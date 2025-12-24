Apple'ın 2025'te satıştan kaldırdığı tüm cihazlar

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl satıştan kaldırılan Apple ürünlerinin çoğu, güncel işlemciye sahip yeni modelle değiştirildi. Ancak, iPhone 16e piyasaya sürüldüğünde iPhone SE serisi tamamen satıştan kaldırıldı, iPhone Plus serisi de aşamalı olarak piyasadan çekiliyor. Tabii ki iPhone’lar dışında da pek çok cihaz ya satıştan kaldırılan ürünler listesine eklendi ya da klasik ürünler arasına katıldı.

iPhone'lar

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16e'yi tanıttıktan sonra üçüncü nesil iPhone SE’yi satıştan kaldırdı. Apple artık Home düğmesi, Touch ID, LCD ekran, 6 inçten küçük ekran boyutu ve Lightning bağlantı noktasına sahip hiçbir iPhone modeli satmıyor.

iPhone SE, Mart 2016'da piyasaya sürüldü. Bu modelin tasarımı büyük ölçüde iPhone 5s'e dayanıyordu ve temel özellikleri arasında 4 inç ekran, Touch ID’li ana düğme ve eğimli kenarlara sahip alüminyum ve cam çerçeve yer alıyordu. Ancak cihaz, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'tan alınan daha yeni A9 çipiyle çalışıyordu.

Apple, 2020 ve 2022 yıllarında sırasıyla iki iPhone SE modeli daha piyasaya sürdü ve bu cihazlar iPhone 8'e benzer bir tasarıma sahipti.

Hem iPhone 14 Plus hem de iPhone 15 Plus bu yıl piyasadan kaldırıldı. iPhone 16 Plus'ın da kaldırılması an meselesi. Apple'ın yakın gelecekte başka bir Plus modeli piyasaya sürmesi beklenmiyor. Büyük ekran isteyen ve Pro modelleri tercih etmeyenler için şu anda en iyi iPhone Plus, Apple'ın akıllı telefon serisinde ultra ince iPhone Air ile fiilen değiştirildi.

Bu yıl satıştan kaldırılan tüm iPhone modelleri

iPhone 16 Pro Max (yerine iPhone 17 Pro Max geçti)

iPhone 16 Pro (yerine iPhone 17 Pro geçti)

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (yerine iPhone 16e geçti)

iPad’ler

Tam Boyutta Gör Bu yıl iPad serisi yeni işlemcilerle güncellendi. iPad Pro, iPad Air ve uygun fiyatıyla öne çıkan giriş seviyesi iPad, daha hızlı çiplerle güçlendirildi ancak tasarımda büyük bir değişikliğe gidilmedi.

Bu yıl satıştan kaldırılan tüm iPad modelleri

M4 çipli iPad Pro (M5 çiple güncellendi)

M2 çipli iPad Air (M3 çiple güncellendi)

iPad 10 (A16 çiple güncellendi)

Apple Watch’lar

Tam Boyutta Gör Apple Watch Series 11, artık satışta olmayan Series 10'a göre çok küçük bir yükseltme sunarken, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 daha anlamlı değişiklikler getirdi. Ancak en yeni Apple Watch modellerinin hiçbirinde yeni çip bulunmuyor.

Bu yıl satıştan kaldırılan Apple Watch modelleri

Apple Watch Ultra 2 (yerine Apple Watch Ultra 3 geçti)

Apple Watch Series 10 (yerine Apple Watch Series 11 geçti)

Apple Watch SE 2 (yerine Apple Watch SE 3 geçti)

Mac’ler

Tam Boyutta Gör

M2 Max ve M2 Ultra çipli Mac Studio (M4 Max ve M3 Ultra çiplerle güncellendi)

M4 çipli 14 inç MacBook Pro (M5 çiple güncellendi)

M3 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air (M4 çiple güncellendi)

M2 çipli 13 inç MacBook Air

Apple, bazı aksesuarlarını da mağazalarından kaldırdı. En önemlisi kalp atış hızını algılama özelliğiyle öne çıkan AirPods Pro 3 gelince Pro 2 modeli satıştan kaldırıldı.

