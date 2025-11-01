Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte liste

    Avrupa'da Yılın Otomobili jürisi, 2026 şampiyonluğu için yarışacak finalistleri belirledi. Yeni şampiyon, 9 Ocak 2026'da Brüksel Uluslararası Otomobil Fuarı'nda duyurulacak.

    2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Avrupa otomobil dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan "Avrupa'da Yılın Otomobili" yarışmasında finalistler belli oldu. Jüri ekibi, 2026 şampiyonluğu için yarışacak yedi modelin isimlerini açıkladı. Bu yılki yarışta, özellikle crossover ve elektrikli modeller öne çıkıyor.

    2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri 35 aday arasından seçildi. Finale kalan yedi araçtan beşi crossover veya SUV gövde tipine sahip. Üç model tamamen elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Geriye kalan üç modelin ise elektrikli versiyonları mevcut.

    Finale kalmayı başaran modeller:

    • Citroën C5 Aircross
    • Dacia Bigster
    • Fiat Grande Panda
    • Kia EV4
    • Mercedes-Benz CLA
    • Renault 4
    • Skoda Elroq

    2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör

    Kazanan 9 Ocak'ta duyurulacak

    Avrupa'da yılın en iyi otomobili, 9 Ocak 2026'da Brüksel Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. Kazananı belirleyecek olan jüri, Avrupa'nın 35 ülkesini temsil eden 60 deneyimli otomobil gazetecisinden oluşuyor. Jüri üyeleri, finalist modelleri İspanya'da test edecek.

    2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü 1964'ten beri veriliyor. Geçen yılın kazananı elektrikli Renault 5 E-Tech olmuştu. Bu yılın yarışında hangi modelin zirveye çıkacağı ise heyecanla bekleniyor. Bakalım seçilen yedi finalistten hangisi ipi göğüslemeyi başaracak.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 13 saat önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 13 saat önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 23 saat önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 1 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 1 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 1 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 1 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 1 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 1 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 1 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 1 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 1 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 1 gün önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 1 gün önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 1 gün önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 1 gün önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 1 gün önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 1 gün önce

    kod

    N
    nman 1 gün önce

    kaptım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şahsi vergi borcu araç satışına engel mi demirdöküm şofben f4 arızası tıp mı mühendislik mi lastik tel kırması yurtdışından tablet almak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum