Bir bakışta 2025: Yılın öne çıkan insansı robot gelişmeleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 2025, insansı robotların laboratuvar sınırlarını belirgin biçimde aştığı bir yıl olarak kayda geçti. Bu dönemde robotlar yalnızca daha akıcı yürümeyi ya da daha güçlü aktüatörleri öğrenmekle kalmadı, gerçek üretim hatlarında çalıştı, kamusal alanlarda test edildi ve insanlarla doğrudan etkileşime giren fiziksel sistemler haline geldi.

İnsansı robotlara olan ilgi, yalnızca teknolojik yenilikten kaynaklanmıyor. Esas çekicilik, insan merkezli ortamlara uyum yeteneklerinde yatıyor. Fabrikalar, depolar ve hizmet alanları insan boyutuna göre tasarlandığı için kapılar, merdivenler ve raflar belirli bir erişim, kavrama ve hareket gerektiriyor. Tekerlekli veya zemin robotlarının aksine insansılar, ekstra adaptasyon gerektirmeden bu ortamları kullanabiliyor, kutuları taşıyabiliyor, merdivenleri çıkabiliyor ve dolapları açabiliyor. Bu uyumluluk, otomasyona konu edilebilecek görev yelpazesini genişletiyor. Peki 2025 yılının dikkat çeken insansı robot gelişmeleri hangileriydi?

İnsansı robotlar trafik polisi oldu

Tam Boyutta Gör 2025’te insansı robotların kamusal alandaki en dikkat çekici kullanım örneklerinden biri Çin’de görüldü. Hangzhou’da göreve başlayan Hangxing No. 1 adlı insansı robot, işlek bir kavşakta trafik polisi gibi çalışarak araç ve yaya akışını yönlendirmeye başladı. Standart polis el işaretlerini taklit eden robot, dijital düdük sesi ve trafik ışıklarıyla senkronize hareket ederek gerçek trafik koşullarında aktif rol üstlendi. Gelişmiş kamera ve sensörlerle donatılan sistem, kural ihlallerini gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor ve sürücüleri ya da yayaları sesli uyarılarla bilgilendiriyor.

İlgili habere Buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya İnsansı Robot Oyunları düzenlendi

Tam Boyutta Gör 2025’te insansı robotların yeteneklerinin doğrudan karşılaştırıldığı en kapsamlı etkinliklerden biri, Pekin’de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları oldu. Olimpiyat formatında kurgulanan organizasyonda robotlar, koşu, futbol ve masa tenisi gibi spor dallarının yanı sıra ilaç ayırma ve temizlik gibi günlük görevlere yönelik senaryolarda yarıştı. 16 ülkeden 280’i aşkın takımın katıldığı etkinlik, üniversitelerle birlikte Unitree gibi büyük robotik şirketlerini de aynı sahnede buluşturdu.

Yarışmalara Unitree’nin robotları damga vururken, kaydedilen en yüksek hız saniyede 4,78 metre olarak açıklandı. Her ne kadar bu performanslar insan rekorlarının oldukça gerisinde kalsa da organizasyonun temel amacı rekabetçi ve stresli koşullarda sistemlerin sınırlarını görmekti.

İlgili habere Buradan ulaşabilirsiniz.

BMW’de çalışan robotlar emekliye ayrıldı

Tam Boyutta Gör BMW’nin ABD’deki Spartanburg tesisinde aylardır görev alan Figure 02 robotları emekliye ayrıldı. Figure AI tarafından geliştirilen F.02 robotları, 11 ay boyunca gerçek bir montaj hattında görev alarak 30 binden fazla BMW X3 aracının üretimine katkı sağladı ve on binlerce sac metal parçanın taşınmasını gerçekleştirdi. Robotların çizik ve aşınma izleri taşıyan görüntüleri, uygulamanın kontrollü bir demo değil, ağır sanayi koşullarında sürdürülen gerçek bir üretim denemesi olduğunu ortaya koydu.

Deneme süreci, insansı robotların aylara yayılan vardiya düzenine uyum sağlayabildiğini gösterirken, tasarım sınırlamalarını da net biçimde açığa çıkardı. Figure AI, özellikle kol yapısında yaşanan ısıl ve mekanik sorunlardan elde edilen verilerin, bir sonraki nesil Figure 03 mimarisini doğrudan şekillendirdiğini açıkladı.

İlgili habere Buradan ulaşabilirsiniz.

En gelişmiş insansı robot Figure 03

Tam Boyutta Gör 2025’te insansı robot geliştirme yarışının en dikkat çekici adımlarından biri Figure AI’ın üçüncü nesil modeli Figure 03’ü tanıtması oldu. Baştan sona yeniden tasarlanan donanım ve yazılım mimarisi, şirketin Helix adlı Vision-Language-Action yapay zekâ sistemiyle doğrudan entegre çalışacak şekilde geliştirildi. Yüksek kare hızlı yeni kamera sistemi, genişletilmiş görüş alanı ve düşük gecikmeli görsel-motor kontrol yapısı, robotun karmaşık ve dağınık ortamlarda daha kararlı hareket edebilmesini hedefliyor. Figure AI, paylaştığı demoların teleoperasyon içermediğini özellikle vurgulayarak sistemin otonom yeteneklerine dikkat çekti.

Figure 03, yalnızca endüstriyel değil ev ortamı düşünülerek de tasarlanmış bir platform olarak konumlandırılıyor. Yumuşak tekstil kaplamalar, gelişmiş dokunma sensörleri, kablosuz endüktif şarj ve daha güçlü ses sistemi, robotun insanlarla aynı yaşam alanında güvenli ve doğal biçimde etkileşime girmesini amaçlıyor.

İlgili habere Buradan ulaşabilirsiniz.

İnsan gibi yüze sahip robotlar yolda

Tam Boyutta Gör 2025’te insansı robotlara yönelik en çok konuşulan gelişmelerden birisi de Çin merkezli AheadForm’un insan yüzünü neredeyse ayırt edilemeyecek düzeyde taklit edebilen robot başını tanıtması oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda robotun doğal göz kırpma, bakış yönlendirme ve mimik tepkileri sergilemesi, teknolojinin “tekinsiz vadi” sınırına ne kadar yaklaştığını gözler önüne serdi. Yirmi beş mikro motorla çalışan yüz mekanizması, biyonik hareket sistemi ve yapay zeka destekli kontrol altyapısı insansı robotların yalnızca fiziksel değil, duygusal ifadelerde de ilerlediğini gösterdi.

İlgili habere Buradan ulaşabilirsiniz.

Tek nefeste 106 kilometre yürüyen robot

Tam Boyutta Gör 2025’te insansı robotların dayanıklılık sınırlarını zorlayan gelişme de yine Çin’den geldi. AgiBot’un A2 modeli, Suzhou-Şanghay rotasında tek nefeste 106 kilometre yürüyerek Guinness Dünya Rekorunu kırdı. Üç gün süren yolculuk boyunca robot, değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde hiç kapanmadan ilerledi ve asfalt, köprü, eğimli yollar ve düşük ışıklı alanlar gibi çeşitli zemin koşullarında denge ve dayanıklılığını korudu. 175 cm boyunda ve 55 kg ağırlığındaki A2, yapay zeka destekli algılama sistemleriyle trafik kurallarına uyarak güvenli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İlgili habere Buradan ulaşabilirsiniz.

Ev işlerini öğrenen insansı robot

Tam Boyutta Gör 2025 yılında insansı robotların ana hedfelerinden birisi de evlerimiz oldu. Bu bağlamda 1X Technologies’in NEO modelinin ön siparişe açtı. 168 cm boyunda ve 30 kg ağırlığındaki NEO, kapı açma, eşyaları taşıma ve ışıkları kontrol etme gibi temel ev işlerini otonom olarak yerine getirebiliyor. Daha karmaşık görevler ise teleoperatörler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

NEO, 22 eklem serbestliğine sahip elleri ve güçlü motorları sayesinde 70 kilograma kadar yük kaldırabiliyor. Tek şarjla dört saat kullanım sunarken, gerektiğinde kendi bataryasını kablosuz olarak şarj edebiliyor. Robot, görsel tanıma, sesli komut algılama ve hafızalı bir dil modeliyle donatılmış olup, ev işlerini kolaylaştırmanın yanı sıra konuşulabilir bir dijital arkadaş rolünü de üstlenebiliyor. 20.000 dolarlık fiyatıyla satışa sunulan NEO’nun bulaşık makinesini boşaltması beş dakika, çamaşır katlamak 15 dakika civarında sürüyor.

