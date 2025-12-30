Giriş
    2025'in en çok kazandıran yeni oyunları açıklandı

    Steam Charts, 2025 yılı boyunca en yüksek geliri elde eden yeni oyunları açıkladı. Liste, çok oyunculu yapımların ağırlığını koruduğunu gösteriyor. İşte en çok satan oyunlar...

    2025'in en çok kazandıran yeni oyunları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Steam, 2025 yılı sona yaklaşırken en çok satan yeni oyunlara dair ilk kapsamlı tabloyu paylaştı. Steam Charts tarafından açıklanan verilere göre, yıl içinde çıkan yapımlar arasından gelir bazında ilk 100'e giren oyunlar belirlendi. Liste sıralı olmasa da, öne çıkan ilk 12 oyun netleşmiş durumda.

    Steam'de 2025'in en çok kazandıran oyunları açıklandı

    Paylaşılan listeye göre ilk 12'de yer alan oyunların büyük bölümü ya çok oyunculu modlar içeriyor ya da doğrudan bu yapı üzerine kuruluyor. Buna karşın, tek oyunculu yapımların da geri planda kalmadığını söyleyelim. Yeni çıkan oyunlar özelinde öne çıkan yapımlar arasında Battlefield 6, ARC Raiders, Schedule I ve Hollow Knight: Silksong dikkat çekiyor.

    Battlefield 6, yıl boyunca Steam'de en çok gelir elde eden yeni oyunlardan biri olurken, ARC Raiders ise tamamen yeni bir marka olmasına rağmen güçlü bir satış performansı yakaladı. Schedule I ise bağımsız ve kendi kendini yayımlayan bir yapım olarak bu listeye girmeyi başardı. Listede dikkat çeken bir diğer detay ise Call of Duty: Black Ops 7'nin ilk 12'ye girememesi oldu. 

    Tek oyunculu tarafta ise Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gibi yapımlar listenin üst sıralarında yer alıyor. Dune: Awakening her ne kadar çok oyunculu bir yapı sunsa da, büyük ölçüde tek başına oynanabilmesiyle bu dengeyi destekleyen örneklerden biri oldu. Steam'de 2025'in en kazandıran yeni oyunlar şu şekilde:

    • Elden Ring Nightreign
    • Battlefield 6
    • Kingdom Come: Deliverance II
    • Borderlands 4
    • ARC Raiders
    • Schedule I
    • Sid Meier's Civilization VII
    • EA Sports FC 26
    • Monster Hunter Wilds
    • Dune: Awakening
    • Hollow Knight: Silksong
    • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
