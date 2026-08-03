2026 - 2026 futbol sezonunda hangi lig hangi kanalda? Maçlar nasıl izlenir?

⚽️ Süper Lig hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig nasıl izlenir?
2026 - 2027 sezonu Süper Lig maçları Digiturk ve TOD TV’de yayınlanacak. Bu sezon Trendyol Süper Lig maçlarını BeIN Sports, BeIN Connect ve TOD platformlarından izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig maçlarını Digiturk yayınlayacak. Premier Lig’i BeIN Sports ve TOD’da canlı olarak izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga Ligi hangi kanalda?
Geçen sene S Sport ve Tivibu Spor’da yayınlanan Almanya Ligi'nin yeni sezondaki tek adresi S Sport olacak. S Sport ile Tivibu arasındaki anlaşmanın sonlandırıldığı duyuruldu. S Sport kanallarını S Sport Plus, Turkcell TV+ ve Disney+ platformlarından seyredebilirsiniz.
HT Spor’dan atak: Lig ve kupa maçları şifresiz yayınlanacak
Bu sene şifresiz maç izlemek isteyen futbol severlerine müjde HT Spor'dan geldi. Şifresiz ve ücretsiz yayın yapan HT Spor'da Hollanda Ligi, Suudi Arabistan Ligi, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa maçları canlı olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi maçları TRT’de
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026/2027 UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları TRT ekranlarında yayınlanacak. Türk takımlarının maçları ve haftada bir maç TRT 1 ve TRT Spor’da ücretsiz olarak izlenebilecek. Tüm maçlar için Tabii Spor paketine üye olmak gerekecek.
Hangi maçlar şifresiz? Şifresiz maçlar hangi kanalda?
- TRT 1, TRT Spor: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere FA Cup, İtalya Kupası
- ATV, A Spor: Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa
- HT Spor: Hollanda Ligi, Suudi Arabistan Ligi, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa
Digiturk ve TOD'da hangi ligler yayınlanacak?
- Süper Lig
- TFF 1. Lig
- İngiltere Premier Lig
- Fransa Ligue 1
- Portekiz Ligi
S Sport'ta hangi ligler yayınlanacak?
- Almanya Bundesliga
- İspanya La Liga
- İtalya Serie A
- Hollanda Ligi
- Suudi Arabistan Ligi
- İskoçya Ligi
|Kanal
|Lig
|Süper Lig
|Digiturk, BeIN Connect, TOD TV
|TFF 1. Lig
|TRT Spor, Digiturk, BeIN Connect, TOD TV
|Ziraat Türkiye Kupası
|A Spor, ATV
|TFF 2. Lig
|Tivibu Spor
|TFF 3. Lig
|Tivibu Spor
|İngiltere Premier Lig
|Digiturk, BeIN Connect, TOD TV
|İspanya La Liga
|S Sport, S Sport Plus
|Almanya Bundesliga
|S Sport, S Sport Plus
|İtalya Serie A
|S Sport, S Sport Plus
|Fransa Ligue 1
|Digiturk, BeIN Connect, TOD TV
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|TRT, Tabii Spor
|UEFA Avrupa Ligi
|TRT, Tabii Spor
|UEFA Konferans Ligi
|TRT, Tabii Spor
|Hollanda Ligi
|HT Spor, S Sport, S Sport Plus
|Suudi Arabistan Ligi
|HT Spor, S Sport, S Sport Plus
|Portekiz Ligi
|Digiturk, BeIN Connect, TOD TV
|İskoçya Ligi
|S Sport, S Sport Plus
|Brezilya Ligi
|D-Smart
|Arjantin Ligi
|D-Smart
|Asya Şampiyonlar Ligi
|D-Smart
|İngiltere FA Cup
|TRT Spor, Tabii Spor
|İspanya Kral Kupası
|HT Spor
|İtalya Lig Kupası
|TRT Spor Tabii Spor
|İspanya Süper Kupa
|HT Spor
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