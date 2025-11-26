Giriş
    2026 Chery Tiggo 5L, kamuflajlı şekilde görüntülendi

    Chery, 2026’da satışa çıkacak yeni kompakt SUV modeli Tiggo 5L’yi test ediyor. T1Q kod adlı model, Tiggo 8 çizgisini daha uygun fiyatlı ve hem benzinli hem de PHEV seçeneklerle sunacak.

    2026 Chery Tiggo 5L, kamuflajlı şekilde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Chery, 2026’da tanıtacağı yeni kompakt SUV modeli üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şimdilik T1Q kod adıyla test edilen modelin Tiggo 5L adıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Markanın güncellenen Tiggo 8 ailesinin altında konumlanacak bu yeni model, hem geleneksel benzinli motor hem de şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle Chery’nin kompakt SUV portföyünü genişletecek.

    İç mekânda Tiggo 8’le olan akrabalık hemen hissediliyor. Direksiyonun arkasında dijital gösterge paneli yer alırken, dikey konumlandırılmış büyük merkezi ekran kokpitin odak noktası hâline geliyor. Ekranın altında küçük bir fiziksel tuş takımı korunmuş. Kabinde ayrıca kablosuz şarj ünitesi ve üç kollu çok fonksiyonlu direksiyon bulunuyor.

    Tiggo 5L'nin dış tasarımı da Tiggo 8 çizgisini sürdürüyor. Önde bölünmüş far yapısı, radyal desenli geniş bir panjur ve tamponun altında merkez hava girişi öne çıkıyor. Arkada ise markanın yeni nesil stop tasarımını yansıtan, boydan boya uzanan bir ışık şeridi göze çarpıyor. Coupe tarzı tavan çizgisi ve geleneksel kapı kolları, modele genç ve dinamik bir görünüm veriyor.

    Kompakt SUV, Chery’nin modüler T1X platformu üzerinde yükseliyor. 1.5 litrelik benzinli motor seçeneğinin yanında bir de şarj edilebilir hibrit versiyonun sunulacak olması, markanın hem geleneksel kullanıcıları hem de elektrikli mobiliteye yönelen müşterileri hedefleyen esnek stratejisiyle uyumlu.

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

