2026 BAFTA Game Awards kazananları belli oldu: İşte yılın en iyi oyunu

BAFTA Game Awards 2026 Yılın Oyunu: Clair Obscur Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33 ayrıca En İyi İlk Oyun ve En İyi Başrol Oyuncusu (Jennifer English) ödüllerini kazandı. Clair Obscur: Expedition, törene toplam 12 adaylıkla girerken, onu dokuz adaylıkla Dispatch, sekiz adaylıkla Ghost of Yōtei, yedi adaylıkla Death Stranding 2: On the Beach ve altı adaylıkla Indiana Jones and the Great Circle takip etti.
Diğer kazananlar arasında Sanatsal Başarı dalında Death Stranding 2, Teknik Başarı ve Müzik dalında Ghost of Yōtei, Gelişen Oyun dalında No Man’s Sky, Aile Oyunu dalında Lego Party!, Yeni Tescilli Fikir dalında South of Midnight ve İngiliz Oyunu dalında Atomfall yer aldı. Jeffrey Wright da Dispatch'teki Chase rolüyle En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü kazandı. İşte BAFTA Oyun Ödülleri'nin kazananları:
- En iyi oyun: Clair Obscur: Expedition 33
- En iyi animasyon: Dispatch
- En iyi teknik başarı: Death Stranding 2: On the Beach
- En iyi ses: Dispatch
- En iyi İngiliz oyunu: Atomfall
- En iyi ilk oyun: Clair Obscur: Expedition 33
- En iyi gelişen oyun: No Man’s Sky
- En iyi aile oyunu: Lego Party!
- Eğlencenin ötesinde: Despelote
- En iyi oyun tasarımı: Blue Prince
- En iyi çok oyunculu: Arc Raiders
- En iyi müzik: Ghost of Yōtei
- En iyi hikaye anlatımı: Kingdom Come: Deliverance II
- En iyi tescilli fikir: South of Midnight
- En iyi başrol oyuncusu: Jennifer English (Maelle, Clair Obscur: Expedition 33)
- En iyi yardımcı oyuncu: Jeffrey Wright (Chase, Dispatch)
- En iyi teknik başarı: Ghost of Yōtei
Daredevil: Born Again filminin yıldızı ve Clair Obscur: Expedition 33'te Gustave'i seslendiren Charlie Cox, sunucular arasında yer aldı. House of the Dragon'dan Abubakar Salim ise Animasyon ödülünü takdim etti. Ünlü James Bond filmi bestecisi David Arnold, Müzik ödülünü takdim ederken, IO Interactive'in yakında çıkacak olan 007: First Light oyununun şarkısını ilk kez seslendirdi. Resident Evil Requiem'in başrol oyuncuları Angela Sant'Albano ve Nick Apostolides, Yardımcı Rolde En İyi Performans ödülünü takdim ederken, The Walking Dead'den Lennie James ise Başrolde En İyi Performans ödülünü sundu.
Gösteride ayrıca Talia Mar'ın "Stay the Night" şarkısının özel canlı performansı da yer aldı.