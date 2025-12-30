2025'in en çok kazandıran yeni oyunları açıklandı

Steam'de 2025'in en çok kazandıran oyunları açıklandı
Paylaşılan listeye göre ilk 12'de yer alan oyunların büyük bölümü ya çok oyunculu modlar içeriyor ya da doğrudan bu yapı üzerine kuruluyor. Buna karşın, tek oyunculu yapımların da geri planda kalmadığını söyleyelim. Yeni çıkan oyunlar özelinde öne çıkan yapımlar arasında Battlefield 6, ARC Raiders, Schedule I ve Hollow Knight: Silksong dikkat çekiyor.
Battlefield 6, yıl boyunca Steam'de en çok gelir elde eden yeni oyunlardan biri olurken, ARC Raiders ise tamamen yeni bir marka olmasına rağmen güçlü bir satış performansı yakaladı. Schedule I ise bağımsız ve kendi kendini yayımlayan bir yapım olarak bu listeye girmeyi başardı. Listede dikkat çeken bir diğer detay ise Call of Duty: Black Ops 7'nin ilk 12'ye girememesi oldu.
Tek oyunculu tarafta ise Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gibi yapımlar listenin üst sıralarında yer alıyor. Dune: Awakening her ne kadar çok oyunculu bir yapı sunsa da, büyük ölçüde tek başına oynanabilmesiyle bu dengeyi destekleyen örneklerden biri oldu. Steam'de 2025'in en kazandıran yeni oyunlar şu şekilde:
- Elden Ring Nightreign
- Battlefield 6
- Kingdom Come: Deliverance II
- Borderlands 4
- ARC Raiders
- Schedule I
- Sid Meier's Civilization VII
- EA Sports FC 26
- Monster Hunter Wilds
- Dune: Awakening
- Hollow Knight: Silksong
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered