2026 - 2026 futbol sezonunda hangi lig hangi kanalda? Maçlar nasıl izlenir?

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Tam Boyutta Gör Futbolda 2026 - 2027 sezonu başlıyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da liglerin yayın haklarında değişiklikler var. Yeni sezonda “Hangi lig hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yayın kuruluşları tarafından yapılan resmi duyurulara göre maçların yayınlanacağı kanalları ve platformları sizin için bir araya getirdik.

⚽️ Süper Lig hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig nasıl izlenir?

2026 - 2027 sezonu Süper Lig maçları Digiturk ve TOD TV’de yayınlanacak. Bu sezon Trendyol Süper Lig maçlarını BeIN Sports, BeIN Connect ve TOD platformlarından izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig maçlarını Digiturk yayınlayacak. Premier Lig’i BeIN Sports ve TOD’da canlı olarak izleyebilirsiniz.

Almanya Bundesliga Ligi hangi kanalda?

Geçen sene S Sport ve Tivibu Spor’da yayınlanan Almanya Ligi'nin yeni sezondaki tek adresi S Sport olacak. S Sport ile Tivibu arasındaki anlaşmanın sonlandırıldığı duyuruldu. S Sport kanallarını S Sport Plus, Turkcell TV+ ve Disney+ platformlarından seyredebilirsiniz.

S Sport kanalları Disney Plus’a ekleniyor: Canlı maç dönemi başlı 1 hf. önce eklendi

HT Spor’dan atak: Lig ve kupa maçları şifresiz yayınlanacak

Bu sene şifresiz maç izlemek isteyen futbol severlerine müjde HT Spor'dan geldi. Şifresiz ve ücretsiz yayın yapan HT Spor'da Hollanda Ligi, Suudi Arabistan Ligi, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa maçları canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları TRT’de

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026/2027 UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları TRT ekranlarında yayınlanacak. Türk takımlarının maçları ve haftada bir maç TRT 1 ve TRT Spor’da ücretsiz olarak izlenebilecek. Tüm maçlar için Tabii Spor paketine üye olmak gerekecek.

Hangi maçlar şifresiz? Şifresiz maçlar hangi kanalda?

TRT 1, TRT Spor : Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere FA Cup, İtalya Kupası

: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere FA Cup, İtalya Kupası ATV, A Spor : Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa

: Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa HT Spor: Hollanda Ligi, Suudi Arabistan Ligi, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa

Digiturk ve TOD'da hangi ligler yayınlanacak?

Süper Lig

TFF 1. Lig

İngiltere Premier Lig

Fransa Ligue 1

Portekiz Ligi

S Sport'ta hangi ligler yayınlanacak?

Almanya Bundesliga

İspanya La Liga

İtalya Serie A

Hollanda Ligi

Suudi Arabistan Ligi

İskoçya Ligi

Hangi Lig Hangi Kanalda 2026 - 2027 Kanal Lig Süper Lig Digiturk, BeIN Connect, TOD TV TFF 1. Lig TRT Spor, Digiturk, BeIN Connect, TOD TV Ziraat Türkiye Kupası A Spor, ATV TFF 2. Lig Tivibu Spor TFF 3. Lig Tivibu Spor İngiltere Premier Lig Digiturk, BeIN Connect, TOD TV İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus Almanya Bundesliga S Sport, S Sport Plus İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus Fransa Ligue 1 Digiturk, BeIN Connect, TOD TV UEFA Şampiyonlar Ligi TRT, Tabii Spor UEFA Avrupa Ligi TRT, Tabii Spor UEFA Konferans Ligi TRT, Tabii Spor Hollanda Ligi HT Spor, S Sport, S Sport Plus Suudi Arabistan Ligi HT Spor, S Sport, S Sport Plus Portekiz Ligi Digiturk, BeIN Connect, TOD TV İskoçya Ligi S Sport, S Sport Plus Brezilya Ligi D-Smart Arjantin Ligi D-Smart Asya Şampiyonlar Ligi D-Smart İngiltere FA Cup TRT Spor, Tabii Spor İspanya Kral Kupası HT Spor İtalya Lig Kupası TRT Spor Tabii Spor İspanya Süper Kupa HT Spor

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2026 - 2026 futbol sezonunda hangi lig hangi kanalda?

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