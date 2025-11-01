2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte liste

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa otomobil dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan "Avrupa'da Yılın Otomobili" yarışmasında finalistler belli oldu. Jüri ekibi, 2026 şampiyonluğu için yarışacak yedi modelin isimlerini açıkladı. Bu yılki yarışta, özellikle crossover ve elektrikli modeller öne çıkıyor.

2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri 35 aday arasından seçildi. Finale kalan yedi araçtan beşi crossover veya SUV gövde tipine sahip. Üç model tamamen elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Geriye kalan üç modelin ise elektrikli versiyonları mevcut.

Finale kalmayı başaran modeller:

Citroën C5 Aircross

Dacia Bigster

Fiat Grande Panda

Kia EV4

Mercedes-Benz CLA

Renault 4

Skoda Elroq

Tam Boyutta Gör

Kazanan 9 Ocak'ta duyurulacak

Avrupa'da yılın en iyi otomobili, 9 Ocak 2026'da Brüksel Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. Kazananı belirleyecek olan jüri, Avrupa'nın 35 ülkesini temsil eden 60 deneyimli otomobil gazetecisinden oluşuyor. Jüri üyeleri, finalist modelleri İspanya'da test edecek.

Tam Boyutta Gör Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü 1964'ten beri veriliyor. Geçen yılın kazananı elektrikli Renault 5 E-Tech olmuştu. Bu yılın yarışında hangi modelin zirveye çıkacağı ise heyecanla bekleniyor. Bakalım seçilen yedi finalistten hangisi ipi göğüslemeyi başaracak.

