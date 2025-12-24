Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın 2025'te satıştan kaldırdığı tüm cihazlar

    Apple, 2025'te birçok yeni ürün tanıttı ancak bu yıl da bazı popüler cihazlara veda ettik. iPhone'dan iPad'e ve Mac'e ve hatta aksesuarlara kadar satıştan kaldırılan ürünler oldu.

    2025'te satıştan kaldırılan Apple ürünleri Tam Boyutta Gör
    Bu yıl satıştan kaldırılan Apple ürünlerinin çoğu, güncel işlemciye sahip yeni modelle değiştirildi. Ancak, iPhone 16e piyasaya sürüldüğünde iPhone SE serisi tamamen satıştan kaldırıldı, iPhone Plus serisi de aşamalı olarak piyasadan çekiliyor. Tabii ki iPhone’lar dışında da pek çok cihaz ya satıştan kaldırılan ürünler listesine eklendi ya da klasik ürünler arasına katıldı.

    iPhone'lar

    2025'te satıştan kaldırılan iPhone modelleri Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16e'yi tanıttıktan sonra üçüncü nesil iPhone SE’yi satıştan kaldırdı. Apple artık Home düğmesi, Touch ID, LCD ekran, 6 inçten küçük ekran boyutu ve Lightning bağlantı noktasına sahip hiçbir iPhone modeli satmıyor.

    iPhone SE, Mart 2016'da piyasaya sürüldü. Bu modelin tasarımı büyük ölçüde iPhone 5s'e dayanıyordu ve temel özellikleri arasında 4 inç ekran, Touch ID’li ana düğme ve eğimli kenarlara sahip alüminyum ve cam çerçeve yer alıyordu. Ancak cihaz, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'tan alınan daha yeni A9 çipiyle çalışıyordu.

    Apple, 2020 ve 2022 yıllarında sırasıyla iki iPhone SE modeli daha piyasaya sürdü ve bu cihazlar iPhone 8'e benzer bir tasarıma sahipti.

    Hem iPhone 14 Plus hem de iPhone 15 Plus bu yıl piyasadan kaldırıldı. iPhone 16 Plus'ın da kaldırılması an meselesi. Apple'ın yakın gelecekte başka bir Plus modeli piyasaya sürmesi beklenmiyor. Büyük ekran isteyen ve Pro modelleri tercih etmeyenler için şu anda en iyi iPhone Plus, Apple'ın akıllı telefon serisinde ultra ince iPhone Air ile fiilen değiştirildi.

    Bu yıl satıştan kaldırılan tüm iPhone modelleri

    • iPhone 16 Pro Max (yerine iPhone 17 Pro Max geçti)
    • iPhone 16 Pro (yerine iPhone 17 Pro geçti)
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14
    • iPhone SE (yerine iPhone 16e geçti)

    iPad’ler

    2025'te satıştan kaldırılan Apple iPad modelleri Tam Boyutta Gör
    Bu yıl iPad serisi yeni işlemcilerle güncellendi. iPad Pro, iPad Air ve uygun fiyatıyla öne çıkan giriş seviyesi iPad, daha hızlı çiplerle güçlendirildi ancak tasarımda büyük bir değişikliğe gidilmedi.

    Bu yıl satıştan kaldırılan tüm iPad modelleri

    • M4 çipli iPad Pro (M5 çiple güncellendi)
    • M2 çipli iPad Air (M3 çiple güncellendi)
    • iPad 10 (A16 çiple güncellendi)

    Apple Watch’lar

    2025'te satıştan kaldırılan Apple Watch modelleri Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Series 11, artık satışta olmayan Series 10'a göre çok küçük bir yükseltme sunarken, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 daha anlamlı değişiklikler getirdi. Ancak en yeni Apple Watch modellerinin hiçbirinde yeni çip bulunmuyor.

    Bu yıl satıştan kaldırılan Apple Watch modelleri

    • Apple Watch Ultra 2 (yerine Apple Watch Ultra 3 geçti)
    • Apple Watch Series 10 (yerine Apple Watch Series 11 geçti)
    • Apple Watch SE 2 (yerine Apple Watch SE 3 geçti)

    Mac’ler

    2025'te satıştan kaldırılan tüm Mac modelleri Tam Boyutta Gör

    • M2 Max ve M2 Ultra çipli Mac Studio (M4 Max ve M3 Ultra çiplerle güncellendi)
    • M4 çipli 14 inç MacBook Pro (M5 çiple güncellendi)
    • M3 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air (M4 çiple güncellendi)
    • M2 çipli 13 inç MacBook Air

    Apple, bazı aksesuarlarını da mağazalarından kaldırdı. En önemlisi kalp atış hızını algılama özelliğiyle öne çıkan AirPods Pro 3 gelince Pro 2 modeli satıştan kaldırıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ara gaz nedir safari ağ bağlantısı kesildiği için sayfayı açamıyor lise mezunuyum askerliği nasıl tecil ettirebilirim geri geri giderken debriyaj fren antipollution fault nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum