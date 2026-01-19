Giriş
    2025'te otomotiv üretimi ve ihracatı yüzde 4 arttı

    Paylaşılan resmi verilere göre 2025 yılında Türkiye'nin otomotiv üretimi ve ihracatı 2024'e göre yüzde 4 arttı. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 4 azaldı.

    2025'te otomotiv üretimi ve ihracatı yüzde 4 arttı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı ve 1 milyon 419 bin 464 adede ulaştı.

    Geçen yıl otomobil üretimi yüzde 4 azalarak 872 bin 539 adet olarak gerçekleşti. 2025 yılında ticari araç grubunda üretim bir önceki yıla göre yüzde 19, hafif ticari araç grubunda yüzde 21, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 1 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti.

    2025 yılı ihracatı 41.5 milyar dolar oldu

    2025 yılında otomotiv ihracatı bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 4 artarak 1 milyon 57 bin 920 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 28 oranında arttı.

    Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2025’te toplam otomotiv ihracatı 41.5 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 4 artışla 11,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 oranında arttı.