İlgili habere Buradan ulaşabilirsiniz.

Optimus insan gibi koşmaya başladı

Tam Boyutta Gör Gerimizde bırakacağımız yılda Tesla’nın Optimus robotları da öne çıktı. Yapılan son paylaşımda ise Optimus modelinin insan benzeri koşu yeteneği gösterildi. 180 cm boyunda ve 73 kg ağırlığındaki robot, 40’tan fazla eklem hareketi ve 11 serbestlik derecesine sahip elleriyle laboratuvar zemininde koordineli bir şekilde koştu. Paylaşılan videolar, robotun denge, yürüyüş kontrolü ve koordinasyon becerilerinde kayda değer ilerlemeyi gözler önüne serdi.

Optimus, 2,3 kWh kapasiteli bataryasıyla verimli enerji kullanımı sağlarken, Tesla gelecekte robotları seri üretime almayı ve fiyatlarını 20.000-30.000 dolar aralığında tutmayı planlıyor.

İlgili habere Buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçek insan sanılan robot

Tam Boyutta Gör 2025’te insansı robotlar sahne performanslarıyla da dikkat çekerken Xpeng’in yeni nesil Iron modeli sosyal medyanın gündemine oturdu. 178 cm boyunda ve 70 kg ağırlığındaki robot, podyum yürüyüşünü andıran doğal ve akıcı hareketleriyle izleyenleri şaşırttı. Ayak parmaklarına eklenen pasif serbestlik dereceleri sayesinde denge ve yürüyüşü insan benzeri bir şekilde sağlanan Iron, sahnedeki gerçekçiliğiyle birçok kişiyi robot mu yoksa insan mı olduğu konusunda yanılttı.

Robotun donanımı, biyomekanik kas sistemi, esnek yapay deri, 22 serbestlik derecesine sahip eller ve baş kısmındaki 3D kavisli ekran ile destekleniyor. Kalbinde Xpeng’in ikinci nesil VLA (Vision-Language-Action) modeli bulunan Iron, üç Turing AI çipi ile 2250 TOPS işlem gücü sağlıyor. Katı hal bataryalarla uzun süreli ve güvenli enerji kullanımı mümkün kılınırken robotun endüstriyel testleri 2025’te başlamış olup 2026 sonuna kadar seri üretime geçmesi hedefleniyor.

İlgili habere Buradan ulaşabilirsiniz.

Bataryaları robotlar üretemeye başladı

Tam Boyutta Gör 2025’te insansı robotların endüstriyel üretimde kullanımı açısından öne çıkan gelişmelerden birisi de Çinli batarya devi CATL’in i Luoyang tesisinde hayata geçti. Şirkete göre batarya paketlerinin son test ve yüksek gerilim bağlantı aşamalarında görev yapan insansı robotlar, güvenlik risklerini azaltırken üretim verimliliği ve kaliteyi artırıyor. Gelişmiş görsel algılama ve yapay zeka sistemleri sayesinde robotlar, bağlantı noktalarındaki farklılıkları anlık olarak algılayıp hareketlerini optimize edebiliyor.

CATL’a göre robotlar, deneyimli insan çalışanlarla benzer hız ve yüzde 99’un üzerinde bağlantı başarısı sağlarken, hataları anında tespit edip denetim moduna geçebiliyor. Farklı batarya modelleriyle kesintisiz çalışabilen sistemler, manuel çalışmaya kıyasla günlük iş yükünü yaklaşık üç kat artırıyor.

İlgili habere Buradan ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

2025’te öne çıkan insansı robot gelişmeleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: