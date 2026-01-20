2025'te bataryalı enerji depolama pazarı %50 büyüdü: Çin açık ara lider

Çin açık ara lider
Büyümenin ana itici gücü şebeke ölçekli projeler oldu. Küresel kurulumların yaklaşık 240 GWh’lik kısmı bu segmentten geldi. Proje ölçekleri de büyümeye devam etti: 2025’te 46 adet giga ölçekli proje faaliyete geçerken, bu sayı 2024’te yalnızca 17 idi. 2026 yılı için ise 150’den fazla giga ölçekli projenin geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu yıl pazarın 450 GWh'e ulaşması bekleniyor.
Fiyatlar yeniden yükselişte
2025 yılında BESS sistem fiyatları tarihi dip seviyelere geriledi. Çin’de bazı proje ihalelerinde fiyatlar 63 dolar/kWh seviyesine kadar düştü. Bu agresif fiyatlama, daha yüksek kâr marjı sunan pazarlara yönelen entegratörler sayesinde ihracat pazarlarına da yansıdı.
Ancak yılın başıyla birlikte fiyat ortamında bir değişim gözleniyor. Lityum fiyatları, stokların azalması, maden üretimindeki yavaşlama, güçlü talep ve Çin’in batarya vergi iadelerini geri çekmesi gibi nedenlerle son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artışın etkisi şimdilik hücre fiyatlarında hissedilmeye başlasa da, sistem fiyatlarına tam olarak yansıması zaman alacak.
Lityum iyon batarya pazarı %29 büyüdü
Batarya kimyaları arasında lityum demir fosfat (LFP) %48 ile en hızlı büyüyen teknoloji oldu. Bu büyüme, küresel BESS pazarındaki hızlı genişleme ile Çin’in hem iç pazarda hem de ihracatta büyüyen EV sektöründen beslendi. Çin dışındaki pazarlarda da LFP’nin batarya talebindeki payı %30’un üzerine çıkarken, nikel bazlı kimyaların toplam payı geriledi.Kaynakça https://www.ess-news.com/2026/01/20/global-bess-demand-jumps-51-in-2025-as-installations-top-300-gwh/ https://source.benchmarkminerals.com/article/global-lithium-ion-battery-demand-rose-29-in-2025 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: