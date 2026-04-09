2025'in en çok satan telefonları açıklandı: Zirve yine değişmedi

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında dengeler uzun süredir büyük ölçüde değişmiyor. Daha önceki dönemde zirvede Apple ve Samsung rekabeti sürerken, üst segmentte tablo yine Apple lehine şekilleniyor. Son olarak Counterpoint Research, 2025'in son çeyreğinde en çok satan telefonları açıkladı. Peki 2025'in en popüler modelleri neler oldu? İşte sıralama...

Satışların %5'i iPhone 17 Pro Max'e ait

Analiz ve araştırma şirketleti Counterpoint Research'e göre, 2025 yılında pazardaki küçülme ve düşük rekabet ortamı sürerken amiral gemisi telefonlara olan talep arttı. Yeni paylaşılan verilere göre 2025’in son çeyreğinde en çok satan modeller listesinde iPhone'lar açık ara öne çıkmış durumda. Özellikle iPhone 17 Pro Max, tek başına toplam satışların yaklaşık %5'ini alarak zirveye yerleşiyor. Hemen ardından iPhone 17 ve iPhone 17 Pro geliyor.

Tam Boyutta Gör Listeye bakıldığında Apple'ın ilk 10'da toplam beş modelle yer aldığı görülüyor. iPhone 16 dördüncü sırada yer alırken, iPhone 16e ise listenin alt sıralarında kendine yer buldu. Ayrıca ilginç bir şekilde, iPhone Air sıralamalarda yer almıyor. Samsung tarafında ise durum biraz farklı. Şirket, listeye dört modelle girse de bunların büyük bölümü orta segmentten geliyor.

Galaxy A56, Galaxy A36 ve Galaxy A07 listenin orta sıralarında yer alırken, amiral gemisi tarafında yalnızca Galaxy S25 son sıradan listeye dahil olabiliyor.

Öte yandan Xiaomi, listede tek modele sahip. Redmi A5 dokuzuncu sırada yer alarak markanın giriş segmentindeki gücünü sürdürüyor. Verilere göre bu 10 model, toplam akıllı telefon satışlarının yaklaşık %23'ünü oluşturuyor. Bu da pazarın üst segmentte ve belirli modeller etrafında yoğunlaştığını net şekilde doğruluyor.

iPhone 17 Pro Max iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 16 Galaxy A56 Galaxy A36 Galaxy A07 iPhone 16e Redmi A5 Galaxy S25

