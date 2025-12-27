Giriş
    2025'te 50'den fazla kişi yapay zeka sayesinde milyarder oldu

    2025’te yapay zeka yalnızca teknolojiyi değil servet dengelerini de değiştirdi. Artan yapay zeka harcamaları ve yatırımlar sayesinde sektör, 50’den fazla yeni AI milyarderi ortaya çıkardı.

    2025'te 50'den fazla kişi yapay zeka sayesinde milyarder oldu Tam Boyutta Gör

    İnsanlığın kaderini değiştireceği iddia edilen devasa yapay zeka modelleri ve “AGI” tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam etse de somut gelişmelerin yaşandığı yer biraz daha farklı. 2025 boyunca gördüğümüz gibi yapay zekanın en somut çıktısı astronomik gelirler ve kişisel servetler oldu. Yeni bir rapora göre yalnızca bu yıl içinde 50’den fazla kişi, yapay zeka şirketlerindeki hisseleri sayesinde milyarderler kulübüne adını yazdırdı.

    AI milyarderleri çoğalıyor

    Henüz yılın başında yaşanan gelişmeler küresel yapay zeka yarışının dozunu hızla artacağına zaten işaret etmişti. Ocak ayında Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, büyük Amerikan şirketlerinin kullandığı hesaplama gücünün çok daha azıyla eğittiği açık kaynaklı modeliyle finans piyasalarını sarstı. Bu gelişme, şirketin kurucusu Liang Wenfeng’i milyarder statüsüne taşıdı. Forbes tahminlerine göre Wenfeng’in serveti kısa sürede 11,5 milyar dolara ulaştı.

    Yılın ilk aylarında bir diğer büyük sıçrama, Claude adlı yapay zeka modelini geliştiren Anthropic cephesinde yaşandı. Şirket, 3,5 milyar dolarlık yatırım turunu 61,5 milyar dolar değerleme üzerinden tamamladı ve bu hamle, Anthropic’in yedi kurucu ortağının tamamını milyarderler arasına soktu.

    2025'te 50'den fazla kişi yapay zeka sayesinde milyarder oldu Tam Boyutta Gör
    Çoğu yeni milyarder ise daha çok kurumsal yazılım çözümleri sunan SaaS şirketleri, veri etiketleme girişimleri ve yapay zeka ajanları geliştiren firmalardan çıktı. Bu çerçevede dikkat çeken örneklerden birisi müşteri hizmetlerinde insan temsilcilerin yerine yapay zeka ajanlarını konumlandıran Sierra oldu. Şirketin kurucuları Bret Taylor ve Clay Bavor, bu iş modeli sayesinde 2025’in yeni yapay zeka milyarderleri arasına girdi.

    Benzer şekilde ses üretim teknolojileri geliştiren ElevenLabs’in liderleri Mati Staniszewski ve Piotr Dabkowski de milyarder tacını taktı. ElevenLabs, Matthew McConaughey ve Michael Caine gibi dünyaca ünlü isimlerin de desteğini alarak geniş bir etki alanı oluşturmuştu.

    2025’in en çok konuşulan şirketlerinden olan Scale AI, bilindiği üzere veri etiketleme alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, Meta’nın büyük bir hisse alımıyla gündeme gelirken kurucu ortağı Lucy Guo da bu sayede kısa süreliğine dünyanın en genç “kendi servetini yaratan” kadın milyarderi unvanını kazanmıştı. Meta’nın Scale AI’deki yeni pozisyonu, rakip veri etiketleme şirketlerine de alan açtı. Surge AI’nin kurucusu Edwin Chen, şirketteki yaklaşık yüzde 75’lik payı sayesinde servetini 18 milyar dolara taşıdı.

    Ayrıca, uzmanları toplu olarak işe alan ve onların uzmanlıklarını AI eğitimine dönüştüren Mercor şirketini kuran Brendan Foody, Adarsh Hiremath ve Surya Midha da 22 yaşlarında milyarder oldu. Bu durum, daha önce Mark Zuckerberg’e ait olan yaş rekorunun da kırılması anlamına geliyor. Bunlar dışında Astera Labs, Fermi, ISU Petasys, Sanil Electric ve CoreWeave’in kurucu ortakları da milyarderler kulübüne girdi.

    Yılın öne çıkan AI milyarderleri

    1. Edwin Chen, Surge AI: 18 milyar dolar
    2. Liang Wenfeng, DeepSeek: 11,5 milyar dolar
    3. Bret Taylor, Sierra: 2,5 milyar dolar
    4. Clay Bavor, Sierra: 2,5 milyar dolar
    5. Brendan Foody, Mercor: 2,2 milyar dolar
    6. Adarsh Hiremath, Mercor: 2,2 milyar dolar
    7. Surya Midha, Mercor: 2,2 milyar dolar
    8. Anton Osika, Lovable: 1,6 milyar dolar
    9. Fabian Hedin, Lovable: 1,6 milyar dolar
    10. Lucy Guo, Scale AI: 1,4 milyar dolar
    11. Michael Truell, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar
    12. Aman Sanger, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar
    13. Sualeh Asif, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar
    14. Arvid Lunnemark, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar
    15. Mati Staniszewski, ElevenLabs: 1,1 milyar dolar
    16. Piotr Dabkowski, ElevenLabs: 1,1 milyar dolar
    Kaynakça https://gizmodo.com/more-than-50-people-became-ai-billionaires-in-2025-2000703396 https://www.forbes.com/sites/aliciapark/2025/12/25/ai-minted-more-than-50-new-billionaires-in-2025/
