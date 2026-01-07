Giriş
    2025'te en çok satılan elektrikli otomobiller

    2025’te Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller açıklandı. Büyüyen pazar, menzil ve fiyat-performans odaklı tercihlerle dikkat çekiyor. İşte öne çıkan modeller:

    2025'te en çok satılan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    2025 yılında Türkiye'de ilk kez otomobil satışları 1 milyonu geçti. 2025 elektrikli otomobil satışları da 189.867 adetle toplam satışlardan yüzde 17,51 pay aldı. Satışlar bir önceki yıla göre yüzde 90 oranında arttı. Peki 2025'te Türkiye'de en çok hangi elektrikli otomobiller satıldı? İşte detaylar:

    2025'te en çok satan elektrikli otomobiller

    Elektrikli otomobilde yılın kazananı 31.509 adetle Tesla Model Y oldu. İkinci sırada Togg T10X yer alırken, üçüncülüğü ise ilk 10'daki tüm SUV'lar arasında tek sedan olarak dikkat çeken T10F almış durumda. %25'lik dilime girerek yarışa dahil olan MINI Countryman'in dördüncü sırada yer aldığı yarışta KGM Torres EVX ise popüler modeller arasındaki yerini koruyor.

    2025'te en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
    Sıra Model Adet
    1. Tesla Model Y 31.509
    2. Togg T10X 27.583
    3. Togg T10F 11.437
    4. MINI Countryman 9.418
    5. KGM Torres EVX 8.416
    6. Kia EV3 7.654
    7. BYD Atto 3 6.346
    8. Opel Frontera 5.765
    9. BYD Seal U 4.522
    10. Hyundai Ioniq 5 4.186
    11. BYD Dolphin 4.158
    12. Citroen C3 4.124
    13. Citroen C3 Aircross 3.869
    14. Volvo EX40 3.848
    15. Volvo EX30 3.727

    Aralık 2025'te en çok satan elektrikli otomobiller

    Aralık ayında ise Togg T10F, 5.345 adetlik satışla açık ara lider oldu. T10X'in ikinci sırada yer aldığı aralık ayında üçüncülüğü KGM Torres EVX alırken, Model Y ise dördüncü oldu.

    Aralık 2025'te en çok satan elektrikli otomobiller⚡
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10F 5.345
    2. Togg T10X 1.960
    3. KGM Torres EVX 1.773
    4. Tesla Model Y 1.554
    5. Volvo EX30 1.187
    6. Opel Frontera 1.144
    7. MINI Countryman 1.107
    8. BMW i5 833
    9. BYD Atto 3 740
    10. Hyundai Ioniq 5 692
    11. Citroen C3 Aircross 685
    12. Kia EV3 538
    13. Skoda Elroq 476
    14. Citroen C3 449
    15. BYD Sealion 7 444
