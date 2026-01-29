Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025'in en çok satan akıllı telefonu belli oldu: İşte ilk 10

    Counterpoint Research, 2025 yılının küresel çapta en çok satılan akıllı telefonunu belirledi. Yayınlanan rapor, Apple ve Samsung’un pazarı neredeyse domine ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

    2025'in en çok satan akıllı telefonu belli oldu: İşte ilk 10 Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen yıl kızışsa da, zirvedeki isimler değişmiyor. Buna paralel olarak geride bıraktığımız yıl da Apple'ın liderliğini pekiştirdiği bir sene olarak kayıtlara geçti. Counterpoint Research tarafından yayımlanan son rapora göre, iPhone 16 dünyanın en çok satan akıllı telefonu olmayı başardı.

    2025 yılı küresel satış raporu, üst üste dördüncü kez listenin ilk 10 sırasını kimseye bırakmayan Apple ve Samsung'un pazar üzerindeki mutlak hakimiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Listede yer alan 10 model, dünya genelindeki toplam akıllı telefon satışlarının yaklaşık %19'unu oluşturdu. İşte sıralama:

    2025'in en çok satan 10 akıllı telefonu

    1. Apple iPhone 16
    2. Apple iPhone 16 Pro Max
    3. Apple iPhone 16 Pro
    4. Apple iPhone 17 Pro Max
    5. Samsung Galaxy A16 5G
    6. Samsung Galaxy A06 4G
    7. Apple iPhone 17
    8. Apple iPhone 15
    9. Samsung Galaxy S25 Ultra
    10. Apple iPhone 16e

    2025'in en çok satan akıllı telefonu belli oldu: İşte ilk 10 Tam Boyutta Gör

    iPhone 17'den güçlü satış performansı

    Apple, en çok satanlar listesindeki ilk 10 sıranın 7'sini tek başına elinde bulunduruyor. Listenin zirvesinde iPhone 16 var. Samsung ise listede beşinci, altıncı ve dokuzuncu sıralarda kendine yer buldu. Bu modeller ise sırasıyla Galaxy A16 5G, Galaxy A06 4G ve Galaxy S25 Ultra oldu. Güney Koreli teknoloji devinin özellikle bütçe dostu "A serisi" modelleriyle geniş kitlelere ulaştığı görülüyor.

    Listenin dördüncü sırasında yer alan iPhone 17 Pro Max, yeni nesil bir cihaz olmasına rağmen kısa sürede gösterdiği satış başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Buna ek olarak temel iPhone 17 modelinin daha yüksek ekran yenileme hızı, RAM miktarının artırılması ve daha büyük temel depolama alanı gibi önemli yükseltmeler sayesinde kullanıcılardan yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    int priest statları telefonunuz bağlanamamaktadır ne demek icloud fotoğraf eşzamanlama çok yavaş turkcell arama bekletme çalışmıyor liqui moly 10w40 mos2 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum