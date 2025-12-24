Bir bakışta 2025: Yılın öne çıkan insansı robot gelişmeleri

İnsansı robotlara olan ilgi, yalnızca teknolojik yenilikten kaynaklanmıyor. Esas çekicilik, insan merkezli ortamlara uyum yeteneklerinde yatıyor. Fabrikalar, depolar ve hizmet alanları insan boyutuna göre tasarlandığı için kapılar, merdivenler ve raflar belirli bir erişim, kavrama ve hareket gerektiriyor. Tekerlekli veya zemin robotlarının aksine insansılar, ekstra adaptasyon gerektirmeden bu ortamları kullanabiliyor, kutuları taşıyabiliyor, merdivenleri çıkabiliyor ve dolapları açabiliyor. Bu uyumluluk, otomasyona konu edilebilecek görev yelpazesini genişletiyor. Peki 2025 yılının dikkat çeken insansı robot gelişmeleri hangileriydi?
Yarışmalara Unitree’nin robotları damga vururken, kaydedilen en yüksek hız saniyede 4,78 metre olarak açıklandı. Her ne kadar bu performanslar insan rekorlarının oldukça gerisinde kalsa da organizasyonun temel amacı rekabetçi ve stresli koşullarda sistemlerin sınırlarını görmekti.
Deneme süreci, insansı robotların aylara yayılan vardiya düzenine uyum sağlayabildiğini gösterirken, tasarım sınırlamalarını da net biçimde açığa çıkardı. Figure AI, özellikle kol yapısında yaşanan ısıl ve mekanik sorunlardan elde edilen verilerin, bir sonraki nesil Figure 03 mimarisini doğrudan şekillendirdiğini açıkladı.
Figure 03, yalnızca endüstriyel değil ev ortamı düşünülerek de tasarlanmış bir platform olarak konumlandırılıyor. Yumuşak tekstil kaplamalar, gelişmiş dokunma sensörleri, kablosuz endüktif şarj ve daha güçlü ses sistemi, robotun insanlarla aynı yaşam alanında güvenli ve doğal biçimde etkileşime girmesini amaçlıyor.
NEO, 22 eklem serbestliğine sahip elleri ve güçlü motorları sayesinde 70 kilograma kadar yük kaldırabiliyor. Tek şarjla dört saat kullanım sunarken, gerektiğinde kendi bataryasını kablosuz olarak şarj edebiliyor. Robot, görsel tanıma, sesli komut algılama ve hafızalı bir dil modeliyle donatılmış olup, ev işlerini kolaylaştırmanın yanı sıra konuşulabilir bir dijital arkadaş rolünü de üstlenebiliyor. 20.000 dolarlık fiyatıyla satışa sunulan NEO’nun bulaşık makinesini boşaltması beş dakika, çamaşır katlamak 15 dakika civarında sürüyor.
Robotun donanımı, biyomekanik kas sistemi, esnek yapay deri, 22 serbestlik derecesine sahip eller ve baş kısmındaki 3D kavisli ekran ile destekleniyor. Kalbinde Xpeng’in ikinci nesil VLA (Vision-Language-Action) modeli bulunan Iron, üç Turing AI çipi ile 2250 TOPS işlem gücü sağlıyor. Katı hal bataryalarla uzun süreli ve güvenli enerji kullanımı mümkün kılınırken robotun endüstriyel testleri 2025’te başlamış olup 2026 sonuna kadar seri üretime geçmesi hedefleniyor.
CATL’a göre robotlar, deneyimli insan çalışanlarla benzer hız ve yüzde 99’un üzerinde bağlantı başarısı sağlarken, hataları anında tespit edip denetim moduna geçebiliyor. Farklı batarya modelleriyle kesintisiz çalışabilen sistemler, manuel çalışmaya kıyasla günlük iş yükünü yaklaşık üç kat artırıyor.