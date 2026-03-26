Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025'in en iyi mobil işlemcileri açıklandı: MediaTek zirvede, Apple ve Snapdragon kıyasıya yarışta

    Performans değerlendirme kuruluşu NanoReview, 2025 yılı için iOS ve Android platformlarındaki amiral gemisi işlemcilerin güncel verilerini paylaştı ve zirve el değiştirdi.

    Mobil yonga seti dünyasının önde gelen derecelendirme platformlarından biri olan NanoReview, akıllı telefon pazarındaki en güçlü işlemcileri kapsayan 2025 yılı performans sıralamasını yayınladı. Listenin en üst sıralarında kıyasıya bir rekabet gözlemlenirken, özellikle MediaTek'in yeni nesil işlemcileriyle gösterdiği başarı dikkat çekiyor.

    NanoReview'un mobil işlemci sıralamasında öne çıkan ilk 10 model ve performans puanları şu şekilde:

    1. MediaTek Dimensity 9500s — 98 puan
    2. Apple A19 — 98 puan
    3. Apple A19 Pro — 98 puan
    4. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 98 puan
    5. MediaTek Dimensity 9500 — 98 puan
    6. MediaTek Dimensity 9400 Plus — 98 puan
    7. MediaTek Dimensity 9400 — 98 puan
    8. Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) — 98 puan
    9. Samsung Exynos 2600 — 97 puan
    10. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 — 97 puan

    NanoReview'un 2025 listesinde birçok amiral gemisi işlemci 98 genel puanını paylaşsa da, liste içi sıralama AnTuTu 10 ve Geekbench 6 gibi testlerden elde edilen spesifik performans verileri ile teknik mimari detaylarına göre belirleniyor.

    Android tarafında MediaTek fırtınası, AnTuTu'da Snapdragon rekoru

    Görüldüğü üzere listenin zirvesinde MediaTek Dimensity 9500s yer alarak Android dünyasının en güçlü temsilcisi konumuna yükselmiş durumda. Bununla birlikte Apple A19 serisi, yüksek verimliliği ve puanıyla üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Öte yandan, saf performans testlerinden biri olan AnTuTu 10'da Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3.8 milyonun üzerindeki puanıyla teknik anlamda en yüksek skora imza atan işlemci olarak öne çıkıyor.

    Listede dikkat çeken bir diğer detay ise Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 2600'ün 97 puanla ilk 10 içerisine girmeyi başarması oldu. Ayrıca Xiaomi'nin Xring O1 işlemcisinin de 2.8 milyonluk AnTuTu skoruyla hemen ilk 10'un ardından gelerek rekabete dahil olduğu görülüyor.

    NanoReview tarafından sağlanan bu verilerin, farklı örnek cihazlar ve yazılım sürümlerine göre küçük değişiklikler gösterebileceğini de belirtmekte fayda var.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sabiha gökçenden beylikdüzüne nasıl gidilir en iyi lastik markası wifi sınırlı bağlantı nasıl düzeltilir memurluktan istifa ettim pişmanım kız arkadaşla yapılacak aktiviteler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum