    2025'in en yüksek puanlı oyunu artık Clair Obscur: Expedition 33 değil; Zirve el değiştirdi

    Oyun dünyası için epey verimli geçen 2025, dikkat çekici oyunların üst üste geldiği bir yıl oluyor. Öyle ki büyük beğeni kazanan Clair Obscur: Expedition 33 bile zirvedeki yerini koruyamadı.

    Hades 2, Clair Obscur: Expedition 33'ü Zirveden İndirdi Tam Boyutta Gör
    Son dönemde oyun dünyasında yaşanan sorunlara rağmen 2025 oyuncular açısından oldukça verimli geçti. Yılın oyunu tartışmasına dâhil edebileceğimiz yapımların üst üste geldiği 2025; Clair Obscur: Expedition 33, Split Fiction, Kingdom Come: Deliverance II, Blue Prince, Hollow Knight: Silksong gibi dikkat çekici oyunların çıkışına sahne oldu. Bu oyunların hepsi eleştirmenlerden son derece yüksek puanlar alırken, özellikle Clair Obscur: Expedition aldığı övgüler sayesinde zirveye yerleşti. Ta ki bu haftaya kadar. Çünkü bu hafta Hades 2'nin çıkışıyla birlikte zirve el değiştirdi.

    Hades 2, Clair Obscur: Expedition 33'ü Zirveden İndirdi

    Geçtiğimiz yıl erken erişim versiyonu çıkan Hades 2'nin tam sürümü 25 Eylül'de oyunseverlerle buluştu. Hades gibi çok sevilen bir oyunun devamı olduğu için Hades 2'den beklentiler epey yüksekti ama günün sonunda oyun bu beklentileri bile aştı. Beğeniyle karşılanan oyunun MetaCritic'teki eleştirmen puanı 94 ki bu da Hades 2'yi yılın en yüksek puanlı oyunu yapıyor. Çünkü şu ana kadar liderlik koltuğunda oturan Clair Obscur: Expedition 33 bile 93 puanda kalmıştı.

    Eleştirmenlerden böylesine yüksek puanlar alması, erken erişim sürümüyle oyuncuları heyecanlandırmayı başaran Hades 2'nin başarı şansını daha da arttırıyor. Henüz kesin bir şey söylemek için erken belki ama bu etkileyici çıkışa bakınca, 2025'in "hit" oyunlarına yakında bir yenisi daha katılacak gibi duruyor.

    Bugün itibarıyla 2025'in en yüksek puan alan yeni oyunları şöyle sıralanıyor:

    • Hades II – 94
    • Clair Obscur: Expedition 33 - 93
    • Blue Prince – 92
    • Hollow Knight: Silksong - 92
    • Split Fiction – 91
    • Donkey Kong Bananza – 91
    • Death Stranding 2: On the Beath – 89
    • Monster Hunter Wilds – 88
    • Kingdom Come: Deliverance II – 88
    • Ghost of Yotei - 87
