Steam, 2025'in en iyi PC oyunlarını açıkladı: İşte liste

2025 Steam Ödülleri Kazananları
- Yılın Oyunu: Hollow Knight Silksong
- Yılın En İyi VR Oyunu: The Midnight Walk
- Steam Deck'te En İyi Oyun: Hades II
- Arkadaşlarla Daha Zevkli: PEAK
- Üstün Görsel Stil: Silent Hill f
- En Yenilikçi Oynanış: ARC Raiders
- Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Hollow Knight Silksong
- En İyi Oyun Müziği: Expedition 33
- Üstün Zengin Hikaye: Dispatch
- Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: RV There Yet?
Hollow Knight: Silksong, 2025 yılının en iyi oyunu ödülünü kazandı. Uzun zamandır beklenen Metroidvania türündeki devam oyunu, çok uzun bir geliştirme sürecinin ardından geçen yıl çıkış yaptı ve kısa sürede Steam’deki en büyük oyunlardan biri haline geldi. Silksong sadece bir ödülle yetinmedi. Ayrıca, zorluğu ve talepkar oynanışıyla bilinen oyunları öne çıkaran "Kötü Olduğunuz En İyi Oyun" kategorisini de kazandı. Bu da Silksong'u Steam Ödülleri'nde iki ödül kazanan tek oyun yapıyor.
Yılın Oyunu
- Hollow Knight Silksong
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Kingdom Come: Deliverance 2
Yılın En İyi VR Oyunu
- The Midnight Walk
- EA Sports F1 25
- Emissary Zero
- Le Mans Ultimate
- Pavlov
Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü
- Baldur's Gate 3
- Dota 2
- Helldivers 2
- No Man's Sky
- Rust
Steam Deck’te En İyi Oyun
- Hades 2
- Ball x Pit
- Clover Pit
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Digimon Story: Time Stranger
Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü
- PEAK
- Battlefield 6
- R.E.P.O.
- Schedule I
- Split Fiction
Üstün Görsel Stil Ödülü
- Silent Hill f
- Doom: The Dark Ages
- Dream BBQ
- Final Fantasy 7 Rebirth
- My Little Puppy
En Yenilikçi Oynanış Ödülü
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Escape from Duckov
- Europa Universalis 5
- Mage Arena
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü
- Hollow Knight: Silksong
- Elden Ring: Nightreign
- Marvel Rivals
- Path of Exile 2
- Where Winds Meet
En İyi Oyun Müziği Ödülü
- Clair Obscur: Expedition 33
- Deltarune
- Marvel's Spider-Man 2
- Rift of the NecroDancer
- Tokyo Xtreme Racer
Üstün Zengin Hikaye Ödülü
- Dispatch
- Dying Light: The Beast
- Kingdom Come: Deliverance 2
- No, I'm Not A Human
- The Last of Us Part 2 Remastered
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü
- RV There Yet?
- Chill With You: Lo-Fi Story
- Megabonk
- Powerwash Simulator 2
- Slime Rancher 2