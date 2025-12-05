2025'in mobil reklamcılık karnesi açıklandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Mobil reklamcılık sektörünün standart benchmark’ı haline gelen AppsFlyer, onuncu yılını kutladığı Performans Endeksi’nin 2025 sonuçlarını açıkladı. Endeks, 39.000’den fazla uygulamadan elde edilen 16,2 milyar yükleme ve 9,6 milyar yeniden pazarlama dönüşüm verisi kullanılarak hazırlandı ve mobil ekosistemdeki rekabetin keskinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Google ve Apple liderliğini korudu

Rapor, üst segmentteki platformların hala baskın olduğunu gösteriyor. iOS tarafında Apple Ads, oyunlar ve oyun dışı uygulamalarda liderliğini sürdürürken AppLovin özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da öne çıkarak aradaki farkı kapattı. Android tarafında ise Google Ads liderliğini korurken Mintegral ve adjoe gibi oyuncular önemli kazançlar elde etti. Meta Ads ve TikTok for Business de farklı segmentlerde dikkat çekici performans sergiledi.

Reklam bütçelerindeki yoğunlaşma, üst segmentte de devam ediyor. Küresel olarak en büyük beş medya kaynağının yüzde 60'ı ve 6 ila 10. sıralarda yer alanların yüzde 80'i yıllık bazda harcama artışı kaydederken, 11 ila 20. sıralarda yer alanların sadece yüzde 30'u harcama artışı kaydetti.

Endeks, platformların yatırım modellerindeki farklılıkları da vurguluyor. iOS, genel reklam harcamalarındaki büyümenin büyük bir kısmını sürüklerken Android’de öne çıkan platformlar üst segmentte kayda değer kazançlar elde etti.

AppsFlyer 2025 Performans Endeksi’nin öne çıkan noktaları:

Apple Ads, iOS oyunları için dünyanın bir numaralı medya kaynağı olmaya devam ederken, AppLovin aradaki farkı kapatarak Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da birinci sıraya yükseldi.

Google Ads, Android oyunlarında liderliğini sürdürürken, AppLovin, Mintegral ve adjoe gibi platformlar da önemli kazançlar elde etti.

Apple Ads, iOS oyun harici uygulamalarda birinci sıradaki yerini korudu. Apple Ads’i, Meta Ads, TikTok for Business, Google Ads ve Snapchat izledi.

Google Ads, Android oyun harici uygulamalar arasında birinci sırada yer alırken, Meta Ads ikinci sırada yer aldı. TikTok for Business üçüncü sırada yer alırken, Google Marketing Platform ve Snapchat, kaliteyi koruma konusunda önemli sıçramalarla birlikte dördüncü ve beşinci sıralara yerleşerek ilk beşe girdi.

