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    2026 - 2026 futbol sezonunda hangi lig hangi kanalda? Maçlar nasıl izlenir?

    2026 - 2027 sezonunda maçlar nasıl izlenir? Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, İspanya La Liga, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Tüm liglerin platform bilgilerini derledik.

    2026 - 2026 futbol sezonunda hangi lig hangi kanalda? Tam Boyutta Gör
    Futbolda 2026 - 2027 sezonu başlıyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da liglerin yayın haklarında değişiklikler var. Yeni sezonda “Hangi lig hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yayın kuruluşları tarafından yapılan resmi duyurulara göre maçların yayınlanacağı kanalları ve platformları sizin için bir araya getirdik.

    ⚽️ Süper Lig hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig nasıl izlenir?

    2026 - 2027 sezonu Süper Lig maçları Digiturk ve TOD TV’de yayınlanacak. Bu sezon Trendyol Süper Lig maçlarını BeIN Sports, BeIN Connect ve TOD platformlarından izleyebilirsiniz.

    İngiltere Premier Lig hangi kanalda?

    İngiltere Premier Lig maçlarını Digiturk yayınlayacak. Premier Lig’i BeIN Sports ve TOD’da canlı olarak izleyebilirsiniz.

    Almanya Bundesliga Ligi hangi kanalda?

    Geçen sene S Sport ve Tivibu Spor’da yayınlanan Almanya Ligi'nin yeni sezondaki tek adresi S Sport olacak. S Sport ile Tivibu arasındaki anlaşmanın sonlandırıldığı duyuruldu. S Sport kanallarını S Sport Plus, Turkcell TV+ ve Disney+ platformlarından seyredebilirsiniz.

    HT Spor’dan atak: Lig ve kupa maçları şifresiz yayınlanacak

    Bu sene şifresiz maç izlemek isteyen futbol severlerine müjde HT Spor'dan geldi. Şifresiz ve ücretsiz yayın yapan HT Spor'da Hollanda Ligi, Suudi Arabistan Ligi, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa maçları canlı olarak yayınlanacak.

    Şampiyonlar Ligi maçları TRT’de

    Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026/2027 UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları TRT ekranlarında yayınlanacak. Türk takımlarının maçları ve haftada bir maç TRT 1 ve TRT Spor’da ücretsiz olarak izlenebilecek. Tüm maçlar için Tabii Spor paketine üye olmak gerekecek.

    Hangi maçlar şifresiz? Şifresiz maçlar hangi kanalda?

    • TRT 1, TRT Spor: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere FA Cup, İtalya Kupası
    • ATV, A Spor: Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa
    • HT Spor: Hollanda Ligi, Suudi Arabistan Ligi, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa

    Digiturk ve TOD'da hangi ligler yayınlanacak?

    • Süper Lig
    • TFF 1. Lig
    • İngiltere Premier Lig
    • Fransa Ligue 1
    • Portekiz Ligi

    S Sport'ta hangi ligler yayınlanacak?

    • Almanya Bundesliga
    • İspanya La Liga
    • İtalya Serie A
    • Hollanda Ligi
    • Suudi Arabistan Ligi
    • İskoçya Ligi

    Hangi Lig Hangi Kanalda 2026 - 2027
    Kanal Lig
    Süper Lig Digiturk, BeIN Connect, TOD TV
    TFF 1. Lig TRT Spor, Digiturk, BeIN Connect, TOD TV
    Ziraat Türkiye Kupası A Spor, ATV
    TFF 2. Lig Tivibu Spor
    TFF 3. Lig Tivibu Spor
    İngiltere Premier Lig Digiturk, BeIN Connect, TOD TV
    İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
    Almanya Bundesliga S Sport, S Sport Plus
    İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus
    Fransa Ligue 1 Digiturk, BeIN Connect, TOD TV
    UEFA Şampiyonlar Ligi TRT, Tabii Spor
    UEFA Avrupa Ligi TRT, Tabii Spor
    UEFA Konferans Ligi TRT, Tabii Spor
    Hollanda Ligi HT Spor, S Sport, S Sport Plus
    Suudi Arabistan Ligi HT Spor, S Sport, S Sport Plus
    Portekiz Ligi Digiturk, BeIN Connect, TOD TV
    İskoçya Ligi S Sport, S Sport Plus
    Brezilya Ligi D-Smart
    Arjantin Ligi D-Smart
    Asya Şampiyonlar Ligi D-Smart
    İngiltere FA Cup TRT Spor, Tabii Spor
    İspanya Kral Kupası HT Spor
    İtalya Lig Kupası TRT Spor Tabii Spor
    İspanya Süper Kupa HT Spor
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    MunOG 3 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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