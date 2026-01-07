2025'te en çok satılan elektrikli otomobiller⚡

2025'te en çok satan elektrikli otomobiller
Elektrikli otomobilde yılın kazananı 31.509 adetle Tesla Model Y oldu. İkinci sırada Togg T10X yer alırken, üçüncülüğü ise ilk 10'daki tüm SUV'lar arasında tek sedan olarak dikkat çeken T10F almış durumda. %25'lik dilime girerek yarışa dahil olan MINI Countryman'in dördüncü sırada yer aldığı yarışta KGM Torres EVX ise popüler modeller arasındaki yerini koruyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Tesla Model Y
|31.509
|2.
|Togg T10X
|27.583
|3.
|Togg T10F
|11.437
|4.
|MINI Countryman
|9.418
|5.
|KGM Torres EVX
|8.416
|6.
|Kia EV3
|7.654
|7.
|BYD Atto 3
|6.346
|8.
|Opel Frontera
|5.765
|9.
|BYD Seal U
|4.522
|10.
|Hyundai Ioniq 5
|4.186
|11.
|BYD Dolphin
|4.158
|12.
|Citroen C3
|4.124
|13.
|Citroen C3 Aircross
|3.869
|14.
|Volvo EX40
|3.848
|15.
|Volvo EX30
|3.727
Aralık 2025'te en çok satan elektrikli otomobiller
Aralık ayında ise Togg T10F, 5.345 adetlik satışla açık ara lider oldu. T10X'in ikinci sırada yer aldığı aralık ayında üçüncülüğü KGM Torres EVX alırken, Model Y ise dördüncü oldu.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10F
|5.345
|2.
|Togg T10X
|1.960
|3.
|KGM Torres EVX
|1.773
|4.
|Tesla Model Y
|1.554
|5.
|Volvo EX30
|1.187
|6.
|Opel Frontera
|1.144
|7.
|MINI Countryman
|1.107
|8.
|BMW i5
|833
|9.
|BYD Atto 3
|740
|10.
|Hyundai Ioniq 5
|692
|11.
|Citroen C3 Aircross
|685
|12.
|Kia EV3
|538
|13.
|Skoda Elroq
|476
|14.
|Citroen C3
|449
|15.
|BYD Sealion 7
|444