlarla geliyor. En üst versiyon olan Extreme, elektrikli kapı aynaları ve arka camlar, şık 10,1 inç dokunmatik ekran, iki USB girişi ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle geliyor. Ayrıca 100 beygirlik daha güçlü motora sahip.

Dacia, hangi donanım seçilirse seçilsin fiyatın 20.000 euro'nun altında kaldığını belirtiyor. Bir dönem ülkemizde de satılan Dacia Spring'in yeni versiyonunun satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2025 Dacia Spring tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: