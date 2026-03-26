2025'in en iyi mobil işlemcileri açıklandı: MediaTek zirvede, Apple ve Snapdragon kıyasıya yarışta

Tam Boyutta Gör Performans değerlendirme kuruluşu NanoReview, 2025 yılı için iOS ve Android platformlarındaki amiral gemisi işlemcilerin güncel verilerini paylaştı ve zirve el değiştirdi.

Mobil yonga seti dünyasının önde gelen derecelendirme platformlarından biri olan NanoReview, akıllı telefon pazarındaki en güçlü işlemcileri kapsayan 2025 yılı performans sıralamasını yayınladı. Listenin en üst sıralarında kıyasıya bir rekabet gözlemlenirken, özellikle MediaTek'in yeni nesil işlemcileriyle gösterdiği başarı dikkat çekiyor.

NanoReview'un mobil işlemci sıralamasında öne çıkan ilk 10 model ve performans puanları şu şekilde:

MediaTek Dimensity 9500s — 98 puan Apple A19 — 98 puan Apple A19 Pro — 98 puan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 98 puan MediaTek Dimensity 9500 — 98 puan MediaTek Dimensity 9400 Plus — 98 puan MediaTek Dimensity 9400 — 98 puan Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) — 98 puan Samsung Exynos 2600 — 97 puan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 — 97 puan

NanoReview'un 2025 listesinde birçok amiral gemisi işlemci 98 genel puanını paylaşsa da, liste içi sıralama AnTuTu 10 ve Geekbench 6 gibi testlerden elde edilen spesifik performans verileri ile teknik mimari detaylarına göre belirleniyor.

Android tarafında MediaTek fırtınası, AnTuTu'da Snapdragon rekoru

Görüldüğü üzere listenin zirvesinde MediaTek Dimensity 9500s yer alarak Android dünyasının en güçlü temsilcisi konumuna yükselmiş durumda. Bununla birlikte Apple A19 serisi, yüksek verimliliği ve puanıyla üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Öte yandan, saf performans testlerinden biri olan AnTuTu 10'da Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3.8 milyonun üzerindeki puanıyla teknik anlamda en yüksek skora imza atan işlemci olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Listede dikkat çeken bir diğer detay ise Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 2600'ün 97 puanla ilk 10 içerisine girmeyi başarması oldu. Ayrıca Xiaomi'nin Xring O1 işlemcisinin de 2.8 milyonluk AnTuTu skoruyla hemen ilk 10'un ardından gelerek rekabete dahil olduğu görülüyor.

NanoReview tarafından sağlanan bu verilerin, farklı örnek cihazlar ve yazılım sürümlerine göre küçük değişiklikler gösterebileceğini de belirtmekte fayda var.

