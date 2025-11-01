2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte liste

2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri 35 aday arasından seçildi. Finale kalan yedi araçtan beşi crossover veya SUV gövde tipine sahip. Üç model tamamen elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Geriye kalan üç modelin ise elektrikli versiyonları mevcut.
Finale kalmayı başaran modeller:
- Citroën C5 Aircross
- Dacia Bigster
- Fiat Grande Panda
- Kia EV4
- Mercedes-Benz CLA
- Renault 4
- Skoda Elroq
Kazanan 9 Ocak'ta duyurulacak
Avrupa'da yılın en iyi otomobili, 9 Ocak 2026'da Brüksel Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. Kazananı belirleyecek olan jüri, Avrupa'nın 35 ülkesini temsil eden 60 deneyimli otomobil gazetecisinden oluşuyor. Jüri üyeleri, finalist modelleri İspanya'da test edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı
kod rica edebilirmiyim?
kod
kaptım