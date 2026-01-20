Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025'te bataryalı enerji depolama pazarı %50 büyüdü: Çin açık ara lider

    2025 yılında küresel olarak 315 GWh büyüklüğünde bataryalı enerji depolama sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %50’lik bir büyümeye işaret ediyor.

    2025'te bataryalı enerji depolama pazarı %50 büyüdü Tam Boyutta Gör
    Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, 2025 yılında küresel olarak 315 GWh büyüklüğünde bataryalı enerji depolama sistemi (BESS) kurulumu gerçekleştirildi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %50’lik bir büyümeye işaret ediyor.

    Çin açık ara lider

    2025'te bataryalı enerji depolama pazarı %50 büyüdü Tam Boyutta Gör
    Kurulumlar açısından Çin ve ABD başı çekerken, Çin, 162 GWh kurulumla diğer tüm pazarları açık ara geride bıraktı. Dünyanın en büyük BESS pazarı olan Çin, yalnızca Aralık ayında, ABD’nin yıl boyunca kurduğu kapasiteden daha fazla batarya kapasitesini devreye aldı. Bu dönemde Suudi Arabistan, Avustralya ve Şili sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sıraya yükselirken; Birleşik Krallık ve İtalya ilk beş listesinin dışına çıktı.

    Büyümenin ana itici gücü şebeke ölçekli projeler oldu. Küresel kurulumların yaklaşık 240 GWh’lik kısmı bu segmentten geldi. Proje ölçekleri de büyümeye devam etti: 2025’te 46 adet giga ölçekli proje faaliyete geçerken, bu sayı 2024’te yalnızca 17 idi. 2026 yılı için ise 150’den fazla giga ölçekli projenin geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu yıl pazarın 450 GWh'e ulaşması bekleniyor.

    Fiyatlar yeniden yükselişte

    2025 yılında BESS sistem fiyatları tarihi dip seviyelere geriledi. Çin’de bazı proje ihalelerinde fiyatlar 63 dolar/kWh seviyesine kadar düştü. Bu agresif fiyatlama, daha yüksek kâr marjı sunan pazarlara yönelen entegratörler sayesinde ihracat pazarlarına da yansıdı.

    Ancak yılın başıyla birlikte fiyat ortamında bir değişim gözleniyor. Lityum fiyatları, stokların azalması, maden üretimindeki yavaşlama, güçlü talep ve Çin’in batarya vergi iadelerini geri çekmesi gibi nedenlerle son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artışın etkisi şimdilik hücre fiyatlarında hissedilmeye başlasa da, sistem fiyatlarına tam olarak yansıması zaman alacak.

    Lityum iyon batarya pazarı %29 büyüdü

    2025'te bataryalı enerji depolama pazarı %50 büyüdü Tam Boyutta Gör
    Enerji depolama kurulumlarındaki hızlı artış, lityum iyon bataryalara olan toplam talebi de önemli ölçüde artırdı. Benchmark Mineral Intelligence’a göre, küresel lityum iyon batarya talebi 2025’te %29 artarak 1,59 TWh’ye ulaştı. BESS, büyük kullanım alanları arasında en hızlı büyüyen segment olmaya devam etti. Sabit enerji depolama kaynaklı batarya talebi %51 artarken, elektrikli araçlara yönelik talep artışı %26 seviyesinde kaldı. Bu durum, batarya talebinde yapısal bir kaymanın yaşandığını gösteriyor.

    Batarya kimyaları arasında lityum demir fosfat (LFP)  %48 ile en hızlı büyüyen teknoloji oldu. Bu büyüme, küresel BESS pazarındaki hızlı genişleme ile Çin’in hem iç pazarda hem de ihracatta büyüyen EV sektöründen beslendi. Çin dışındaki pazarlarda da LFP’nin batarya talebindeki payı %30’un üzerine çıkarken, nikel bazlı kimyaların toplam payı geriledi.

    Kaynakça https://www.ess-news.com/2026/01/20/global-bess-demand-jumps-51-in-2025-as-installations-top-300-gwh/ https://source.benchmarkminerals.com/article/global-lithium-ion-battery-demand-rose-29-in-2025
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gözde uçuşan cisimler yorumları arabaya isim önerileri çanakkale gelibolu 18. mekanize piyade tugayı yorumlar yaşlılar için tv kulaklık d&r hangi kargo ile çalışıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI POCO F7
    XIAOMI POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4
    Monster Huma H4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum