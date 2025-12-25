Giriş
    2025'te PlayStation Plus'a eklenen tüm oyunlar: Toplam değeri 5500 dolar!

    Sony'nin 2025 yılında PlayStation Plus abonelerine sunduğu oyunların toplam değeri 5500 doları aştı. PS Plus'taki ücretsiz oyunların toplam sayısı ise son 12 ayda az da olsa artış gösterdi.

    PlayStation Plus ücretsiz oyunları 2025 liste Tam Boyutta Gör
    PlayStation Plus üyeleri, 2025’te Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 ve daha birçok harika oyunu deneyimledi. PS Plus oyunları, Essential, Extra ve Premium olmak üzere üç kademeye sunuluyor.

    PS Plus aboneleri, 2025 yılı boyunca toplam değeri yaklaşık 5500 dolar olan 160'tan fazla oyun deneyimleme şansı buldu. 2025'te PS Plus Essential aboneliğindeki önemli oyunlar arasında; Dragon Age: The Veilguard, Dead Island 2, Lies of P, Alan Wake 2 ve The Outlast Trials yer alıyor. Yıl boyunca, Extra ve Premium kataloğunda God of War: Ragnarok, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Mirage ve Star Wars Jedi: Survivor gibi büyük oyunlar yer aldı. İşte 2025’te PlayStation Plus’a eklenen tüm oyunlar:

    PlayStation Plus Ocak 2025 Oyunları

    PS Plus Ocak 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5
    • Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4
    • The Stanley Parable: Ultra Deluxe | PS4, PS5

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • God of War Ragnarök | PS4, PS5
    • Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5
    • Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5
    • SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5
    • Sayonara Wild Hearts | PS4
    • ANNO: Mutationem | PS4, PS5
    • Orcs Must Die 3 | PS4, PS5
    • Citizen Sleeper | PS4, PS5
    • Poker Club | PS4

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4, PS5
    • Medievil II | PS4, PS5

    PlayStation Plus Şubat 2025 Oyunları

    PS Plus Şubat 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • Payday 3 | PS5
    • High on Life | PS4, PS5
    • Pac-Man World Re-Pac | PS4, PS5
    • PlayStation Plus Extra and Premium/Deluxe
    • Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5
    • TopSpin 2K25 | PS4, PS5
    • Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5
    • SaGa Frontier Remastered | PS4
    • Somerville | PS4, PS5
    • Tin Hearts | PS4, PS5
    • Mordhau | PS4, PS5

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Patapon 3 | PS4, PS5
    • Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

    PlayStation Plus Mart 2025 Oyunları

    PS Plus Mart 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • Dragon Age: The Veilguard | PS5
    • Sonic Colors: Ultimate | PS4
    • Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | PS4, PS5

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • UFC 5 | PS5
    • Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5
    • Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4
    • Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5
    • Arcade Paradise | PS4, PS5
    • Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5
    • You Suck at Parking | PS4, PS5
    • Syberia – The World Before | PS4, PS5

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Arcade Paradise VR | PS VR2
    • Armored Core | PS4, PS5
    • Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5
    • Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5

    PlayStation Plus Nisan 2025 Oyunları

    PS Plus Nisan 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • RoboCop: Rogue City | PS5
    • The Texas Chain Saw Massacre | PS4, PS5
    • Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory | PS4

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • Hogwarts Legacy | PS4, PS5
    • Blue Prince | PS5
    • Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | PS5
    • EA Sports PGA Tour | PS5
    • Battlefield 1 | PS4
    • PlateUp! | PS4, PS5

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Alone in the Dark 2 | PS4, PS5
    • War of the Monsters | PS4, PS5

    PlayStation Plus Mayıs 2025 Oyunları

    PS Plus Mayıs 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • Ark: Survival Ascended | PS5
    • Balatro | PS5, PS4
    • Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • Sand Land | PS4, PS5
    • Soul Hackers 2 | PS5
    • Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4, PS5
    • Battlefield V | PS4
    • S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5
    • Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5
    • Humankind | PS4, PS5
    • Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5
    • Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Battle Engine Aquila | PS4, PS5

    PlayStation Plus Haziran 2025 Oyunları

    PS Plus Haziran 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • NBA 2K25 | PS4, PS5
    • Alone in the Dark | PS5
    • Bomb Rush Cyberfunk | PS4, PS5
    • Destiny 2: The Final Shape | PS4, PS5

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • FBC: Firebreak | PS5
    • Battlefield 2042 | PS4, PS5
    • Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | PS5
    • theHunter: Call of the Wild | PS4
    • We Love Katamari Reroll + Royal Reverie | PS4, PS5
    • Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes | PS4, PS5
    • Train Sim World 5 | PS4, PS5
    • Endless Dungeon Definitive Edition | PS4, PS5

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Deus Ex: The Conspiracy | PS4, PS5

    PlayStation Plus Temmuz 2025 Oyunları

    PS Plus Temmuz 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • Diablo IV | PS5, PS4
    • The King of Fighters XV | PS5, PS4
    • Jusant | PS5   

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • Cyberpunk 2077 | PS5, PS4
    • Abiotic Factor | PS5
    • Banishers: Ghosts of New Eden | PS5
    • Bluey: The Videogame | PS5, PS4
    • Planet Zoo | PS5
    • Risk of Rain 2 | PS5, PS4
    • Tropico 6 | PS5, PS4
    • New World: Aeternum | PS5

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Twisted Metal 3 | PS5, PS4
    • Twisted Metal 4 | PS5, PS4

    PlayStation Plus Ağustos 2025 Oyunları

    PS Plus Ağustos 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • Lies of P | PS5, PS4
    • Day Z | PS4
    • My Hero One’s Justice 2 | PS4

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • Mortal Kombat 1 | PS5
    • Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4
    • Sword of the Sea | PS5
    • Earth Defense Force 6 | PS5, PS4
    • Unicorn Overlord | PS5, PS4
    • Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4
    • Indika | PS5
    • Harold Halibut | PS5
    • Coral Island | PS5

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Resident Evil 2 | PS5, PS4
    • Resident Evil 3 | PS5, PS4

    PlayStation Plus Eylül 2025 Oyunları

    PS Plus Eylül 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • Psychonauts 2 | PS4
    • Stardew Valley | PS4
    • Viewfinder | PS4, PS5

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • WWE 2K25 | PS5, PS4
    • Persona 5 Tactica | PS5, PS4
    • Green Hell | PS5, PS4
    • Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4
    • Crow Country | PS5, PS4
    • The Invincible | PS5
    • Conscript | PS5

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4

    PlayStation Plus Ekim 2025 Oyunları

    PS Plus Ekim 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • Alan Wake 2 | PS5
    • Goat Simulator 3 | PS4, PS5
    • Cocoon | PS4, PS5

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • Silent Hill 2 | PS5
    • Until Dawn | PS5
    • V Rising | PS5
    • Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4
    • As Dusk Falls | PS5, PS4
    • Wizard with a Gun | PS5

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Tekken 3 | PS5, PS4

    PlayStation Plus Kasım 2025 Oyunları

    PS Plus Kasım 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • Stray | PS4, PS5
    • EA Sports WRC 24 | PS5
    • Totally Accurate Battle Simulator | PS4, PS5

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • Grand Theft Auto V | PS5, PS4
    • Pacific Drive | PS5
    • Still Wakes the Deep | PS5
    • Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4
    • Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4
    • The Talos Principle 2 | PS5
    • Monster Jam Showdown | PS5, PS4
    • MotoGP 25 | PS5, PS4
    • Red Dead Redemption

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4

    PlayStation Plus Aralık 2025 Oyunları

    PS Plus Aralık 2025 Oyunları listesi Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus Essential

    • LEGO Horizon Adventures | PS5
    • Killing Floor 3 | PS5
    • The Outlast Trials | PS4, PS5
    • Synduality Echo of Ada | PS5
    • Neon White | PS4, PS5

    PlayStation Plus Extra & Premium/Deluxe

    • Assassin’s Creed Mirage | PS5, PS4
    • Skate Story
    • Wo Long: Fallen Dynasty | PS5, PS4
    • Granblue Fantasy: Relink | PS5, PS4
    • Planet Coaster 2 | PS5
    • Cat Quest III | PS5, PS4
    • Lego Horizon Adventures | PS5
    • Paw Patrol: Grand Prix | PS5, PS4
    • Paw Patrol World | PS5, PS4

    PlayStation Plus Premium/Deluxe

    • Soulcalibur III | PS5, PS4

    PS Plus Essential, oyunculara aylık ücretsiz oyunlar veriyor. PlayStation Plus Extra, oyunculara Essential avantajlarının yanı sıra PS5 ve PS4 oyunlarını içeren bir oyun kataloğu sunuyor. PS Premium/Deluxe, Extra ve Essential avantajlarının yanı sıra klasikler kataloğunu ve oyunların deneme sürümlerini açıyor ve buluttan oynama imkanı veriyor. Hangi aboneliği seçerseniz seçin çevrimiçi çok oyunculu oyunlar, indirimler ve bulut depolama sunuluyor.

