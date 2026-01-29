2025'in en çok satan akıllı telefonu belli oldu: İşte ilk 10

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen yıl kızışsa da, zirvedeki isimler değişmiyor. Buna paralel olarak geride bıraktığımız yıl da Apple'ın liderliğini pekiştirdiği bir sene olarak kayıtlara geçti. Counterpoint Research tarafından yayımlanan son rapora göre, iPhone 16 dünyanın en çok satan akıllı telefonu olmayı başardı.

Apple, iPhone'larda Starlink'i kullanmak için SpaceX'le görüşüyor 11 sa. önce eklendi

2025 yılı küresel satış raporu, üst üste dördüncü kez listenin ilk 10 sırasını kimseye bırakmayan Apple ve Samsung'un pazar üzerindeki mutlak hakimiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Listede yer alan 10 model, dünya genelindeki toplam akıllı telefon satışlarının yaklaşık %19'unu oluşturdu. İşte sıralama:

2025'in en çok satan 10 akıllı telefonu

Apple iPhone 16 Apple iPhone 16 Pro Max Apple iPhone 16 Pro Apple iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy A16 5G Samsung Galaxy A06 4G Apple iPhone 17 Apple iPhone 15 Samsung Galaxy S25 Ultra Apple iPhone 16e

Tam Boyutta Gör

iPhone 17'den güçlü satış performansı

Apple, en çok satanlar listesindeki ilk 10 sıranın 7'sini tek başına elinde bulunduruyor. Listenin zirvesinde iPhone 16 var. Samsung ise listede beşinci, altıncı ve dokuzuncu sıralarda kendine yer buldu. Bu modeller ise sırasıyla Galaxy A16 5G, Galaxy A06 4G ve Galaxy S25 Ultra oldu. Güney Koreli teknoloji devinin özellikle bütçe dostu "A serisi" modelleriyle geniş kitlelere ulaştığı görülüyor.

Listenin dördüncü sırasında yer alan iPhone 17 Pro Max, yeni nesil bir cihaz olmasına rağmen kısa sürede gösterdiği satış başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Buna ek olarak temel iPhone 17 modelinin daha yüksek ekran yenileme hızı, RAM miktarının artırılması ve daha büyük temel depolama alanı gibi önemli yükseltmeler sayesinde kullanıcılardan yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

2025'in en çok satan akıllı telefonu belli oldu: İşte ilk 10

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: