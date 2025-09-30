2025 sonrası güncelleme almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 dağıtımına başlamışken güncelleme almayacak modeller de netleşmeye başladı. Şirketin güncelleme planlarına göre birçok model, önümüzdeki yıldan itibaren hem Android hem de HyperOS yükseltmelerinden mahrum kalacak. İşte 2025 sonrası güncelleme almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

2025 sonrası güncelleme almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

HyperOS 3 öncesi EOL (destek sonu) listesinde Mi 11 serisi, Xiaomi 11T, 12X, Civi, Mix 4 ve Mi MIX Fold gibi öne çıkan modeller yer alıyor. Ayrıca Redmi Note 12 ve 13 serisinin belirli versiyonları, giriş seviyesi Redmi 12 ailesi ve Redmi A2 gibi cihazlar da destek dışı kalacak. Poco tarafında ise F5, F4 serisi, X5, X4, M6, M5 ve C serisinin birçok modeli güncellemelerden mahrum kalacak.

Bununla birlikte, HyperOS 2'ye dahi ulaşamadan destekten çıkacak modeller de bulunuyor. Redmi Note 11 serisinin tüm varyantları, Redmi 11 Prime 5G, Redmi 10 serisi, Redmi Pad ve Poco M4 Pro gibi cihazlar bu kategoride yer alıyor. Listede yer alan cihazların 2026 yılından itibaren yalnızca kritik güvenlik açığı ve sınırlı düzeltme güncellemeleri alacağını söyleyelim. Ancak bu ihtimal dışında cihazların yazılım desteği sona ermiş olacak.

2025 sonrası güncelleme almayacak Xiaomi cihazların tam listesi şu şekilde:

Xiaomi

Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11 LE, 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE, 11i, 11i HyperCharge, 12 Lite, 12X, Civi, Mix 4, Mi MIX Fold, Pad 5, Pad 5 Pro 5G, Pad 5 Pro Wi-Fi

Redmi

Note 13 4G, Note 13 4G NFC, Note 12, Note 12 4G, Note 12 4G NFC, Note 12 Pro, Note 12 Pro 4G, Note 12 Pro+, Note 12 Pro Speed, Note 12 Explorer, Note 12 Turbo, Note 12S, Note 12R, Note 12R Pro, 12, 12 5G, 12C, A2, A2+, Pad SE

Poco

F5 5G, F4, F4 Pro, F4 GT, X5 5G, X5 Pro 5G, X4 GT, X4 GT Pro, M6 Plus 5G, M6 Pro, M6 Pro 4G, M5, M5s, M4 5G, C75 5G, C71, C65, C55, C51

HyperOS 2 güncellemesini almadan EOL olacak cihazlar

Redmi Note 11, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro+ 5G, Note 11S, Note 11S 5G, Note 11 SE, Redmi 11 Prime 5G, Redmi 10 5G, Redmi 10C, Redmi Pad, Poco M4 5G, Poco M4 Pro, Poco X4 Pro 5G

