2025'in en çok satan akıllı telefonu belli oldu: İşte ilk 10

2025 yılı küresel satış raporu, üst üste dördüncü kez listenin ilk 10 sırasını kimseye bırakmayan Apple ve Samsung'un pazar üzerindeki mutlak hakimiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Listede yer alan 10 model, dünya genelindeki toplam akıllı telefon satışlarının yaklaşık %19'unu oluşturdu. İşte sıralama:
2025'in en çok satan 10 akıllı telefonu
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A06 4G
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 15
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Apple iPhone 16e
iPhone 17'den güçlü satış performansı
Apple, en çok satanlar listesindeki ilk 10 sıranın 7'sini tek başına elinde bulunduruyor. Listenin zirvesinde iPhone 16 var. Samsung ise listede beşinci, altıncı ve dokuzuncu sıralarda kendine yer buldu. Bu modeller ise sırasıyla Galaxy A16 5G, Galaxy A06 4G ve Galaxy S25 Ultra oldu. Güney Koreli teknoloji devinin özellikle bütçe dostu "A serisi" modelleriyle geniş kitlelere ulaştığı görülüyor.
Listenin dördüncü sırasında yer alan iPhone 17 Pro Max, yeni nesil bir cihaz olmasına rağmen kısa sürede gösterdiği satış başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Buna ek olarak temel iPhone 17 modelinin daha yüksek ekran yenileme hızı, RAM miktarının artırılması ve daha büyük temel depolama alanı gibi önemli yükseltmeler sayesinde kullanıcılardan yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.