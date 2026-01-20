2025'te bataryalı enerji depolama pazarı %50 büyüdü: Çin açık ara lider

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, 2025 yılında küresel olarak 315 GWh büyüklüğünde bataryalı enerji depolama sistemi (BESS) kurulumu gerçekleştirildi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %50’lik bir büyümeye işaret ediyor.

Çin açık ara lider

Tam Boyutta Gör Kurulumlar açısından Çin ve ABD başı çekerken, Çin, 162 GWh kurulumla diğer tüm pazarları açık ara geride bıraktı. Dünyanın en büyük BESS pazarı olan Çin, yalnızca Aralık ayında, ABD’nin yıl boyunca kurduğu kapasiteden daha fazla batarya kapasitesini devreye aldı. Bu dönemde Suudi Arabistan, Avustralya ve Şili sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sıraya yükselirken; Birleşik Krallık ve İtalya ilk beş listesinin dışına çıktı.

Büyümenin ana itici gücü şebeke ölçekli projeler oldu. Küresel kurulumların yaklaşık 240 GWh’lik kısmı bu segmentten geldi. Proje ölçekleri de büyümeye devam etti: 2025’te 46 adet giga ölçekli proje faaliyete geçerken, bu sayı 2024’te yalnızca 17 idi. 2026 yılı için ise 150’den fazla giga ölçekli projenin geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu yıl pazarın 450 GWh'e ulaşması bekleniyor.

Fiyatlar yeniden yükselişte

2025 yılında BESS sistem fiyatları tarihi dip seviyelere geriledi. Çin’de bazı proje ihalelerinde fiyatlar 63 dolar/kWh seviyesine kadar düştü. Bu agresif fiyatlama, daha yüksek kâr marjı sunan pazarlara yönelen entegratörler sayesinde ihracat pazarlarına da yansıdı.

Ancak yılın başıyla birlikte fiyat ortamında bir değişim gözleniyor. Lityum fiyatları, stokların azalması, maden üretimindeki yavaşlama, güçlü talep ve Çin’in batarya vergi iadelerini geri çekmesi gibi nedenlerle son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artışın etkisi şimdilik hücre fiyatlarında hissedilmeye başlasa da, sistem fiyatlarına tam olarak yansıması zaman alacak.

Lityum iyon batarya pazarı %29 büyüdü

Tam Boyutta Gör Enerji depolama kurulumlarındaki hızlı artış, lityum iyon bataryalara olan toplam talebi de önemli ölçüde artırdı. Benchmark Mineral Intelligence’a göre, küresel lityum iyon batarya talebi 2025’te %29 artarak 1,59 TWh’ye ulaştı. BESS, büyük kullanım alanları arasında en hızlı büyüyen segment olmaya devam etti. Sabit enerji depolama kaynaklı batarya talebi %51 artarken, elektrikli araçlara yönelik talep artışı %26 seviyesinde kaldı. Bu durum, batarya talebinde yapısal bir kaymanın yaşandığını gösteriyor.

Batarya kimyaları arasında lityum demir fosfat (LFP) %48 ile en hızlı büyüyen teknoloji oldu. Bu büyüme, küresel BESS pazarındaki hızlı genişleme ile Çin’in hem iç pazarda hem de ihracatta büyüyen EV sektöründen beslendi. Çin dışındaki pazarlarda da LFP’nin batarya talebindeki payı %30’un üzerine çıkarken, nikel bazlı kimyaların toplam payı geriledi.

