Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dacia Spring, LFP batarya ve daha güçlü motorlarla yenilendi

     Avrupa’nın en ucuz elektrikli otomobili olan Dacia Spring, daha güçlü motorlar, daha dayanıklı ve uygun maliyetli LFP batarya ve daha yüksek şarj hızı desteğiyle güncellendi.

    2025 Dacia Spring tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Dacia Spring, 2024’te kapsamlı bir tasarım yenilemesi gördükten bir yıl sonra, motor ve batarya güncellemesiyle yenilendi. Avrupa’nın en ucuz elektrikli otomobili olan Spring, artık daha güçlü motorlara, daha dayanıklı ve uygun maliyetli bataryaya ve daha yüksek şarj hızına sahip.

    2025 Dacia Spring neler sunuyor?

    Yaklaşık 16.900 euro başlangıç fiyatına sahip olan yenilenmiş Spring, artık güçlendirilmiş bir muhafaza içine yerleştirilmiş lityum demir fosfat (LFP) batarya ile geliyor. Bu yeni yapı, aracın rijitliğini artırıyor ve ağırlık dağılımını iyileştiriyor. Önceki nikel bazlı bataryaya kıyasla LFP teknolojisi daha uzun ömür vadediyor.

    Yeni bataryanın kapasitesi 24,3 kWh. Bu, eski 25 kWh’lik bataryadan biraz daha küçük olsa da, daha verimli iki yeni motor ve aerodinamik iyileştirmeler sayesinde aynı menzili sunuyor. Araç, WLTP ölçümlerine göre tek şarjla 225 km yol gidebiliyor.

    2025 Dacia Spring tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Şarj tarafında da gelişmeler bulunuyor. Opsiyonel DC hızlı şarj paketiyle maksimum şarj gücü 30 kW’tan 40 kW’a çıkarılmış. Dacia, bu artışla beraber bataryanın %20’den %80 doluma 29 dakikada ulaşılabildiğini belirtiyor. LFP bataryanın avantajı sayesinde AC şarj da daha kısa sürüyor. Otomobil, 7 kW’lık dahili şarj cihazıyla %20’den %100’e 3 saat 20 dakikada şarj oluyor (önceden 4 saatti). Ev tipi 240V priz kullanıldığında ise şarj işlemi 10 saat 11 dakikada tamamlanıyor.

    Dacia Spring 2025, performans tarafında da önemli iyileştirmeler sunuyor. Önceden sunulan 45 ve 65 beygirlik motorların yerini 70 ve 100 beygir gücünde iki yeni motor seçeneği alıyor. Ek olarak fren sistemi de elden geçirilmiş. Artık daha güçlü bir fren desteği mevcut ve araca denge çubuğu da eklenmiş. 

    2025 Dacia Spring tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    İç mekanda ise değişiklik bulunmuyor. 10,1 inçlik merkezi dokunmatik ekran, Android Automotive OS işletim sistemiyle geliyor ve Apple CarPlay ile Android Auto desteği sunuyor. Bu ekran, üst paketlerde standart, giriş seviyesinde ise opsiyonel olarak sunuluyor.

    Dacia Spring üç farklı versiyonla geliyor. Essential versiyonu, 70 beygir gücünde ön motor, 7 inç dijital gösterge paneli, hidrolik direksiyon, hız sabitleyici, elektrikli ön camlar, arka park sensörleri ve uzaktan kapı kilidiyle geliyor. Klima ve bilgi-eğlence sistemi ise bulunmuyor. Bunun yerine, kullanıcılar akıllı telefonlarını ve bir Dacia uygulamasını kullanabiliyorlar.

    Orta donanım seviyesi Expression, manuel klima ve 15 inç jantlarla geliyor. En üst versiyon olan Extreme, elektrikli kapı aynaları ve arka camlar, şık 10,1 inç dokunmatik ekran, iki USB girişi ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle geliyor. Ayrıca 100 beygirlik daha güçlü motora sahip.

    Dacia, hangi donanım seçilirse seçilsin fiyatın 20.000 euro'nun altında kaldığını belirtiyor. Bir dönem ülkemizde de satılan Dacia Spring'in yeni versiyonunun satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    femcel nedir tuzlu suyun elektriği iletmesi fiziksel mi kimyasal mı jön türkler at arabası dgs'ye girmeden açıköğretim lisans tamamlama acilde göze bakarlar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum