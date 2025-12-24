Apple'ın 2025'te satıştan kaldırdığı tüm cihazlar

iPhone'lar
iPhone SE, Mart 2016'da piyasaya sürüldü. Bu modelin tasarımı büyük ölçüde iPhone 5s'e dayanıyordu ve temel özellikleri arasında 4 inç ekran, Touch ID’li ana düğme ve eğimli kenarlara sahip alüminyum ve cam çerçeve yer alıyordu. Ancak cihaz, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'tan alınan daha yeni A9 çipiyle çalışıyordu.
Apple, 2020 ve 2022 yıllarında sırasıyla iki iPhone SE modeli daha piyasaya sürdü ve bu cihazlar iPhone 8'e benzer bir tasarıma sahipti.
Hem iPhone 14 Plus hem de iPhone 15 Plus bu yıl piyasadan kaldırıldı. iPhone 16 Plus'ın da kaldırılması an meselesi. Apple'ın yakın gelecekte başka bir Plus modeli piyasaya sürmesi beklenmiyor. Büyük ekran isteyen ve Pro modelleri tercih etmeyenler için şu anda en iyi iPhone Plus, Apple'ın akıllı telefon serisinde ultra ince iPhone Air ile fiilen değiştirildi.
Bu yıl satıştan kaldırılan tüm iPhone modelleri
- iPhone 16 Pro Max (yerine iPhone 17 Pro Max geçti)
- iPhone 16 Pro (yerine iPhone 17 Pro geçti)
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (yerine iPhone 16e geçti)
iPad’ler
Bu yıl satıştan kaldırılan tüm iPad modelleri
- M4 çipli iPad Pro (M5 çiple güncellendi)
- M2 çipli iPad Air (M3 çiple güncellendi)
- iPad 10 (A16 çiple güncellendi)
Apple Watch’lar
Bu yıl satıştan kaldırılan Apple Watch modelleri
- Apple Watch Ultra 2 (yerine Apple Watch Ultra 3 geçti)
- Apple Watch Series 10 (yerine Apple Watch Series 11 geçti)
- Apple Watch SE 2 (yerine Apple Watch SE 3 geçti)
Mac’ler
- M2 Max ve M2 Ultra çipli Mac Studio (M4 Max ve M3 Ultra çiplerle güncellendi)
- M4 çipli 14 inç MacBook Pro (M5 çiple güncellendi)
- M3 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air (M4 çiple güncellendi)
- M2 çipli 13 inç MacBook Air
Apple, bazı aksesuarlarını da mağazalarından kaldırdı. En önemlisi kalp atış hızını algılama özelliğiyle öne çıkan AirPods Pro 3 gelince Pro 2 modeli satıştan kaldırıldı.