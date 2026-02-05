2025'in en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi Omdia, 2025 yılına ait küresel akıllı telefon sevkiyat verilerini açıkladı. Rapora göre küresel pazar, zorlu geçen yılların ardından yeniden toparlanmaya başladı. Toplam sevkiyatlar yıllık bazda %2 artarak 1,25 milyar adede ulaştı. Peki 2025 yılında en çok satan telefon markası kim oldu? İşte sıralama

Apple, Samsung ve Xiaomi zirvede

2025 verilerine göre Apple, 240,6 milyon sevkiyat ve %19 pazar payı ile dünyanın en çok akıllı telefon satan markası oldu. Samsung ise 239,1 milyon adetle Apple'ı çok küçük bir farkla takip etti. Yuvarlama etkisiyle iki markanın da pazar payı %19 olarak hesaplandı. Ayrıca her iki üreticinin de 2024'e kıyasla %7 büyüme kaydetti.

Tam Boyutta Gör Üçüncü sırada yer alan Xiaomi, 165,4 milyon sevkiyatla %13 pazar payına ulaştı. Ancak marka, bir önceki yıla göre %2'lik düşüş yaşadı. Xiaomi'yi 105,3 milyon adetle Vivo ve 100,7 milyon adetle OPPO izledi. Her iki marka da %8 pazar payına sahip olsa da Vivo %4 büyürken OPPO %3 geriledi. İlk beşin hemen arkasında Transsion, Honor, Lenovo, Huawei ve Realme yer aldı.

Apple – 240,6 milyon (%19) Samsung – 239,1 milyon (%19) Xiaomi – 165,4 milyon (%13) vivo – 105,3 milyon (%8) OPPO – 100,7 milyon (%8) Transsion – (%8) HONOR – (%6) Lenovo – (%5) Huawei – (%4) realme – (%3)

Bu arada, BBK çatısı altındaki Oppo, Vivo ve Realme gibi markalar birleştirildiğinde toplamda %19'luk bir pazar payına ulaşıyor. Bölgesel bazda bakıldığında ise 2025'te neredeyse tüm pazarlarda büyüme kaydedildi. Apple, Çin ana karasında iPhone 17 serisine olan talep sayesinde %26’lık büyüme yakaladı. Ancak genel büyümenin sınırlı kalması, 2026 yılı için üreticiler açısından daha temkinli bir tabloya dönüşebilir.

