2025'te dijital platformlarda en çok izlenen diziler açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör ABD'de hem TV kanallarının hem de dijital platformların izlenme verilerini takip eden başlıca şirket olan Nielsen, her yıl olduğu gibi yul da en çok izlenen dizileri ödüllendirdiği Artey Ödülleri'ni dağıttı. Bu vesileyle, 2025'e odaklanan yıllık raporunu da paylaştı. Nielsen'in ABD verilerinden yola çıkarak hazırladığı bu rapor, geçtiğimiz yıl dijital platformlarda en çok hangi dizilerin izlendiğine dair önemli bir referans noktasına sahip olmamızı sağladı.

2025'te Dijital Platformlarda En Çok İzlenen 10 Diziden Altısı Netflix'e Ait

Tahmin edeceğiniz üzere listede Netflix dizilerinin bariz üstünlüğü söz konusu. İlk üç sıranın üçünü de Netflix dizileri alırken, ilk 10'daki dizilerin altısını Netflix dizileri oluşturuyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda final sezonuyla ekrana gelen Stranger Things, sadece ABD'de 39.54 milyar dakika izlenmeye ulaşarak, açık ara zirvede yer alıyor. İkinci sırada yer alan Squid Game'in ise 22.4 milyar dakika izlendiği görülüyor. Üçüncü sırada ise 20 milyar dakika ile Wednesday bulunuyor.

Paramount+ platformunda yayınlanan Landman dizisinin 4. sırayı alması dikkat çekiyor. Zira Amazon Prime Video ya da Disney+ ile kıyaslandığında bile Paramount+'ın daha az abonesi bulunuyor. Buna rağmen Netflix dizilerine yaklaşabilen tek dizinin Landman olması, dizinin Paramount+ adına ne kadar büyük bir başarıya imza attığını gösteriyor.

Nielsen verilerine göre 2025'te ABD'de en çok izlenen dijital platform dizileri şunlar oldu:

1️⃣ Stranger Things (39.9 milyar dakika)

2️⃣ Squid Game (22.4)

3️⃣ Wednesday (20)

4️⃣ Landman (18.8)

5️⃣ Reacher (15.6)

6️⃣ Ginny & Georgia (14.2)

7️⃣ Love Island USA (13.4)

8️⃣ The Night Agent (13.1)

9️⃣ Love Is Blind (12.5)

🔟 Gabby’s Dollhouse (11.9)

2025'te Netflix'te en çok izlenen yerli diziler açıklandı 23 sa. önce eklendi

Her ne kadar ilk 10'a girememiş olsalar da The Pitt ve Running Point de Nielsen tarafından ödüllendirildi. HBO Max yapımı The Pitt, geçtiğimiz yıl başlayan yeni dramalar arasında en çok izlenen dizi olurken, komedi tarafında yılın en çok izlenen yeni dizisi ise Netflix yapımı Running Point oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: