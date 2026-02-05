2025'in en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

Apple, Samsung ve Xiaomi zirvede
2025 verilerine göre Apple, 240,6 milyon sevkiyat ve %19 pazar payı ile dünyanın en çok akıllı telefon satan markası oldu. Samsung ise 239,1 milyon adetle Apple'ı çok küçük bir farkla takip etti. Yuvarlama etkisiyle iki markanın da pazar payı %19 olarak hesaplandı. Ayrıca her iki üreticinin de 2024'e kıyasla %7 büyüme kaydetti.
- Apple – 240,6 milyon (%19)
- Samsung – 239,1 milyon (%19)
- Xiaomi – 165,4 milyon (%13)
- vivo – 105,3 milyon (%8)
- OPPO – 100,7 milyon (%8)
- Transsion – (%8)
- HONOR – (%6)
- Lenovo – (%5)
- Huawei – (%4)
- realme – (%3)
Bu arada, BBK çatısı altındaki Oppo, Vivo ve Realme gibi markalar birleştirildiğinde toplamda %19'luk bir pazar payına ulaşıyor. Bölgesel bazda bakıldığında ise 2025'te neredeyse tüm pazarlarda büyüme kaydedildi. Apple, Çin ana karasında iPhone 17 serisine olan talep sayesinde %26’lık büyüme yakaladı. Ancak genel büyümenin sınırlı kalması, 2026 yılı için üreticiler açısından daha temkinli bir tabloya dönüşebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: