2025’te oyunları ucuza alma yolları

Tam Boyutta Gör Oyun kütüphaneni büyütürken tasarruf etmek mi istiyorsun? Bunu yapmanın en pratik yollarından biri hediye kartlarıdır. Platforma yeni katıldıysanız veya oyun bütçenizi daha verimli kullanmanın yollarını arıyorsanız, hediye kartlarıyla herhangi bir platformda oyunları daha ucuza satın almanın mantıklı yolunu burada bulabilirsiniz.

1. Ön ödemeli hediye kartlarında indirimleri takip edin

Çeşitli platformlarda tasarruf etmenin akıllıca bir yolu, indirimli hediye kartlarını takip etmektir. Örneğin Xbox hediye kartını ele alalım: Eneba gibi dijital pazar yerleri genellikle bu kartları piyasa değerinden daha ucuza satar. Anında tasarruf, işte bu kadar basit!

Uzman tavsiyesi: Özellikle düzenli olarak yeni oyunlar veya oyun içi içerikler satın alıyorsanız, bu küçük tasarruflar zamanla büyük miktarlara ulaşır.

2. Büyük Harcamalar için Hediye Kartlarını Biriktirin

Oyunları daha ucuza satın almanın bir başka harika yolu da birden fazla hediye kartını biriktirmektir. Oyun platformları, hesabınıza uygulayabileceğiniz hediye kartı sayısını sınırlamaz, bu nedenle iyi bir fırsat bulursanız birkaç kartı alıp kullanarak bakiyenizi artırın. Böylece, büyük bir indirim olduğunda veya uzun süredir takip ettiğiniz bir oyunun fiyatı düştüğünde, kullanıma hazır bol miktarda krediniz olur.

Bu strateji, Black Friday gibi büyük indirim etkinliklerinde özellikle kullanışlıdır. Daha ucuz hediye kartlarını indirimli fiyatlarla biriktirerek, tasarruf miktarınızı ikiye katlar ve en sevdiğiniz oyunları normal fiyatlarının çok altında bir fiyata satın alırsınız.

3. Abonelikler için Ön Ödemeli Kartları Kullanın

Xbox Game Pass, aylık abonelik ücreti karşılığında yüzlerce oyun sunan, oyun dünyasındaki en iyi fırsatlardan biridir. Ancak Game Pass aboneliğinizin ücretini Xbox hediye kartlarıyla ödeyebileceğinizi biliyor muydunuz? Daha ucuz hediye kartlarıyla, Game Pass'i daha ucuza alabilir ve tam fiyat ödemeden geniş bir oyun kütüphanesine erişebilirsiniz.

Bu strateji diğer abonelikler için de geçerlidir. Dolayısıyla, konsol deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, abonelik ücretlerini hediye kartlarıyla ödemek akıllıca bir tasarruf yöntemidir.

4. Hediye Kartlarıyla Sezonluk ve Haftalık İndirimlerden En İyi Şekilde Faydalanın

Konsollar sık sık haftalık indirimler yapar ve ön ödemeli hediye kartları bu indirimlerden en iyi şekilde yararlanmak için mükemmel bir yoldur. Bağımsız oyunlardan gişe rekorları kıran oyunlara kadar her şeyi kolayca elde etmek için mükemmel bir fırsattır.

Hediye kartlarınızı önceden hazırladıysanız, bu indirimler daha da cazip hale gelir. %50 indirimli bir oyun satın alıp, nominal değerinden %10 daha ucuza satın aldığınız hediye kartını kullandığınızı düşünün. Bu, tam anlamıyla bir kazan-kazan durumudur.

5. Mikro işlemler ve DLC'ler için idealdir

Ön ödemeli kartlar, tam sürüm oyunların yanı sıra, oyun içi içeriklerin (örneğin, görünümler, sezon geçişleri veya DLC'ler) satın alınması için de idealdir. Küçük tutarlı satın alımları kredi kartınıza yüklemek yerine, önceden yüklenmiş hediye kartı bakiyenizi kullanın. Özellikle hediye kartlarını indirimli olarak satın aldıysanız, mikro işlemleri yönetmenin daha bütçe dostu bir yoludur.

Bu şekilde, oyun içi öğelere fazla para harcamamış olursunuz; hediye kartlarında zaten biriktirdiğiniz parayı kullanmış olursunuz. Bu, maliyetleri düşürmenin zor ama etkili bir yoludur, özellikle de Fortnite, Apex Legends veya Call of Duty gibi oyunların hayranıysanız, çünkü bu oyunlarda oyun içi satın alımlar deneyimin önemli bir parçasıdır.

Ön Ödemeli Kartlarla Daha Fazla Birikim Yapın

Ön ödemeli hediye kartları, oyunları daha ucuza satın almanın en iyi yollarından biridir ve bunları indirimlerle birleştirirseniz, tasarruflarınız çok büyük olabilir. Eneba gibi dijital pazar yerlerinden daha ucuz kartlar satın alırken veya Game Pass ve abonelikler için ödeme yaparken, ön ödemeli hediye kartları size kolaylık ve tasarruf fırsatı sunar. Ayrıca, hediye vermeyi (veya hediye almayı!) fazlasıyla kolaylaştırır.

Bu nedenle, bir dahaki sefere Xbox, PlayStation, Steam veya Nintendo'da oyun satın almak istediğinizde, hediye kartı satın almanın tüm oyunlarla ilgili büyük tasarruflar elde etmenin bir yolu olabileceğini unutmayın.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

