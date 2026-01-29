2025'te dijital platformlarda en çok izlenen diziler açıklandı

2025'te Dijital Platformlarda En Çok İzlenen 10 Diziden Altısı Netflix'e Ait
Tahmin edeceğiniz üzere listede Netflix dizilerinin bariz üstünlüğü söz konusu. İlk üç sıranın üçünü de Netflix dizileri alırken, ilk 10'daki dizilerin altısını Netflix dizileri oluşturuyor.
Geçtiğimiz yılın sonunda final sezonuyla ekrana gelen Stranger Things, sadece ABD'de 39.54 milyar dakika izlenmeye ulaşarak, açık ara zirvede yer alıyor. İkinci sırada yer alan Squid Game'in ise 22.4 milyar dakika izlendiği görülüyor. Üçüncü sırada ise 20 milyar dakika ile Wednesday bulunuyor.
Paramount+ platformunda yayınlanan Landman dizisinin 4. sırayı alması dikkat çekiyor. Zira Amazon Prime Video ya da Disney+ ile kıyaslandığında bile Paramount+'ın daha az abonesi bulunuyor. Buna rağmen Netflix dizilerine yaklaşabilen tek dizinin Landman olması, dizinin Paramount+ adına ne kadar büyük bir başarıya imza attığını gösteriyor.
Nielsen verilerine göre 2025'te ABD'de en çok izlenen dijital platform dizileri şunlar oldu:
1️⃣ Stranger Things (39.9 milyar dakika)
2️⃣ Squid Game (22.4)
3️⃣ Wednesday (20)
4️⃣ Landman (18.8)
5️⃣ Reacher (15.6)
6️⃣ Ginny & Georgia (14.2)
7️⃣ Love Island USA (13.4)
8️⃣ The Night Agent (13.1)
9️⃣ Love Is Blind (12.5)
🔟 Gabby’s Dollhouse (11.9)
Her ne kadar ilk 10'a girememiş olsalar da The Pitt ve Running Point de Nielsen tarafından ödüllendirildi. HBO Max yapımı The Pitt, geçtiğimiz yıl başlayan yeni dramalar arasında en çok izlenen dizi olurken, komedi tarafında yılın en çok izlenen yeni dizisi ise Netflix yapımı Running Point oldu.