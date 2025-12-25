2025 yılında 2.7 milyar dolarlık kripto para çalındı; Büyük bölümü Kuzey Kore'ye gidiyor

Tam Boyutta Gör 2025, kripto dünyası için oldukça inişli çıkışlı geçti. Bir yandan en güvenilir görünen kripto paraların bile düşüş yaşaması, diğer yandan bu teknolojinin en temel vaatlerinden olan merkeziyetsiz yapıdan giderek uzaklaşılması derken, sektör için pek arzulanmayan bir yıl geride kalıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi güvenlik tarafı da büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Aynı önceki iki yılda olduğu gibi 2025 yılında da milyarlarca dolarlık kripto varlık siber suçlular tarafından çalındı.

Blockchain analiz şirketleri Chainalysis, TRM Labs ve De.Fi tarafından bu hafta yayımlanan raporlara göre, 2025 yılı kripto para hırsızlığı açısından şimdiye kadarki en kötü yıl olarak kayda geçti. Yıl boyunca siber suçlular tarafından çalınan toplam kripto varlık miktarı 2,7 milyar dolara ulaştı. 2023’te çalınan 2,2 milyar doların ve 2023’teki 2 milyar doların da üzerine çıkan bu meblağ, kripto suçlarında endişe verici bir ivmelenmeye işaret ediyor.

Çalınan Kripto Paranın Yarısından Fazlası Kuzey Kore'ye Gidiyor

Bu artışın en dikkat çekici yönlerinden biri de saldırıların büyük bölümünün Kuzey Kore bağlantılı hacker grupları tarafından gerçekleştirilmiş olması. Rapora göre, 2025’te çalınan kripto varlıkların yaklaşık yüzde 60’ı, yani yaklaşık 1.6 milyar dolarlık kısmı, Kuzey Kore destekli siber suçluların eline geçti.

Üstelik bu bile iyimser bir analiz olabilir. Çünkü kesin olarak doğrulanamasa da Kuzey Kore ile bağlantılı olduğu düşünülen saldırılar da hesaba katıldığında Kuzey Koreli siber suçlular tarafından ele geçirilen miktarın 2 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Chainalysis’te ulusal güvenlik istihbaratından sorumlu isim olan Andrew Fierman, kripto paraların Kuzey Kore için neden bu kadar cazip olduğunu şu sözlerle özetliyor: Kripto varlıklar, küresel ölçekte 7/24 erişilebilir olmaları ve görece anonim yapıları sayesinde, yaptırımlar altındaki rejimler için benzersiz bir gelir kaynağı sunuyor.

Tek Bir Saldırıda 1,5 Milyar Dolar Kaybedildi

2025 yılındaki en büyük kripto saldırısı Şubat ayında yaşandı. Dubai merkezli kripto para borsası Bybit, gerçekleştirilen sofistike bir saldırı sonucunda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dijital varlığı kaybetti. FBI, bu saldırının arkasında Kuzey Kore’ye bağlı olduğu bilinen TraderTraitor (Jade Sleet) adlı hacker grubunun bulunduğunu açıkladı. Bu olay, hem tekil bir saldırıda çalınan en yüksek kripto miktarlarından biri olmasıyla hem de hedef alınan borsanın ölçeğiyle dikkat çekti.

2025’i önceki yıllardan ayıran bir diğer kritik nokta ise saldırı sayısındaki düşüşe rağmen çalınan toplam tutarın artmış olması. Chainalysis’e göre Kuzey Koreli hackerlar bu yıl daha az sayıda bilinen saldırı gerçekleştirdi. Buna karşın hedef aldıkları platformlar daha büyük ve kritik olduğu için tek bir saldırıdan elde edilen kazanç ciddi şekilde yükseldi. Bu durum, hacker gruplarının hem teknik yetkinliklerini artırdığını hem de daha stratejik hedefler seçmeye başladığını gösteriyor.

Bybit saldırısının yanı sıra, yıl boyunca kripto sektörünü sarsan başka büyük ihlaller de yaşandı. Mayıs ayında merkeziyetsiz borsa Cetus, likidite hesaplamalarında kullanılan ortak bir matematik kütüphanesindeki açıktan faydalanılması sonucu 223 milyon dolar kaybetti. Kasım ayında Ethereum tabanlı Balancer protokolü, akıllı sözleşme kodundaki hassas bir yuvarlama hatası nedeniyle 128 milyon dolarlık bir kayba uğradı. Ocak ayında ise Singapur merkezli Phemex borsasının, 16 farklı blok zinciri üzerindeki cüzdanların boşaltılması sonucu 73 milyon doların üzerinde varlığı çalındı.

Güvenlik uzmanları, kripto endüstrisinin artık reaktif önlemlerle yetinemeyeceği konusunda hemfikir. Akıllı sözleşme denetimlerinin sıklaştırılması, zincir üstü varlık takibinin güçlendirilmesi ve özellikle merkeziyetsiz finans platformlarında siber güvenliğin daha ciddiye alınması gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde 2025’te kırılan bu rekorun, önümüzdeki yıllarda yeni ve daha büyük rekorlarla aşılması kaçınılmaz görünüyor.

