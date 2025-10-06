Dacia Spring, LFP batarya ve daha güçlü motorlarla yenilendi

2025 Dacia Spring neler sunuyor?
Yaklaşık 16.900 euro başlangıç fiyatına sahip olan yenilenmiş Spring, artık güçlendirilmiş bir muhafaza içine yerleştirilmiş lityum demir fosfat (LFP) batarya ile geliyor. Bu yeni yapı, aracın rijitliğini artırıyor ve ağırlık dağılımını iyileştiriyor. Önceki nikel bazlı bataryaya kıyasla LFP teknolojisi daha uzun ömür vadediyor.
Yeni bataryanın kapasitesi 24,3 kWh. Bu, eski 25 kWh’lik bataryadan biraz daha küçük olsa da, daha verimli iki yeni motor ve aerodinamik iyileştirmeler sayesinde aynı menzili sunuyor. Araç, WLTP ölçümlerine göre tek şarjla 225 km yol gidebiliyor.
Dacia Spring 2025, performans tarafında da önemli iyileştirmeler sunuyor. Önceden sunulan 45 ve 65 beygirlik motorların yerini 70 ve 100 beygir gücünde iki yeni motor seçeneği alıyor. Ek olarak fren sistemi de elden geçirilmiş. Artık daha güçlü bir fren desteği mevcut ve araca denge çubuğu da eklenmiş.
Dacia Spring üç farklı versiyonla geliyor. Essential versiyonu, 70 beygir gücünde ön motor, 7 inç dijital gösterge paneli, hidrolik direksiyon, hız sabitleyici, elektrikli ön camlar, arka park sensörleri ve uzaktan kapı kilidiyle geliyor. Klima ve bilgi-eğlence sistemi ise bulunmuyor. Bunun yerine, kullanıcılar akıllı telefonlarını ve bir Dacia uygulamasını kullanabiliyorlar.
Orta donanım seviyesi Expression, manuel klima ve 15 inç jantlarla geliyor. En üst versiyon olan Extreme, elektrikli kapı aynaları ve arka camlar, şık 10,1 inç dokunmatik ekran, iki USB girişi ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle geliyor. Ayrıca 100 beygirlik daha güçlü motora sahip.
Dacia, hangi donanım seçilirse seçilsin fiyatın 20.000 euro'nun altında kaldığını belirtiyor. Bir dönem ülkemizde de satılan Dacia Spring'in yeni versiyonunun satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...