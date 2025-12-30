2025'in en çok kazandıran yeni oyunları açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam, 2025 yılı sona yaklaşırken en çok satan yeni oyunlara dair ilk kapsamlı tabloyu paylaştı. Steam Charts tarafından açıklanan verilere göre, yıl içinde çıkan yapımlar arasından gelir bazında ilk 100'e giren oyunlar belirlendi. Liste sıralı olmasa da, öne çıkan ilk 12 oyun netleşmiş durumda.

Paylaşılan listeye göre ilk 12'de yer alan oyunların büyük bölümü ya çok oyunculu modlar içeriyor ya da doğrudan bu yapı üzerine kuruluyor. Buna karşın, tek oyunculu yapımların da geri planda kalmadığını söyleyelim. Yeni çıkan oyunlar özelinde öne çıkan yapımlar arasında Battlefield 6, ARC Raiders, Schedule I ve Hollow Knight: Silksong dikkat çekiyor.

Battlefield 6, yıl boyunca Steam'de en çok gelir elde eden yeni oyunlardan biri olurken, ARC Raiders ise tamamen yeni bir marka olmasına rağmen güçlü bir satış performansı yakaladı. Schedule I ise bağımsız ve kendi kendini yayımlayan bir yapım olarak bu listeye girmeyi başardı. Listede dikkat çeken bir diğer detay ise Call of Duty: Black Ops 7'nin ilk 12'ye girememesi oldu.

Tek oyunculu tarafta ise Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gibi yapımlar listenin üst sıralarında yer alıyor. Dune: Awakening her ne kadar çok oyunculu bir yapı sunsa da, büyük ölçüde tek başına oynanabilmesiyle bu dengeyi destekleyen örneklerden biri oldu. Steam'de 2025'in en kazandıran yeni oyunlar şu şekilde:

Elden Ring Nightreign

Battlefield 6

Kingdom Come: Deliverance II

Borderlands 4

ARC Raiders

Schedule I

Sid Meier's Civilization VII

EA Sports FC 26

Monster Hunter Wilds

Dune: Awakening

Hollow Knight: Silksong

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

