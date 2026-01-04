Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam, 2025'in en iyi PC oyunlarını açıkladı: İşte liste

    Valve, 2025 Steam Awards kazananlarını açıkladı. Steam Kış İndirimi boyunca oyuncuların verdiği oylarla Steam Ödülleri 2025 kazananları belirlendi. İşte yılın en iyi oyunları:

    2025 Steam Awards Kazananları Tam Boyutta Gör
    2025 Steam Awards kategorileri, Yılın Oyunu ve En İyi Oyun Müziği gibi her zaman geçerli olan kategorilerin yanı sıra Steam Deck'teki En İyi Oyun ve Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü gibi benzersiz kategorilerden oluşuyor. 2025 Steam Ödülleri için adaylıklar, Kasım ayı sonlarında yapılan ilk oylama döneminde Steam kullanıcıları tarafından seçildi ve son tur 18 Aralık - 3 Ocak tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi. Steam Ödülleri'nin 11 kategorisinin her birinde beş aday vardı ve PEAK, Dispatch ve ARC Raiders gibi oyunlar birden fazla ödüle aday gösterildi.

    2025 Steam Ödülleri Kazananları

    2025 Steam En İyi Oyunlar Tam Boyutta Gör

    • Yılın Oyunu: Hollow Knight Silksong
    • Yılın En İyi VR Oyunu: The Midnight Walk
    • Steam Deck'te En İyi Oyun: Hades II
    • Arkadaşlarla Daha Zevkli: PEAK
    • Üstün Görsel Stil: Silent Hill f
    • En Yenilikçi Oynanış: ARC Raiders
    • Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Hollow Knight Silksong
    • En İyi Oyun Müziği: Expedition 33
    • Üstün Zengin Hikaye: Dispatch
    • Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: RV There Yet?

    Hollow Knight: Silksong, 2025 yılının en iyi oyunu ödülünü kazandı. Uzun zamandır beklenen Metroidvania türündeki devam oyunu, çok uzun bir geliştirme sürecinin ardından geçen yıl çıkış yaptı ve kısa sürede Steam’deki en büyük oyunlardan biri haline geldi. Silksong sadece bir ödülle yetinmedi. Ayrıca, zorluğu ve talepkar oynanışıyla bilinen oyunları öne çıkaran "Kötü Olduğunuz En İyi Oyun" kategorisini de kazandı. Bu da Silksong'u Steam Ödülleri'nde iki ödül kazanan tek oyun yapıyor.

    Yılın Oyunu

    2025 yılının en iyi oyunu Hollow Knight Silksong Tam Boyutta Gör

    • Hollow Knight Silksong
    • Arc Raiders
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Dispatch
    • Kingdom Come: Deliverance 2

    Yılın En İyi VR Oyunu

    2025 en iyi VR oyun The Midnight Walk Tam Boyutta Gör

    • The Midnight Walk
    • EA Sports F1 25
    • Emissary Zero
    • Le Mans Ultimate
    • Pavlov

    Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü

    2025 en iyi devam oyunu Baldur's Gate 3 Tam Boyutta Gör

    • Baldur's Gate 3
    • Dota 2
    • Helldivers 2
    • No Man's Sky
    • Rust

    Steam Deck’te En İyi Oyun

    En iyi Steam Deck oyunu Hades II Tam Boyutta Gör

    • Hades 2
    • Ball x Pit
    • Clover Pit
    • Deep Rock Galactic: Survivor
    • Digimon Story: Time Stranger

    Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

    Arkadaşlarla En İyi Oyun PEAK Tam Boyutta Gör

    • PEAK
    • Battlefield 6
    • R.E.P.O.
    • Schedule I
    • Split Fiction

    Üstün Görsel Stil Ödülü

    en iyi grafiklere sahip oyun Silent Hill f Tam Boyutta Gör

    • Silent Hill f
    • Doom: The Dark Ages
    • Dream BBQ
    • Final Fantasy 7 Rebirth
    • My Little Puppy

    En Yenilikçi Oynanış Ödülü

    Yenilikçi Oynanış Ödülü ARC Raiders Tam Boyutta Gör

    • ARC Raiders
    • Blue Prince
    • Escape from Duckov
    • Europa Universalis 5
    • Mage Arena

    Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

    Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Hollow Knight Silksong Tam Boyutta Gör

    • Hollow Knight: Silksong
    • Elden Ring: Nightreign
    • Marvel Rivals
    • Path of Exile 2
    • Where Winds Meet

    En İyi Oyun Müziği Ödülü

    En İyi Oyun Müziği Clair Obscur Expedition 33 Tam Boyutta Gör

    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Deltarune
    • Marvel's Spider-Man 2
    • Rift of the NecroDancer
    • Tokyo Xtreme Racer

    Üstün Zengin Hikaye Ödülü

    En İyi Hikayeli Oyun Dispatch Tam Boyutta Gör

    • Dispatch
    • Dying Light: The Beast
    • Kingdom Come: Deliverance 2
    • No, I'm Not A Human
    • The Last of Us Part 2 Remastered

    Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü

    Steam Ödüllü Oyun RV There Yet Tam Boyutta Gör

    • RV There Yet?
    • Chill With You: Lo-Fi Story
    • Megabonk
    • Powerwash Simulator 2
    • Slime Rancher 2
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    t roc hangi segment megane 1 en dolu paketi hangisi lokal boya değer kaybı 0312 nerenin kodu termosifon elektrik tüketimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30
    General Mobile Gm Era 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum