Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025'te dijital platformlarda en çok izlenen diziler açıklandı

    Geçtiğimiz yıl dijital platformlarda en çok orijinal diziler belli oldu. Netflix dizilerinin ağırlıkta olduğu listede Landman ve Reacher gibi rakip platformlardan diziler de yer alıyor.

    2025'te dijital platformlarda en çok izlenen diziler açıklandı Tam Boyutta Gör
    ABD'de hem TV kanallarının hem de dijital platformların izlenme verilerini takip eden başlıca şirket olan Nielsen, her yıl olduğu gibi yul da en çok izlenen dizileri ödüllendirdiği Artey Ödülleri'ni dağıttı. Bu vesileyle, 2025'e odaklanan yıllık raporunu da paylaştı. Nielsen'in ABD verilerinden yola çıkarak hazırladığı bu rapor, geçtiğimiz yıl dijital platformlarda en çok hangi dizilerin izlendiğine dair önemli bir referans noktasına sahip olmamızı sağladı.

    2025'te Dijital Platformlarda En Çok İzlenen 10 Diziden Altısı Netflix'e Ait

    Tahmin edeceğiniz üzere listede Netflix dizilerinin bariz üstünlüğü söz konusu. İlk üç sıranın üçünü de Netflix dizileri alırken, ilk 10'daki dizilerin altısını Netflix dizileri oluşturuyor.

    Geçtiğimiz yılın sonunda final sezonuyla ekrana gelen Stranger Things, sadece ABD'de 39.54 milyar dakika izlenmeye ulaşarak, açık ara zirvede yer alıyor. İkinci sırada yer alan Squid Game'in ise 22.4 milyar dakika izlendiği görülüyor. Üçüncü sırada ise 20 milyar dakika ile Wednesday bulunuyor.

    Paramount+ platformunda yayınlanan Landman dizisinin 4. sırayı alması dikkat çekiyor. Zira Amazon Prime Video ya da Disney+ ile kıyaslandığında bile Paramount+'ın daha az abonesi bulunuyor. Buna rağmen Netflix dizilerine yaklaşabilen tek dizinin Landman olması, dizinin Paramount+ adına ne kadar büyük bir başarıya imza attığını gösteriyor.

    Nielsen verilerine göre 2025'te ABD'de en çok izlenen dijital platform dizileri şunlar oldu:

    1️⃣ Stranger Things (39.9 milyar dakika)
    2️⃣ Squid Game (22.4)
    3️⃣ Wednesday (20)
    4️⃣ Landman (18.8)
    5️⃣ Reacher (15.6)
    6️⃣ Ginny & Georgia (14.2)
    7️⃣ Love Island USA (13.4)
    8️⃣ The Night Agent (13.1)
    9️⃣ Love Is Blind (12.5)
    🔟 Gabby’s Dollhouse (11.9)

    Her ne kadar ilk 10'a girememiş olsalar da The Pitt ve Running Point de Nielsen tarafından ödüllendirildi. HBO Max yapımı The Pitt, geçtiğimiz yıl başlayan yeni dramalar arasında en çok izlenen dizi olurken, komedi tarafında yılın en çok izlenen yeni dizisi ise Netflix yapımı Running Point oldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bim mağaza ürün sorgulama duşakabin altına mermer şart mı hint kınası abdest geçirir mi hakkımda şikayet var mı hat resetleme nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10s
    Xiaomi Redmi Note 10s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum