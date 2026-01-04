Steam, 2025'in en iyi PC oyunlarını açıkladı: İşte liste

Tam Boyutta Gör 2025 Steam Awards kategorileri, Yılın Oyunu ve En İyi Oyun Müziği gibi her zaman geçerli olan kategorilerin yanı sıra Steam Deck'teki En İyi Oyun ve Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü gibi benzersiz kategorilerden oluşuyor. 2025 Steam Ödülleri için adaylıklar, Kasım ayı sonlarında yapılan ilk oylama döneminde Steam kullanıcıları tarafından seçildi ve son tur 18 Aralık - 3 Ocak tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi. Steam Ödülleri'nin 11 kategorisinin her birinde beş aday vardı ve PEAK, Dispatch ve ARC Raiders gibi oyunlar birden fazla ödüle aday gösterildi.

2025 Steam Ödülleri Kazananları

Yılın Oyunu: Hollow Knight Silksong

Yılın En İyi VR Oyunu: The Midnight Walk

Steam Deck'te En İyi Oyun: Hades II

Arkadaşlarla Daha Zevkli: PEAK

Üstün Görsel Stil: Silent Hill f

En Yenilikçi Oynanış: ARC Raiders

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Hollow Knight Silksong

En İyi Oyun Müziği: Expedition 33

Üstün Zengin Hikaye: Dispatch

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: RV There Yet?

Hollow Knight: Silksong, 2025 yılının en iyi oyunu ödülünü kazandı. Uzun zamandır beklenen Metroidvania türündeki devam oyunu, çok uzun bir geliştirme sürecinin ardından geçen yıl çıkış yaptı ve kısa sürede Steam’deki en büyük oyunlardan biri haline geldi. Silksong sadece bir ödülle yetinmedi. Ayrıca, zorluğu ve talepkar oynanışıyla bilinen oyunları öne çıkaran "Kötü Olduğunuz En İyi Oyun" kategorisini de kazandı. Bu da Silksong'u Steam Ödülleri'nde iki ödül kazanan tek oyun yapıyor.

Yılın Oyunu

Hollow Knight Silksong

Arc Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Kingdom Come: Deliverance 2

Yılın En İyi VR Oyunu

The Midnight Walk

EA Sports F1 25

Emissary Zero

Le Mans Ultimate

Pavlov

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü

Baldur's Gate 3

Dota 2

Helldivers 2

No Man's Sky

Rust

Steam Deck’te En İyi Oyun

Hades 2

Ball x Pit

Clover Pit

Deep Rock Galactic: Survivor

Digimon Story: Time Stranger

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

PEAK

Battlefield 6

R.E.P.O.

Schedule I

Split Fiction

Üstün Görsel Stil Ödülü

Silent Hill f

Doom: The Dark Ages

Dream BBQ

Final Fantasy 7 Rebirth

My Little Puppy

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

ARC Raiders

Blue Prince

Escape from Duckov

Europa Universalis 5

Mage Arena

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

Hollow Knight: Silksong

Elden Ring: Nightreign

Marvel Rivals

Path of Exile 2

Where Winds Meet

En İyi Oyun Müziği Ödülü

Clair Obscur: Expedition 33

Deltarune

Marvel's Spider-Man 2

Rift of the NecroDancer

Tokyo Xtreme Racer

Üstün Zengin Hikaye Ödülü

Dispatch

Dying Light: The Beast

Kingdom Come: Deliverance 2

No, I'm Not A Human

The Last of Us Part 2 Remastered

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü

RV There Yet?

Chill With You: Lo-Fi Story

Megabonk

Powerwash Simulator 2

Slime Rancher 2

